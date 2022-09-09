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В России начались самые "спокойные" выборы - РИА Новости, 09.09.2022
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В России начались самые "спокойные" выборы
В России начались самые "спокойные" выборы - РИА Новости, 09.09.2022
В России начались самые "спокойные" выборы
В стране проводится около 4,7 тысячи голосований различного уровня. Речь идет о более 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Эта кампания,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T00:00
2022-09-09T00:01
политика
элла памфилова
россия
москва
псковская область
николай рыбаков
единая россия
справедливая россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В стране проводится около 4,7 тысячи голосований различного уровня. Речь идет о более 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Эта кампания, отметила глава ЦИК Элла Памфилова, — живая, конкурентная и в то же время самая спокойная за последние десять лет.Где пройдут выборы?Единый день голосования в России — 11 сентября, в ряде регионов выборы пройдут в течение трех дней с 9 сентября. "В результате в голосовании потенциально могут принять участие свыше 44 миллионов избирателей", — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.В 14 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, а в Адыгее главу назовет парламент. В шести регионах сформируют заксобрания, причем в пяти — по смешанной системе, а в одном — по партийным спискам. В 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, предстоит определиться с органами местного самоуправления различного уровня.Что изменится в столице?На муниципальных выборах в Москве будет замещено 1417 мандатов в 125 округах. По данным Мосгоризбиркома, зарегистрировали более шести тысяч кандидатов. Отказали примерно тысяче: в 465 случаях — по причине недостоверности подписей, 599 человек сами снялись либо не принесли необходимые документы.Больше всего представителей "Единой России" — 1261. У КПРФ — 928, от партии "Новые люди" — 547, "Справедливой России — За правду" — 503, ЛДПР — 308. На последнем месте — "Яблоко" со 179 кандидатами.Объясняя малое число выдвиженцев, лидер партии Николай Рыбаков отметил, что главный посыл их избирательной кампании заключался в осуждении военной спецоперации, а не решении проблем москвичей.Кто будет наблюдать?В этом году на выборах — больше 51 тысячи общественных наблюдателей. С ними на связи в течение всех дней голосования будет Общественная палата России, где уже открылся Центр по общественному контролю.Иностранных наблюдателей не будет, поскольку международные договоры предусматривают их присутствие только на федеральных выборах. Памфилова сообщила, что у многих экспертов большой интерес к российским выборам, поскольку в стране "беспрецедентное количество инноваций в электронной сфере".Голосуем дистанционноДистанционное электронное голосование проведут в Единый день голосования 11 сентября в восьми регионах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.Проголосовать можно на портале vybory.gov.ru или в специальном мобильном приложении elec.mos.ru (для жителей Москвы).
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политика, элла памфилова, россия, москва, псковская область, николай рыбаков, единая россия, справедливая россия, мосгоризбирком
Политика, Элла Памфилова, Россия, Москва, Псковская область, Николай Рыбаков, Единая Россия, Справедливая Россия, Мосгоризбирком
00:00 09.09.2022 (обновлено: 00:01 09.09.2022)
 

В России начались самые "спокойные" выборы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЭкран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В стране проводится около 4,7 тысячи голосований различного уровня. Речь идет о более 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Эта кампания, отметила глава ЦИК Элла Памфилова, — живая, конкурентная и в то же время самая спокойная за последние десять лет.

Где пройдут выборы?

Единый день голосования в России — 11 сентября, в ряде регионов выборы пройдут в течение трех дней с 9 сентября. "В результате в голосовании потенциально могут принять участие свыше 44 миллионов избирателей", — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
В 14 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, а в Адыгее главу назовет парламент. В шести регионах сформируют заксобрания, причем в пяти — по смешанной системе, а в одном — по партийным спискам. В 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, предстоит определиться с органами местного самоуправления различного уровня.
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Что изменится в столице?

На муниципальных выборах в Москве будет замещено 1417 мандатов в 125 округах. По данным Мосгоризбиркома, зарегистрировали более шести тысяч кандидатов. Отказали примерно тысяче: в 465 случаях — по причине недостоверности подписей, 599 человек сами снялись либо не принесли необходимые документы.
Больше всего представителей "Единой России" — 1261. У КПРФ — 928, от партии "Новые люди" — 547, "Справедливой России — За правду" — 503, ЛДПР — 308. На последнем месте — "Яблоко" со 179 кандидатами.
Объясняя малое число выдвиженцев, лидер партии Николай Рыбаков отметил, что главный посыл их избирательной кампании заключался в осуждении военной спецоперации, а не решении проблем москвичей.

Кто будет наблюдать?

В этом году на выборах — больше 51 тысячи общественных наблюдателей. С ними на связи в течение всех дней голосования будет Общественная палата России, где уже открылся Центр по общественному контролю.
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Иностранных наблюдателей не будет, поскольку международные договоры предусматривают их присутствие только на федеральных выборах. Памфилова сообщила, что у многих экспертов большой интерес к российским выборам, поскольку в стране "беспрецедентное количество инноваций в электронной сфере".

Голосуем дистанционно

Дистанционное электронное голосование проведут в Единый день голосования 11 сентября в восьми регионах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
Проголосовать можно на портале vybory.gov.ru или в специальном мобильном приложении elec.mos.ru (для жителей Москвы).
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ПолитикаЭлла ПамфиловаРоссияМоскваПсковская областьНиколай РыбаковЕдиная РоссияСправедливая РоссияМосгоризбирком
 
 
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