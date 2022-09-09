https://ria.ru/20220909/tigry-1815554476.html

В Казахстане выпустят четырех тигрят из России для возрождения популяции

В Казахстане выпустят четырех тигрят из России для возрождения популяции - РИА Новости, 09.09.2022

В Казахстане выпустят четырех тигрят из России для возрождения популяции

Российские специалисты в рамках проекта по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане планируют на первом этапе выпустить там четырех разнополых... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T01:51

2022-09-09T01:51

2022-09-09T10:58

хорошие новости

сергей арамилев

владимир путин

россия

казахстан

амурская область

центр "амурский тигр"

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Российские специалисты в рамках проекта по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане планируют на первом этапе выпустить там четырех разнополых особей из России, вероятно, подросших в реабилитационном центре тигрят, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Россия и Казахстан в стартовый день ВЭФ подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики, часть их могут завезти из Приморья. Президент Владимир Путин сообщал, что Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году.Он рассказал, что есть шанс на то, что амурский тигр приживется в Казахстане. Например, в Амурской области, где сейчас восстанавливается группировка, этот вид не обитал с начала ХХ века."Идеальным будет выпуск четырех разнополых тигров. Звери индивидуальны в своем поведении. Если, предположим, мы выпускаем пару самец и самка, и нам попалась уникальная тигрица-путешественница, которая пошла в Иран, с Ирана в Турцию, и мы решаем, что тигры не приживаются, они уходят, и ставим крест на проекте. Но это может быть просто индивидуальная особенность этого животного, и вторая, третья, четвертая, пятая выпущенные самки никуда не уйдут, останутся на том же месте. Поэтому оптимальным количеством будет четыре особи, но тут уже все будет зависеть от тех тигров, которые будут на тот момент", — отметил Арамилев.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20220728/populyatsiya-1805581045.html

https://ria.ru/20220905/tigry-1814438598.html

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сергей арамилев, владимир путин, россия, казахстан, амурская область, центр "амурский тигр", вэф-2022, в мире