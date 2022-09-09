Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане выпустят четырех тигрят из России для возрождения популяции - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220909/tigry-1815554476.html
В Казахстане выпустят четырех тигрят из России для возрождения популяции
В Казахстане выпустят четырех тигрят из России для возрождения популяции - РИА Новости, 09.09.2022
В Казахстане выпустят четырех тигрят из России для возрождения популяции
Российские специалисты в рамках проекта по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане планируют на первом этапе выпустить там четырех разнополых... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T01:51
2022-09-09T10:58
хорошие новости
сергей арамилев
владимир путин
россия
казахстан
амурская область
центр "амурский тигр"
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752325480_0:326:2980:2002_1920x0_80_0_0_f6880afb3aedd35bf20ac5b52c49f368.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Российские специалисты в рамках проекта по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане планируют на первом этапе выпустить там четырех разнополых особей из России, вероятно, подросших в реабилитационном центре тигрят, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Россия и Казахстан в стартовый день ВЭФ подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики, часть их могут завезти из Приморья. Президент Владимир Путин сообщал, что Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году.Он рассказал, что есть шанс на то, что амурский тигр приживется в Казахстане. Например, в Амурской области, где сейчас восстанавливается группировка, этот вид не обитал с начала ХХ века."Идеальным будет выпуск четырех разнополых тигров. Звери индивидуальны в своем поведении. Если, предположим, мы выпускаем пару самец и самка, и нам попалась уникальная тигрица-путешественница, которая пошла в Иран, с Ирана в Турцию, и мы решаем, что тигры не приживаются, они уходят, и ставим крест на проекте. Но это может быть просто индивидуальная особенность этого животного, и вторая, третья, четвертая, пятая выпущенные самки никуда не уйдут, останутся на том же месте. Поэтому оптимальным количеством будет четыре особи, но тут уже все будет зависеть от тех тигров, которые будут на тот момент", — отметил Арамилев.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20220728/populyatsiya-1805581045.html
https://ria.ru/20220905/tigry-1814438598.html
россия
казахстан
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752325480_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_f7cf64db868818f640c5d0794270fe3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей арамилев, владимир путин, россия, казахстан, амурская область, центр "амурский тигр", вэф-2022, в мире
Хорошие новости, Сергей Арамилев, Владимир Путин, Россия, Казахстан, Амурская область, Центр "Амурский тигр", ВЭФ-2022, В мире
01:51 09.09.2022 (обновлено: 10:58 09.09.2022)
 
В Казахстане выпустят четырех тигрят из России для возрождения популяции

Арамилев: в Казахстане выпустят четырех тигрят из России для возрождения популяции

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЧетырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского Сафари-парка
Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского Сафари-парка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского Сафари-парка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Российские специалисты в рамках проекта по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане планируют на первом этапе выпустить там четырех разнополых особей из России, вероятно, подросших в реабилитационном центре тигрят, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Россия и Казахстан в стартовый день ВЭФ подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики, часть их могут завезти из Приморья. Президент Владимир Путин сообщал, что Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году.

"Пока мы предполагаем, что, если будет достаточно тигров, которые попадают в реабилитационные центры, — да. Если статистики такой не будет, то тигры будут отловлены в дикой природе", — отметил Арамилев.

Он рассказал, что есть шанс на то, что амурский тигр приживется в Казахстане. Например, в Амурской области, где сейчас восстанавливается группировка, этот вид не обитал с начала ХХ века.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 14:18Туризм
Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке достигла 650 особей
"Идеальным будет выпуск четырех разнополых тигров. Звери индивидуальны в своем поведении. Если, предположим, мы выпускаем пару самец и самка, и нам попалась уникальная тигрица-путешественница, которая пошла в Иран, с Ирана в Турцию, и мы решаем, что тигры не приживаются, они уходят, и ставим крест на проекте. Но это может быть просто индивидуальная особенность этого животного, и вторая, третья, четвертая, пятая выпущенные самки никуда не уйдут, останутся на том же месте. Поэтому оптимальным количеством будет четыре особи, но тут уже все будет зависеть от тех тигров, которые будут на тот момент", — отметил Арамилев.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 08:40
Популяция тигра в России увеличится, заявили в Минприроды
 
Хорошие новостиСергей АрамилевВладимир ПутинРоссияКазахстанАмурская областьЦентр "Амурский тигр"ВЭФ-2022В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала