01:51 09.09.2022 (обновлено: 10:58 09.09.2022)
В Казахстане выпустят четырех тигрят из России для возрождения популяции
Арамилев: в Казахстане выпустят четырех тигрят из России для возрождения популяции
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЧетырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского Сафари-парка
Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского Сафари-парка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Российские специалисты в рамках проекта по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане планируют на первом этапе выпустить там четырех разнополых особей из России, вероятно, подросших в реабилитационном центре тигрят, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Россия и Казахстан в стартовый день ВЭФ подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики, часть их могут завезти из Приморья. Президент Владимир Путин сообщал, что Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году.
"Пока мы предполагаем, что, если будет достаточно тигров, которые попадают в реабилитационные центры, — да. Если статистики такой не будет, то тигры будут отловлены в дикой природе", — отметил Арамилев.
Он рассказал, что есть шанс на то, что амурский тигр приживется в Казахстане. Например, в Амурской области, где сейчас восстанавливается группировка, этот вид не обитал с начала ХХ века.
"Идеальным будет выпуск четырех разнополых тигров. Звери индивидуальны в своем поведении. Если, предположим, мы выпускаем пару самец и самка, и нам попалась уникальная тигрица-путешественница, которая пошла в Иран, с Ирана в Турцию, и мы решаем, что тигры не приживаются, они уходят, и ставим крест на проекте. Но это может быть просто индивидуальная особенность этого животного, и вторая, третья, четвертая, пятая выпущенные самки никуда не уйдут, останутся на том же месте. Поэтому оптимальным количеством будет четыре особи, но тут уже все будет зависеть от тех тигров, которые будут на тот момент", — отметил Арамилев.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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