https://ria.ru/20220909/koroleva-1815645807.html

Елизавета II вернула англиканскую церковь в Москве, заявил настоятель

Елизавета II вернула англиканскую церковь в Москве, заявил настоятель - РИА Новости, 09.09.2022

Елизавета II вернула англиканскую церковь в Москве, заявил настоятель

Благодаря личной просьбе королевы Елизаветы II во время ее единственного визита в Россию в 1994 году англиканская церковь Святого Андрея в Москве была передана... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:51

2022-09-09T13:51

2022-09-09T14:03

религия

елизавета ii

филипп (король бельгии)

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умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Благодаря личной просьбе королевы Елизаветы II во время ее единственного визита в Россию в 1994 году англиканская церковь Святого Андрея в Москве была передана общине, рассказал РИА Новости настоятель церкви Малькольм Роджерс, выразив соболезнования в связи с кончиной монарха, которая была "символом стабильности".В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет."Это огромная печаль для нас, королева правила Великобританией 70 лет - это вся моя жизнь, она была символом стабильности, примером верности своему долгу и службе своему отечеству. В 1994 году королева единственный раз приезжала в Россию и посетила вместе с принцем Филиппом нашу церковь. По ее личной просьбе президент Ельцин после визита передал здание церкви англиканской общине, до этого здесь 30 лет была фирма "Мелодия", - рассказал Роджерс."Я тогда еще не был настоятелем, но присутствовал на приеме в Юсуповском дворце в Петербурге в ее честь. Для меня было счастьем видеть королеву, я тогда коротко пообщался с принцем Филиппом", - поделился он.Священнослужитель отметил, что всегда уважал принца Чарльза - нынешнего короля Британии Карла III. "Пару лет назад он направил очень любезное письмо в поддержку общины Англиканской церкви святого Андрея. Мы молимся за него", - сказал Роджерс.

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html

https://ria.ru/20220909/koroleva-1815600370.html

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