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Елизавета II вернула англиканскую церковь в Москве, заявил настоятель - РИА Новости, 09.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220909/koroleva-1815645807.html
Елизавета II вернула англиканскую церковь в Москве, заявил настоятель
Елизавета II вернула англиканскую церковь в Москве, заявил настоятель - РИА Новости, 09.09.2022
Елизавета II вернула англиканскую церковь в Москве, заявил настоятель
Благодаря личной просьбе королевы Елизаветы II во время ее единственного визита в Россию в 1994 году англиканская церковь Святого Андрея в Москве была передана... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:51
2022-09-09T14:03
религия
елизавета ii
филипп (король бельгии)
москва
россия
великобритания
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Благодаря личной просьбе королевы Елизаветы II во время ее единственного визита в Россию в 1994 году англиканская церковь Святого Андрея в Москве была передана общине, рассказал РИА Новости настоятель церкви Малькольм Роджерс, выразив соболезнования в связи с кончиной монарха, которая была "символом стабильности".В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет."Это огромная печаль для нас, королева правила Великобританией 70 лет - это вся моя жизнь, она была символом стабильности, примером верности своему долгу и службе своему отечеству. В 1994 году королева единственный раз приезжала в Россию и посетила вместе с принцем Филиппом нашу церковь. По ее личной просьбе президент Ельцин после визита передал здание церкви англиканской общине, до этого здесь 30 лет была фирма "Мелодия", - рассказал Роджерс."Я тогда еще не был настоятелем, но присутствовал на приеме в Юсуповском дворце в Петербурге в ее честь. Для меня было счастьем видеть королеву, я тогда коротко пообщался с принцем Филиппом", - поделился он.Священнослужитель отметил, что всегда уважал принца Чарльза - нынешнего короля Британии Карла III. "Пару лет назад он направил очень любезное письмо в поддержку общины Англиканской церкви святого Андрея. Мы молимся за него", - сказал Роджерс.
https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html
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елизавета ii, филипп (король бельгии), москва, россия, великобритания, умерла королева елизавета ii
Религия, Елизавета II, Филипп (король Бельгии), Москва, Россия, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
13:51 09.09.2022 (обновлено: 14:03 09.09.2022)
 
Елизавета II вернула англиканскую церковь в Москве, заявил настоятель

Настоятель Роджерс: Елизавета II помогла вернуть англиканскую церковь в Москве общине

© AP Photo / Lefteris PitarakisКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Благодаря личной просьбе королевы Елизаветы II во время ее единственного визита в Россию в 1994 году англиканская церковь Святого Андрея в Москве была передана общине, рассказал РИА Новости настоятель церкви Малькольм Роджерс, выразив соболезнования в связи с кончиной монарха, которая была "символом стабильности".
В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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"Это огромная печаль для нас, королева правила Великобританией 70 лет - это вся моя жизнь, она была символом стабильности, примером верности своему долгу и службе своему отечеству. В 1994 году королева единственный раз приезжала в Россию и посетила вместе с принцем Филиппом нашу церковь. По ее личной просьбе президент Ельцин после визита передал здание церкви англиканской общине, до этого здесь 30 лет была фирма "Мелодия", - рассказал Роджерс.
"Я тогда еще не был настоятелем, но присутствовал на приеме в Юсуповском дворце в Петербурге в ее честь. Для меня было счастьем видеть королеву, я тогда коротко пообщался с принцем Филиппом", - поделился он.
Священнослужитель отметил, что всегда уважал принца Чарльза - нынешнего короля Британии Карла III.
"Пару лет назад он направил очень любезное письмо в поддержку общины Англиканской церкви святого Андрея. Мы молимся за него", - сказал Роджерс.
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РелигияЕлизавета IIФилипп (король Бельгии)МоскваРоссияВеликобританияУмерла Королева Елизавета II
 
 
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