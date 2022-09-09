13:51 09.09.2022 (обновлено: 14:03 09.09.2022)
Елизавета II вернула англиканскую церковь в Москве, заявил настоятель
Настоятель Роджерс: Елизавета II помогла вернуть англиканскую церковь в Москве общине
© AP Photo / Lefteris PitarakisКоролева Великобритании Елизавета II
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Благодаря личной просьбе королевы Елизаветы II во время ее единственного визита в Россию в 1994 году англиканская церковь Святого Андрея в Москве была передана общине, рассказал РИА Новости настоятель церкви Малькольм Роджерс, выразив соболезнования в связи с кончиной монарха, которая была "символом стабильности".
В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
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"Это огромная печаль для нас, королева правила Великобританией 70 лет - это вся моя жизнь, она была символом стабильности, примером верности своему долгу и службе своему отечеству. В 1994 году королева единственный раз приезжала в Россию и посетила вместе с принцем Филиппом нашу церковь. По ее личной просьбе президент Ельцин после визита передал здание церкви англиканской общине, до этого здесь 30 лет была фирма "Мелодия", - рассказал Роджерс.
"Я тогда еще не был настоятелем, но присутствовал на приеме в Юсуповском дворце в Петербурге в ее честь. Для меня было счастьем видеть королеву, я тогда коротко пообщался с принцем Филиппом", - поделился он.
Священнослужитель отметил, что всегда уважал принца Чарльза - нынешнего короля Британии Карла III.
"Пару лет назад он направил очень любезное письмо в поддержку общины Англиканской церкви святого Андрея. Мы молимся за него", - сказал Роджерс.