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В пяти регионах России стартовало дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 09.09.2022
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В пяти регионах России стартовало дистанционное электронное голосование
В пяти регионах России стартовало дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 09.09.2022
В пяти регионах России стартовало дистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) началось в пяти регионах России, на данный момент в нем приняли участие более 37% желающих, сообщает Минцифры. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:58
2022-09-09T14:58
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
политика
выборы
единый день голосования — 2022
дистанционное электронное голосование
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) началось в пяти регионах России, на данный момент в нем приняли участие более 37% желающих, сообщает Минцифры."Девятого сентября в пяти регионах открылось дистанционное электронное голосование на федеральном портале ДЭГ. На данный момент в электронном голосовании через портал ДЭГ приняли участие более 37% всех желающих воспользоваться такой формой голосования", - говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.Уточняется, что в 8.00 по московскому времени голосование стартовало в Курской, Новгородской, Псковской, Ярославской областях, в 9.00 - в Калининградской области. Возможность проводить дистанционное голосование по местному времени регионов - новация этого года, отмечается в сообщении министерства. Электронное голосование в Москве проходит на площадке портала mos.ru.Как сообщает министерство, на 14.00 9 сентября в электронном голосовании (от зарегистрированных на ДЭГ в регионе) приняли участие в Калининградской области 44%, в Курской - 33%, в Новгородской - 38%, в Псковской - 59%, в Ярославской - 55%.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), политика, выборы, единый день голосования — 2022, дистанционное электронное голосование, общество
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Политика, Выборы, Единый день голосования — 2022, Дистанционное электронное голосование, Общество
14:58 09.09.2022
 
В пяти регионах России стартовало дистанционное электронное голосование

Минцифры: ДЭГ началось в пяти регионах России, более 37% желающих уже приняли участие

© РИА Новости / Нина ЗотинаДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) началось в пяти регионах России, на данный момент в нем приняли участие более 37% желающих, сообщает Минцифры.
"Девятого сентября в пяти регионах открылось дистанционное электронное голосование на федеральном портале ДЭГ. На данный момент в электронном голосовании через портал ДЭГ приняли участие более 37% всех желающих воспользоваться такой формой голосования", - говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
14:46
В Москве "Единая Россия" реализовала цифровое наблюдение за ДЭГ
Уточняется, что в 8.00 по московскому времени голосование стартовало в Курской, Новгородской, Псковской, Ярославской областях, в 9.00 - в Калининградской области. Возможность проводить дистанционное голосование по местному времени регионов - новация этого года, отмечается в сообщении министерства. Электронное голосование в Москве проходит на площадке портала mos.ru.
Как сообщает министерство, на 14.00 9 сентября в электронном голосовании (от зарегистрированных на ДЭГ в регионе) приняли участие в Калининградской области 44%, в Курской - 33%, в Новгородской - 38%, в Псковской - 59%, в Ярославской - 55%.
Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.
Выборы в России
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

Избирательница изучает список кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального округа Гагаринский на избирательном участке №2151 в Москве
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве работает 3261 избирательный участок.

Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

Дистанционное электронное голосование
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

Люди регистрируются на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

Работа членов участковой избирательной комиссии на избирательном участке №686 в Тамбове
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует на избирательном участке No686 в Тамбове
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

Люди голосуют на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

Переносные урны для голосования на избирательном участке
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
 
РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ПолитикаВыборыЕдиный день голосования — 2022Дистанционное электронное голосованиеОбщество
 
 
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