https://ria.ru/20220909/deg-1815668516.html

В пяти регионах России стартовало дистанционное электронное голосование

В пяти регионах России стартовало дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 09.09.2022

В пяти регионах России стартовало дистанционное электронное голосование

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) началось в пяти регионах России, на данный момент в нем приняли участие более 37% желающих, сообщает Минцифры. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:58

2022-09-09T14:58

2022-09-09T14:58

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

политика

выборы

единый день голосования — 2022

дистанционное электронное голосование

общество

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) началось в пяти регионах России, на данный момент в нем приняли участие более 37% желающих, сообщает Минцифры."Девятого сентября в пяти регионах открылось дистанционное электронное голосование на федеральном портале ДЭГ. На данный момент в электронном голосовании через портал ДЭГ приняли участие более 37% всех желающих воспользоваться такой формой голосования", - говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.Уточняется, что в 8.00 по московскому времени голосование стартовало в Курской, Новгородской, Псковской, Ярославской областях, в 9.00 - в Калининградской области. Возможность проводить дистанционное голосование по местному времени регионов - новация этого года, отмечается в сообщении министерства. Электронное голосование в Москве проходит на площадке портала mos.ru.Как сообщает министерство, на 14.00 9 сентября в электронном голосовании (от зарегистрированных на ДЭГ в регионе) приняли участие в Калининградской области 44%, в Курской - 33%, в Новгородской - 38%, в Псковской - 59%, в Ярославской - 55%.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), политика, выборы, единый день голосования — 2022, дистанционное электронное голосование, общество