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Блинкен прибыл в Брюссель для обсуждения поддержки Украины, заявил Госдеп - РИА Новости, 09.09.2022
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Блинкен прибыл в Брюссель для обсуждения поддержки Украины, заявил Госдеп
Блинкен прибыл в Брюссель для обсуждения поддержки Украины, заявил Госдеп - РИА Новости, 09.09.2022
Блинкен прибыл в Брюссель для обсуждения поддержки Украины, заявил Госдеп
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Брюссель, где планирует встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудить поддержку Украины, заявил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:38
2022-09-09T13:38
в мире
энтони блинкен
йенс столтенберг
нед прайс
украина
брюссель
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Брюссель, где планирует встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудить поддержку Украины, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Брюссель, где он встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить поддержку Украины союзниками по НАТО и долгосрочные планы альянса по сдерживанию российской агрессии", - написал Прайс в Twitter.В четверг Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он заявил, что США выделят Украине и соседним государствам 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку. Из общего пакета военной помощи 675 миллионов пойдут на дополнительные вооружения, боеприпасы и снаряжение "из запасов министерства обороны США". Оставшаяся сумма в порядка 2,2 миллиарда долларов будет направлена на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины, 18 соседних с ней стран". Сообщалось, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским госсекретарь США обсудил наращивание оборонной поддержки Украины и важность запуска программы ленд-лиза.Ранее сообщалось, что Столтенберг и Блинкен по итогам встречи около 13.15 (14.15 мск) дадут совместную пресс-конференцию в Брюсселе. О повестке встречи пресс-служба альянса не сообщила. При этом СМИ писали, что целью поездки Блинкена в Брюссель может быть желание заручиться поддержкой союзников по Североатлантическому альянсу в отношении продолжения военной и финансовой помощи Украине в условиях приближающейся сложной зимы с высокими ценами на энергоносители.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220905/ukraina-1814650034.html
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в мире, энтони блинкен, йенс столтенберг, нед прайс, украина, брюссель, россия, нато, государственный департамент сша
В мире, Энтони Блинкен, Йенс Столтенберг, Нед Прайс, Украина, Брюссель, Россия, НАТО, Государственный департамент США
13:38 09.09.2022
 
Блинкен прибыл в Брюссель для обсуждения поддержки Украины, заявил Госдеп

Госдеп США: Блинкен прибыл в Брюссель для обсуждения с генсеком НАТО поддержки Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Брюссель, где планирует встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудить поддержку Украины, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Брюссель, где он встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить поддержку Украины союзниками по НАТО и долгосрочные планы альянса по сдерживанию российской агрессии", - написал Прайс в Twitter.
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Боррель заявил о новой цели европейской поддержки Украины
В четверг Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он заявил, что США выделят Украине и соседним государствам 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку. Из общего пакета военной помощи 675 миллионов пойдут на дополнительные вооружения, боеприпасы и снаряжение "из запасов министерства обороны США". Оставшаяся сумма в порядка 2,2 миллиарда долларов будет направлена на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины, 18 соседних с ней стран". Сообщалось, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским госсекретарь США обсудил наращивание оборонной поддержки Украины и важность запуска программы ленд-лиза.
Ранее сообщалось, что Столтенберг и Блинкен по итогам встречи около 13.15 (14.15 мск) дадут совместную пресс-конференцию в Брюсселе. О повестке встречи пресс-служба альянса не сообщила. При этом СМИ писали, что целью поездки Блинкена в Брюссель может быть желание заручиться поддержкой союзников по Североатлантическому альянсу в отношении продолжения военной и финансовой помощи Украине в условиях приближающейся сложной зимы с высокими ценами на энергоносители.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреЭнтони БлинкенЙенс СтолтенбергНед ПрайсУкраинаБрюссельРоссияНАТОГосударственный департамент США
 
 
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