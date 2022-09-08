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Запад находится в панике из-за роста цен, заявил Эрдоган
Запад находится в панике из-за роста цен, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.09.2022
Запад находится в панике из-за роста цен, заявил Эрдоган
Западные страны на фоне растущих цен находятся в панике в преддверии грядущей зимы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:40
2022-09-08T13:40
2022-09-08T14:26
реджеп тайип эрдоган
россия
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АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Западные страны на фоне растущих цен находятся в панике в преддверии грядущей зимы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии."Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. В панике относительно того, что будет делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания", — сказал глава турецкого государства.Ранее Эрдоган отмечал, что Россия — не та страна, которую можно недооценивать. Он напомнил, что цены на энергоресурсы подскочили после того, как Москва сократила поставки, но ни одна западная страна не подумала об этом заранее, а теперь "все в задумчивости".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. На саммите в июне лидеры стран "Большой семерки" подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились об ограничении цен на нефть и газ. О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Как накануне подчеркнул Владимир Путин, Москва прекратит поставлять газ и нефть зарубежным странам, если это будет противоречить ее интересам. Он также напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. Если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, заявил президент.
https://ria.ru/20220908/gaz-1815288688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, россия, турция, украина, санкции в отношении россии, в мире, санкции, европа, сша, цены, еврокомиссия, владимир путин, урсула фон дер ляйен
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13:40 08.09.2022 (обновлено: 14:26 08.09.2022)
Запад находится в панике из-за роста цен, заявил Эрдоган
Эрдоган: Запад на фоне растущих цен находится в панике в преддверии грядущей зимы
АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Западные страны на фоне растущих цен находятся в панике в преддверии грядущей зимы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.
"Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. В панике относительно того, что будет делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания", — сказал глава турецкого государства.
Ранее Эрдоган отмечал, что Россия — не та страна, которую можно недооценивать. Он напомнил, что цены на энергоресурсы подскочили после того, как Москва сократила поставки, но ни одна западная страна не подумала об этом заранее, а теперь "все в задумчивости".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
На саммите в июне лидеры стран "Большой семерки" подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились об ограничении цен на нефть и газ. О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как накануне подчеркнул Владимир Путин, Москва прекратит поставлять газ и нефть зарубежным странам, если это будет противоречить ее интересам. Он также напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. Если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, заявил президент.