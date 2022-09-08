https://ria.ru/20220908/titomir-1815334252.html
Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу
Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу - РИА Новости, 08.09.2022
Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу
Богдан Титомир сорвал съемки шоу "Поясни за" на YouTube. В конце выпуска, когда нужно было поделиться впечатлениями от второй участницы – фитнес-тренера Елены... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:24
2022-09-08T11:24
2022-09-08T11:24
шоубиз
даня милохин
евгения медведева
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Богдан Титомир сорвал съемки шоу "Поясни за" на YouTube. В конце выпуска, когда нужно было поделиться впечатлениями от второй участницы – фитнес-тренера Елены Санжаровской и от программы, он внезапно подскочил и начал снимать микрофон.После этого артист неаккуратно потрогал реквизит, лежащий на столе, и станцевал. Несмотря на эпатажное поведение, Елена охарактеризовала его как положительного человека."Богдана встречаю второй раз в жизни, как-то тусовали на Пхукете лет семь назад… Честно говоря, приятно поражена человеком – начитанный, грамотный, умный, адекватный, ну, немножко в образе", – отметила Санжаровская.Ранее Даня Милохин в одном из YouTube-шоу признался, что его поцелуи с Евгенией Медведевой в проекте "Ледниковый период" были постановочными.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даня милохин, евгения медведева
Шоубиз, Даня Милохин, Евгения Медведева
Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу
Богдан Титомир устроил скандал на шоу и сорвал его съемку
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Богдан Титомир сорвал съемки шоу "Поясни за" на YouTube. В конце выпуска, когда нужно было поделиться впечатлениями от второй участницы – фитнес-тренера Елены Санжаровской и от программы, он внезапно подскочил и начал снимать микрофон.
"Ладно, я уже приседать не буду… Я вот, я снимаю шляпу", – сказал Титомир в ответ на попытки команды успокоить его.
После этого артист неаккуратно потрогал реквизит, лежащий на столе, и станцевал. Несмотря на эпатажное поведение, Елена охарактеризовала его как положительного человека.
"Богдана встречаю второй раз в жизни, как-то тусовали на Пхукете лет семь назад… Честно говоря, приятно поражена человеком – начитанный, грамотный, умный, адекватный, ну, немножко в образе", – отметила Санжаровская.
Ранее Даня Милохин в одном из YouTube-шоу признался
, что его поцелуи с Евгенией Медведевой в проекте "Ледниковый период" были постановочными.