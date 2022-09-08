Рейтинг@Mail.ru
Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220908/titomir-1815334252.html
Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу
Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу - РИА Новости, 08.09.2022
Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу
Богдан Титомир сорвал съемки шоу "Поясни за" на YouTube. В конце выпуска, когда нужно было поделиться впечатлениями от второй участницы – фитнес-тренера Елены... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:24
2022-09-08T11:24
шоубиз
даня милохин
евгения медведева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815335889_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_62e3630b8a79b0ae80928c9ab93eef97.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Богдан Титомир сорвал съемки шоу "Поясни за" на YouTube. В конце выпуска, когда нужно было поделиться впечатлениями от второй участницы – фитнес-тренера Елены Санжаровской и от программы, он внезапно подскочил и начал снимать микрофон.После этого артист неаккуратно потрогал реквизит, лежащий на столе, и станцевал. Несмотря на эпатажное поведение, Елена охарактеризовала его как положительного человека."Богдана встречаю второй раз в жизни, как-то тусовали на Пхукете лет семь назад… Честно говоря, приятно поражена человеком – начитанный, грамотный, умный, адекватный, ну, немножко в образе", – отметила Санжаровская.Ранее Даня Милохин в одном из YouTube-шоу признался, что его поцелуи с Евгенией Медведевой в проекте "Ледниковый период" были постановочными.
https://ria.ru/20220907/loboda-1815175323.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815335889_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c3945fdfac9e5eadc51256c18ab77642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
даня милохин, евгения медведева
Шоубиз, Даня Милохин, Евгения Медведева
11:24 08.09.2022
 
Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу

Богдан Титомир устроил скандал на шоу и сорвал его съемку

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкПевец Богдан Титомир на вручении премии "Муз-ТВ"
Певец Богдан Титомир на вручении премии Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Богдан Титомир сорвал съемки шоу "Поясни за" на YouTube. В конце выпуска, когда нужно было поделиться впечатлениями от второй участницы – фитнес-тренера Елены Санжаровской и от программы, он внезапно подскочил и начал снимать микрофон.
"Ладно, я уже приседать не буду… Я вот, я снимаю шляпу", – сказал Титомир в ответ на попытки команды успокоить его.
После этого артист неаккуратно потрогал реквизит, лежащий на столе, и станцевал. Несмотря на эпатажное поведение, Елена охарактеризовала его как положительного человека.
"Богдана встречаю второй раз в жизни, как-то тусовали на Пхукете лет семь назад… Честно говоря, приятно поражена человеком – начитанный, грамотный, умный, адекватный, ну, немножко в образе", – отметила Санжаровская.
Ранее Даня Милохин в одном из YouTube-шоу признался, что его поцелуи с Евгенией Медведевой в проекте "Ледниковый период" были постановочными.
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 16:05Шоубиз
"Это ее потолок": Соседов категорично высказался о Лободе
 
ШоубизДаня МилохинЕвгения Медведева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала