https://ria.ru/20220908/titomir-1815334252.html

Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу

Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу - РИА Новости, 08.09.2022

Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу

Богдан Титомир сорвал съемки шоу "Поясни за" на YouTube. В конце выпуска, когда нужно было поделиться впечатлениями от второй участницы – фитнес-тренера Елены... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:24

2022-09-08T11:24

2022-09-08T11:24

шоубиз

даня милохин

евгения медведева

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Богдан Титомир сорвал съемки шоу "Поясни за" на YouTube. В конце выпуска, когда нужно было поделиться впечатлениями от второй участницы – фитнес-тренера Елены Санжаровской и от программы, он внезапно подскочил и начал снимать микрофон.После этого артист неаккуратно потрогал реквизит, лежащий на столе, и станцевал. Несмотря на эпатажное поведение, Елена охарактеризовала его как положительного человека."Богдана встречаю второй раз в жизни, как-то тусовали на Пхукете лет семь назад… Честно говоря, приятно поражена человеком – начитанный, грамотный, умный, адекватный, ну, немножко в образе", – отметила Санжаровская.Ранее Даня Милохин в одном из YouTube-шоу признался, что его поцелуи с Евгенией Медведевой в проекте "Ледниковый период" были постановочными.

https://ria.ru/20220907/loboda-1815175323.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

даня милохин, евгения медведева