https://ria.ru/20220908/putin-1815363406.html

Путин примет участие в совещании по взаимодействию в Азии

Путин примет участие в совещании по взаимодействию в Азии - РИА Новости, 08.09.2022

Путин примет участие в совещании по взаимодействию в Азии

Президент России Владимир Путин в октябре в Нур-Султане примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:07

2022-09-08T12:07

2022-09-08T12:07

азия

владимир путин

нур-султан

россия

в мире

казахстан

юрий ушаков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в октябре в Нур-Султане примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия", сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Предусматривается участие нашего руководителя в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане и там же в Нур-Султане будет проведен саммит СНГ. Это середина октября – 12-14 октября, если быть точнее", - сказал Ушаков журналистам.Также, по словам помощника президента, в ходе пребывания в Казахстане предполагается провести встречу Путина на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия".

https://ria.ru/20220908/peregovory-1815362870.html

азия

нур-султан

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Владимир Лаврентьев

азия, владимир путин, нур-султан, россия, в мире, казахстан, юрий ушаков