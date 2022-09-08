https://ria.ru/20220908/putin-1815363406.html
Путин примет участие в совещании по взаимодействию в Азии
Путин примет участие в совещании по взаимодействию в Азии - РИА Новости, 08.09.2022
Путин примет участие в совещании по взаимодействию в Азии
Президент России Владимир Путин в октябре в Нур-Султане примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:07
2022-09-08T12:07
2022-09-08T12:07
азия
владимир путин
нур-султан
россия
в мире
казахстан
юрий ушаков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в октябре в Нур-Султане примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия", сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Предусматривается участие нашего руководителя в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане и там же в Нур-Султане будет проведен саммит СНГ. Это середина октября – 12-14 октября, если быть точнее", - сказал Ушаков журналистам.Также, по словам помощника президента, в ходе пребывания в Казахстане предполагается провести встречу Путина на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия".
https://ria.ru/20220908/peregovory-1815362870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азия, владимир путин, нур-султан, россия, в мире, казахстан, юрий ушаков
Азия, Владимир Путин, Нур-Султан, Россия, В мире, Казахстан, Юрий Ушаков
Путин примет участие в совещании по взаимодействию в Азии
Ушаков: 12-14 октября в Нур-Султане Путин поучаствует в совещании по взаимодействию в Азии