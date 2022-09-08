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Ушаков рассказал о подготовке переговоров Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.09.2022
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Ушаков рассказал о подготовке переговоров Путина с Си Цзиньпином
Ушаков рассказал о подготовке переговоров Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.09.2022
Ушаков рассказал о подготовке переговоров Путина с Си Цзиньпином
Ведется подготовка переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках ШОС, встреча будет носить важный характер, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:05
2022-09-08T12:05
политика
китай
россия
шос
си цзиньпин
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ведется подготовка переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках ШОС, встреча будет носить важный характер, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков."Сейчас ведется активная подготовка к переговорам нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином, которые планируются в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября. Так что к этой встрече мы готовимся, она будет носить весьма важный характер по понятным причинам", - сказал Ушаков журналистам.
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политика, китай, россия, шос, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Китай, Россия, ШОС, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков
12:05 08.09.2022
 
Ушаков рассказал о подготовке переговоров Путина с Си Цзиньпином

Ушаков: идет подготовка переговоров Путина с Си Цзиньпином в рамках ШОС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ведется подготовка переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках ШОС, встреча будет носить важный характер, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
"Сейчас ведется активная подготовка к переговорам нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином, которые планируются в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября. Так что к этой встрече мы готовимся, она будет носить весьма важный характер по понятным причинам", - сказал Ушаков журналистам.
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