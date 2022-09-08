https://ria.ru/20220908/peregovory-1815362870.html

Ушаков рассказал о подготовке переговоров Путина с Си Цзиньпином

Ушаков рассказал о подготовке переговоров Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.09.2022

Ушаков рассказал о подготовке переговоров Путина с Си Цзиньпином

Ведется подготовка переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках ШОС, встреча будет носить важный характер, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:05

2022-09-08T12:05

2022-09-08T12:05

политика

китай

россия

шос

си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ведется подготовка переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках ШОС, встреча будет носить важный характер, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков."Сейчас ведется активная подготовка к переговорам нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином, которые планируются в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября. Так что к этой встрече мы готовимся, она будет носить весьма важный характер по понятным причинам", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20220907/kitay-1815181811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, китай, россия, шос, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков