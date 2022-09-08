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Королева умерла. Выживет ли монархия? - РИА Новости, 08.09.2022
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Королева умерла. Выживет ли монархия?
Королева умерла. Выживет ли монархия? - РИА Новости, 08.09.2022
Королева умерла. Выживет ли монархия?
Смерть британской королевы Елизаветы II банально и нелепо называть смертью эпохи, но именно так о ней уже говорят. И это естественно: почти все ее подданные... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:21
2022-09-08T23:04
авторы
в мире
великобритания
борис джонсон
умерла королева елизавета ii
северная ирландия
шотландия
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Смерть британской королевы Елизаветы II банально и нелепо называть смертью эпохи, но именно так о ней уже говорят. И это естественно: почти все ее подданные младше ее, а абсолютное большинство родилось и выросло при ее 70-летнем правлении, ну а для остального мира она действительно была живым символом Соединенного Королевства.Самый долгоправящий монарх в британской истории и самый пожилой из глав государств современного мира — все рекорды ее правления нет смысла перечислять. Как и вспоминать ее биографию: о ней написано множество книг и снято несколько фильмов (самый интересный из которых — сериал "Корона" — через пару месяцев покажет уже пятый сезон, и его действительно можно рекомендовать к просмотру). Теперь королева умерла. Оставим британцам возгласы "Да здравствует король!" — нам же интересно понять, что действительно уходит вместе с Елизаветой.Начнем с Британии. Для нее это действительно не просто смена вех. Ушел человек, который начинал свое правление в Британской империи, пусть уже и начавшей свой распад, но все еще огромной. А сейчас смерть королевы ставит под вопрос существование уже самого Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Да, на кону стоит ни больше ни меньше единство островной монархии: в очереди на выход стоит Шотландия, косо смотрит и Северная Ирландия. Через три дня после смерти Елизаветы новый монарх Карл III должен посетить все составные части королевства, включая Уэльс. Но как его встретят в шотландском Эдинбурге? Королева самой своей личностью скрепляла единство страны — теперь этой важнейшей скрепы нет. И при жизни Елизаветы шансы на удержание Шотландии в среднесрочной перспективе представлялись не очень высокими, что уж говорить теперь.Но не окажется ли под угрозой и сам институт монархии? Сейчас, конечно, будет всплеск монархических чувств, но что будет потом, ведь в британском обществе периодически набирали силу республиканские настроения. Не падет ли последняя реальная (не путать с неограниченной) европейская монархия? Нет. Потому что управление Великобританией до сих пор находится в руках аристократии, пусть и сильно изменившейся. Именно аристократия, сросшаяся с Сити (мировой финансовый центр), правит Британией при помощи служащей ей политической элиты — и никто не позволит ломать существующий порядок. Монархия в Британии сохранилась именно потому, что в ней сохранилась реальная аристократия. В отличие от тех Скандинавских стран, где монархия уже давно является просто декоративным элементом, устраивающим правящие элиты, или Испании, где она была восстановлена для поддержания единства страны.Раньше британская аристократия считалась достаточно худородной на фоне итальянских и немецких родов, но в результате многовековой борьбы Британии против Европы континентальная аристократия была повержена: ее лишили монархий, а значит, и формы для существования. Британская империя не просто пережила другие европейские империи — она приложила свою руку к их гибели.Насмешки над бессмысленностью "формальной" британской монархии, над тем, что королева не имеет реальной власти, просто глупы: именно сохранение монархии в последние 100 лет символизировало преимущество Британии над остальными европейскими державами. Потому что, в отличие от них, ею по-прежнему управляли потомственные элиты, то есть те, кто имел опыт, знания и деньги. Да, во Франции и Германии, Италии и даже Австрии сохранились представители старых элит, но там они давно уже были сильно ослаблены, разбавлены, вынуждены маскироваться. Их потеснили от власти — в отличие от Британии. Британская аристократия тоже вынуждена мимикрировать под вкусы толпы, но при этом она цепко держит власть в своих руках, управляя через доверенных лиц. Таких, например, как Борис Джонсон — не клоун, а вполне реальный представитель лучших традиций британской элиты.То, что эта элита глубоко враждебна России, не значит, что мы должны ее недооценивать. Это по-прежнему одна из самых сильных национальных элит в мире, а по некоторым параметрам даже самая сильная. Определение "национальных" в данном случае не должно вводить в заблуждение: к обычным англичанам или шотландцам она относится очень условно, да и презирает их не меньше, чем русских или китайцев. При этом в ее состав могут входить представители любых национальностей — ассимилированные и, самое главное, воспитанные в "итонском духе". То есть ощущающие себя избранными из избранных, предназначенными для большой игры от имени и по поручению Соединенного Королевства.Но как же тогда такая сильная элита могла довести страну до такого состояния, что ей угрожает распад? Дело в том, что британская элита не мыслит национальными категориями: как и ее "младшая сестра" — американская — она оперирует глобальным масштабом. Даже распад Соединенного Королевства не уменьшит ее амбиций — а их у нее все еще хватает. И это не только англосаксонский мир (хотя США, конечно, не являются банальной марионеткой Британии, но в интеллектуальном и стратегическом плане американские элиты — это "младшие сестры" британских), но и выстроенная за столетия сеть глобальных институтов и финансов, кадров и связей.В ближайшие годы британской элите, конечно, предстоит приложить массу усилий для обновления монархии, но нет сомнений, что лондонские креативщики придумают новый имидж королевской семьи — такой, который можно будет успешно продать все менее белым подданным Его Величества. Торопиться они не будут: новый образ монархии будут примерять уже на принца Уильяма, ставшего сейчас наследником и новым принцем Уэльским. А управлять Британией будут все те же потомственные правители, старые семьи, лишь одна из которых носит фамилию Виндзор.
https://ria.ru/20220908/koroleva-1815434379.html
https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html
https://ria.ru/20220908/nasledovanie-1815455463.html
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авторы, в мире, великобритания, борис джонсон, умерла королева елизавета ii, северная ирландия, шотландия
Авторы, В мире, Великобритания, Борис Джонсон, Умерла Королева Елизавета II, Северная Ирландия, Шотландия
22:21 08.09.2022 (обновлено: 23:04 08.09.2022)
 

Королева умерла. Выживет ли монархия?

© AP Photo / Matt DunhamКоролева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская
Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская. Архивное фото
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Смерть британской королевы Елизаветы II банально и нелепо называть смертью эпохи, но именно так о ней уже говорят. И это естественно: почти все ее подданные младше ее, а абсолютное большинство родилось и выросло при ее 70-летнем правлении, ну а для остального мира она действительно была живым символом Соединенного Королевства.
Самый долгоправящий монарх в британской истории и самый пожилой из глав государств современного мира — все рекорды ее правления нет смысла перечислять. Как и вспоминать ее биографию: о ней написано множество книг и снято несколько фильмов (самый интересный из которых — сериал "Корона" — через пару месяцев покажет уже пятый сезон, и его действительно можно рекомендовать к просмотру). Теперь королева умерла. Оставим британцам возгласы "Да здравствует король!" — нам же интересно понять, что действительно уходит вместе с Елизаветой.
Королева Великобритании Елизавета II в Георгиевском зале Виндзорского замка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:39
Биография королевы Великобритании Елизаветы II
Начнем с Британии. Для нее это действительно не просто смена вех. Ушел человек, который начинал свое правление в Британской империи, пусть уже и начавшей свой распад, но все еще огромной. А сейчас смерть королевы ставит под вопрос существование уже самого Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Да, на кону стоит ни больше ни меньше единство островной монархии: в очереди на выход стоит Шотландия, косо смотрит и Северная Ирландия. Через три дня после смерти Елизаветы новый монарх Карл III должен посетить все составные части королевства, включая Уэльс. Но как его встретят в шотландском Эдинбурге? Королева самой своей личностью скрепляла единство страны — теперь этой важнейшей скрепы нет. И при жизни Елизаветы шансы на удержание Шотландии в среднесрочной перспективе представлялись не очень высокими, что уж говорить теперь.
Но не окажется ли под угрозой и сам институт монархии? Сейчас, конечно, будет всплеск монархических чувств, но что будет потом, ведь в британском обществе периодически набирали силу республиканские настроения. Не падет ли последняя реальная (не путать с неограниченной) европейская монархия? Нет. Потому что управление Великобританией до сих пор находится в руках аристократии, пусть и сильно изменившейся. Именно аристократия, сросшаяся с Сити (мировой финансовый центр), правит Британией при помощи служащей ей политической элиты — и никто не позволит ломать существующий порядок. Монархия в Британии сохранилась именно потому, что в ней сохранилась реальная аристократия. В отличие от тех Скандинавских стран, где монархия уже давно является просто декоративным элементом, устраивающим правящие элиты, или Испании, где она была восстановлена для поддержания единства страны.
Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:46
"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II
Раньше британская аристократия считалась достаточно худородной на фоне итальянских и немецких родов, но в результате многовековой борьбы Британии против Европы континентальная аристократия была повержена: ее лишили монархий, а значит, и формы для существования. Британская империя не просто пережила другие европейские империи — она приложила свою руку к их гибели.
Насмешки над бессмысленностью "формальной" британской монархии, над тем, что королева не имеет реальной власти, просто глупы: именно сохранение монархии в последние 100 лет символизировало преимущество Британии над остальными европейскими державами. Потому что, в отличие от них, ею по-прежнему управляли потомственные элиты, то есть те, кто имел опыт, знания и деньги. Да, во Франции и Германии, Италии и даже Австрии сохранились представители старых элит, но там они давно уже были сильно ослаблены, разбавлены, вынуждены маскироваться. Их потеснили от власти — в отличие от Британии. Британская аристократия тоже вынуждена мимикрировать под вкусы толпы, но при этом она цепко держит власть в своих руках, управляя через доверенных лиц. Таких, например, как Борис Джонсон — не клоун, а вполне реальный представитель лучших традиций британской элиты.
Ее Величество. Какой запомнилась Елизавета II
© AP Photo / Pool/Victoria Jones

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

Королева Великобритании Елизавета II записывает свою ежегодную рождественскую трансляцию в Виндзорском замке, Англия
1 из 18

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

© AP Photo / Pool/Victoria Jones
© AP Photo / Eddie Worth

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

Британская королева Елизавета II, в то время принцесса Елизавета, стоит со своим мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, и их детьми
2 из 18

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

Принцесса Елизавета (в центре), во время ее речи перед британскими девочками и мальчиками, эвакуированными за границу, 22 октября 1940 года, Лондон, Англия
3 из 18

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

© AP Photo
© AP Photo

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

Cвадебное фото принцессы Елизаветы и ее мужа герцога Эдинбургского
4 из 18

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

© AP Photo
© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский после коронации в Вестминтерском аббатстве в Лондоне.
5 из 18

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE
© AFP 2022

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

Королева Елизавета II на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне со своими четырьмя собаками корги
6 из 18

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

© AFP 2022
© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

Королева Великобритании Елизавета II рассматривает открытки, присланные ей на ее 80-летие
7 из 18

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
© AP Photo / Pool/Ben Stansall

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

Королева Великобритании Елизавета II сидит на троне в Палате лордов
8 из 18

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

© AP Photo / Pool/Ben Stansall
© AP Photo / Yui Mok

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский в Палате лордов в Лондоне
9 из 18

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

© AP Photo / Yui Mok
© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

Королева Елизавета II инспектирует 1-й батальон и 7-ю роту гвардейцев в Виндзоре
10 из 18

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket
© AFP 2022 / Odd Andersen

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

Королева Елизавета II в карете, Лондон
11 из 18

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

© AFP 2022 / Odd Andersen
© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons

Елизавета II охотно ездила верхом...

Королева Великобритании Елизавета II верхом на лошади, Виндзорский парк
12 из 18

Елизавета II охотно ездила верхом...

© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons
© AFP 2022 / Daniel Leal

...и сама водила машину.

Королева Великобритании Елизавета II за рулем автомобиля.
13 из 18

...и сама водила машину.

© AFP 2022 / Daniel Leal
© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

Артист разыгрывает сценку перед британской королевой Елизаветой II в особняке Истбери
14 из 18

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
© AP Photo

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

Принц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне
15 из 18

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

© AP Photo
© AFP 2022 / Don Emmert

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

Королева Великобритании Елизавета II выступает перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке
16 из 18

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

© AFP 2022 / Don Emmert
© AP Photo / Matt Dunham

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская
17 из 18

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Pool/Joe Giddens

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

Королева Великобритании Елизавета II разрезает торт, чтобы отпраздновать начало семидесятой годовщины ее правления
18 из 18

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

© AP Photo / Pool/Joe Giddens
1 из 18

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

© AP Photo / Pool/Victoria Jones
2 из 18

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

© AP Photo / Eddie Worth
3 из 18

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

© AP Photo
4 из 18

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

© AP Photo
5 из 18

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE
6 из 18

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

© AFP 2022
7 из 18

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
8 из 18

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

© AP Photo / Pool/Ben Stansall
9 из 18

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

© AP Photo / Yui Mok
10 из 18

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket
11 из 18

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

© AFP 2022 / Odd Andersen
12 из 18

Елизавета II охотно ездила верхом...

© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons
13 из 18

...и сама водила машину.

© AFP 2022 / Daniel Leal
14 из 18

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
15 из 18

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

© AP Photo
16 из 18

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

© AFP 2022 / Don Emmert
17 из 18

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

© AP Photo / Matt Dunham
18 из 18

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

© AP Photo / Pool/Joe Giddens
То, что эта элита глубоко враждебна России, не значит, что мы должны ее недооценивать. Это по-прежнему одна из самых сильных национальных элит в мире, а по некоторым параметрам даже самая сильная. Определение "национальных" в данном случае не должно вводить в заблуждение: к обычным англичанам или шотландцам она относится очень условно, да и презирает их не меньше, чем русских или китайцев. При этом в ее состав могут входить представители любых национальностей — ассимилированные и, самое главное, воспитанные в "итонском духе". То есть ощущающие себя избранными из избранных, предназначенными для большой игры от имени и по поручению Соединенного Королевства.
Но как же тогда такая сильная элита могла довести страну до такого состояния, что ей угрожает распад? Дело в том, что британская элита не мыслит национальными категориями: как и ее "младшая сестра" — американская — она оперирует глобальным масштабом. Даже распад Соединенного Королевства не уменьшит ее амбиций — а их у нее все еще хватает. И это не только англосаксонский мир (хотя США, конечно, не являются банальной марионеткой Британии, но в интеллектуальном и стратегическом плане американские элиты — это "младшие сестры" британских), но и выстроенная за столетия сеть глобальных институтов и финансов, кадров и связей.
В ближайшие годы британской элите, конечно, предстоит приложить массу усилий для обновления монархии, но нет сомнений, что лондонские креативщики придумают новый имидж королевской семьи — такой, который можно будет успешно продать все менее белым подданным Его Величества. Торопиться они не будут: новый образ монархии будут примерять уже на принца Уильяма, ставшего сейчас наследником и новым принцем Уэльским. А управлять Британией будут все те же потомственные правители, старые семьи, лишь одна из которых носит фамилию Виндзор.
Королева Елизавета II во время своей коронации - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:37
Принцип наследования в королевской семье Великобритании
 
АвторыВ миреВеликобританияБорис ДжонсонУмерла Королева Елизавета IIСеверная ИрландияШотландия
 
 
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