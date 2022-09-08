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Аналитик раскрыл, кого погубит крепкий доллар - РИА Новости, 08.09.2022
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Аналитик раскрыл, кого погубит крепкий доллар
Аналитик раскрыл, кого погубит крепкий доллар - РИА Новости, 08.09.2022
Аналитик раскрыл, кого погубит крепкий доллар
Укрепление доллара на мировом валютном рынке представляет риск для многих стран, но хуже всего придется импортерам сырья, сообщил агентству "Прайм" главный... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T01:11
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экономика
михаил васильев
сша
индия
таиланд
совкомбанк
россия
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Укрепление доллара на мировом валютном рынке представляет риск для многих стран, но хуже всего придется импортерам сырья, сообщил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По его словам, это может усугубить проблему инфляции в африканских и латиноамериканских государствах, закупающих большие объемы топлива и продовольствия. Под ударом окажутся и страны с развивающимся рынком, такие как Индия и Таиланд.Кроме того, рост долларовых процентных ставок ухудшит положение стран с высоким уровнем долга, например, Турции и ЮАР. При этом Россия не входит в группу риска, поскольку является экспортером сырья и имеет низкий уровень долга.
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экономика, михаил васильев, сша, индия, таиланд, совкомбанк, россия
Экономика, Михаил Васильев, США, Индия, Таиланд, Совкомбанк, Россия
01:11 08.09.2022 (обновлено: 01:12 08.09.2022)
 
Аналитик раскрыл, кого погубит крепкий доллар

Аналитик Васильев: укрепление доллара не ударит по России из-за экспорта сырья

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Укрепление доллара на мировом валютном рынке представляет риск для многих стран, но хуже всего придется импортерам сырья, сообщил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Большинство сырьевых товаров выражено в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме США", — считает эксперт.

По его словам, это может усугубить проблему инфляции в африканских и латиноамериканских государствах, закупающих большие объемы топлива и продовольствия. Под ударом окажутся и страны с развивающимся рынком, такие как Индия и Таиланд.
Кроме того, рост долларовых процентных ставок ухудшит положение стран с высоким уровнем долга, например, Турции и ЮАР. При этом Россия не входит в группу риска, поскольку является экспортером сырья и имеет низкий уровень долга.
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ЭкономикаМихаил ВасильевСШАИндияТаиландСовкомбанкРоссия
 
 
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