https://ria.ru/20220908/dollar-1815287977.html

Аналитик раскрыл, кого погубит крепкий доллар

Аналитик раскрыл, кого погубит крепкий доллар - РИА Новости, 08.09.2022

Аналитик раскрыл, кого погубит крепкий доллар

Укрепление доллара на мировом валютном рынке представляет риск для многих стран, но хуже всего придется импортерам сырья, сообщил агентству "Прайм" главный... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T01:11

2022-09-08T01:11

2022-09-08T01:12

экономика

михаил васильев

сша

индия

таиланд

совкомбанк

россия

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Укрепление доллара на мировом валютном рынке представляет риск для многих стран, но хуже всего придется импортерам сырья, сообщил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По его словам, это может усугубить проблему инфляции в африканских и латиноамериканских государствах, закупающих большие объемы топлива и продовольствия. Под ударом окажутся и страны с развивающимся рынком, такие как Индия и Таиланд.Кроме того, рост долларовых процентных ставок ухудшит положение стран с высоким уровнем долга, например, Турции и ЮАР. При этом Россия не входит в группу риска, поскольку является экспортером сырья и имеет низкий уровень долга.

https://ria.ru/20220907/vliyanie-1815003932.html

сша

индия

таиланд

россия

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экономика, михаил васильев, сша, индия, таиланд, совкомбанк, россия