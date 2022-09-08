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ВЭФ: подписаны договоры о приеме курсантов "Муравьев-Амурский" на госслужбу - РИА Новости, 08.09.2022
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ВЭФ: подписаны договоры о приеме курсантов "Муравьев-Амурский" на госслужбу
ВЭФ: подписаны договоры о приеме курсантов "Муравьев-Амурский" на госслужбу - РИА Новости, 08.09.2022
ВЭФ: подписаны договоры о приеме курсантов "Муравьев-Амурский" на госслужбу
Во Владивостоке на полях проходящего Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось подписание соглашений между организатором программы "Муравьев – Амурский... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:54
2022-09-08T17:54
общество
сколково
корпорация развития
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
муравьев-амурский 2030
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Во Владивостоке на полях проходящего Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось подписание соглашений между организатором программы "Муравьев – Амурский 2030" - некоммерческой организацией "Фонд развития социальных инициатив", Школой управления СКОЛКОВО и регионами, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-офис программы.Стороны договорились о трудоустройстве на государственную гражданскую службу участников программы по окончании обучения в 2023 году, либо включении их в резерв управленческих кадров для последующего трудоустройства.Подписи под документом поставили главы всех 11 регионов ДФО, директор программ государственного управления Школы управления СКОЛКОВО Ольга Семенова и руководитель проектного офиса Фонда развития социальных инициатив Дарья Кирьянова.В соглашении, как сообщили в пресс-офисе, отмечена важность подготовки высококвалифицированных управленческих кадров для формирования эффективной и сплочённой профессиональной управленческой команды Дальневосточного федерального округа.В свою очередь глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев назвал проект "Муравьев-Амурский 2030" уникальной образовательной программой, направленной на бесплатную подготовку высококвалифицированных управленческих кадров, которые в дальнейшем будут работать для развития всего Дальнего Востока."Среди курсантов есть и якутяне, которые, уверен, станут хорошими управленцами и внесут вклад в развитие республики", - сказал Николаев.По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, регион – территория уникальных возможностей, вызов для каждого курсанта и прекрасная возможность проявить себя.О запуске новой масштабной программы подготовки молодежи для государственной службы впервые сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2021 году.Координатором "Муравьев – Амурский 2030" выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а Совет наставников возглавляет министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В Совет входят руководители 11 регионов Дальневосточного федерального округа.Образовательная программа состоит из 8 модулей, включающих лучшие мировые и российские практики программ подготовки управленческих кадров. При разработке программы учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий.Участники "Муравьев — Амурский 2030" с первых дней обучения погрузились в практические задачи развития регионов с наставниками - губернаторами, руководителями полпредства Президента РФ в ДФО, мэрами крупнейших дальневосточных городов.Курсанты уже побывали в Приморском и Камчатском краях, посетили Сахалинскую область.Также началась работа над проектами, которые будут реализованы на территории Дальнего Востока. Настройку проектов на федеральные и отраслевые задачи, сопровождение аналитикой и материалами, административную поддержку оказывают кураторы от Минвостокразвития России, КРДВ, ФАНУ "Востокгосплан".Разработкой образовательной составляющей занимались эксперты ведущих российских высших школ — ДВФУ, РАНХиГС, Школы управления СКОЛКОВО. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства в системе публичной власти регионов ДФО или в ДВФУ на срок не менее двух лет по окончании обучения. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.
https://ria.ru/20220905/kursanty-1814469676.html
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общество, сколково, корпорация развития, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), муравьев-амурский 2030, дальневосточный федеральный университет
Общество, Сколково, Корпорация Развития, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Муравьев-Амурский 2030, Дальневосточный федеральный университет
17:54 08.09.2022
 

ВЭФ: подписаны договоры о приеме курсантов "Муравьев-Амурский" на госслужбу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДарья Кирьянова, Алексей Цыденов и Ольга Семенова подписывают соглашение в рамках программы реализации проекта "Муравьев-Амурский 2030" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Дарья Кирьянова, Алексей Цыденов и Ольга Семенова подписывают соглашение в рамках программы реализации проекта Муравьев-Амурский 2030 на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Во Владивостоке на полях проходящего Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось подписание соглашений между организатором программы "Муравьев – Амурский 2030" - некоммерческой организацией "Фонд развития социальных инициатив", Школой управления СКОЛКОВО и регионами, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-офис программы.
Стороны договорились о трудоустройстве на государственную гражданскую службу участников программы по окончании обучения в 2023 году, либо включении их в резерв управленческих кадров для последующего трудоустройства.
Подписи под документом поставили главы всех 11 регионов ДФО, директор программ государственного управления Школы управления СКОЛКОВО Ольга Семенова и руководитель проектного офиса Фонда развития социальных инициатив Дарья Кирьянова.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк Дарья Кирьянова, Александр Осипов и Ольга Семенова на церемонии подписания соглашения в рамках программы реализации проекта "Муравьев-Амурский 2030" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
 Дарья Кирьянова, Александр Осипов и Ольга Семенова на церемонии подписания соглашения в рамках программы реализации проекта Муравьев-Амурский 2030 на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дарья Кирьянова, Александр Осипов и Ольга Семенова на церемонии подписания соглашения в рамках программы реализации проекта "Муравьев-Амурский 2030" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
В соглашении, как сообщили в пресс-офисе, отмечена важность подготовки высококвалифицированных управленческих кадров для формирования эффективной и сплочённой профессиональной управленческой команды Дальневосточного федерального округа.
"Я принял для себя решение – выпускники программы, которые захотят работать у нас, получат должность моего советника. Человек год работает, а потом мы поймем, куда дальше – строительство, инвестиции, туризм или образование. Государственная служба - это не служба, а служение. Людей, которые работают на госслужбе, много, но тех, кто может что-то менять – единицы", - сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
В свою очередь глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев назвал проект "Муравьев-Амурский 2030" уникальной образовательной программой, направленной на бесплатную подготовку высококвалифицированных управленческих кадров, которые в дальнейшем будут работать для развития всего Дальнего Востока.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкОльга Семенова, Айсен Николаев и Дарья Кирьянова на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" в рамках ВЭФ во Владивостоке
Ольга Семенова, Айсен Николаев и Дарья Кирьянова на церемонии подписания соглашения о реализации программы Муравьев-Амурский 2030 в рамках ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ольга Семенова, Айсен Николаев и Дарья Кирьянова на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" в рамках ВЭФ во Владивостоке
"Среди курсантов есть и якутяне, которые, уверен, станут хорошими управленцами и внесут вклад в развитие республики", - сказал Николаев.
По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, регион – территория уникальных возможностей, вызов для каждого курсанта и прекрасная возможность проявить себя.
"Убеждён, что каждый из них - талантливый человек, будущий губернатор или даже президент. И сейчас - важно наработать навыки. И Забайкалье - прекрасная возможность эти навыки наработать. Тот, кто справится у нас – докажет, что сможет где угодно адаптироваться и решать задачи. Мы готовы предлагать любые должности сообразно опыту и подготовке курсантов", - заявил Осипов.
О запуске новой масштабной программы подготовки молодежи для государственной службы впервые сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2021 году.
Курсанты Муравьев-Амурского изучили на Сахалине опыт управления регионом - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 11:11
Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом
Координатором "Муравьев – Амурский 2030" выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а Совет наставников возглавляет министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В Совет входят руководители 11 регионов Дальневосточного федерального округа.
Образовательная программа состоит из 8 модулей, включающих лучшие мировые и российские практики программ подготовки управленческих кадров. При разработке программы учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий.
Участники "Муравьев — Амурский 2030" с первых дней обучения погрузились в практические задачи развития регионов с наставниками - губернаторами, руководителями полпредства Президента РФ в ДФО, мэрами крупнейших дальневосточных городов.
Курсанты программы подготовки управленческих кадров для ДФО Муравьев – Амурский 2030 во время встречи с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 12:44
Участники "Муравьев–Амурский 2030" пообщались на ВЭФ с губернатором ЕАО
Курсанты уже побывали в Приморском и Камчатском краях, посетили Сахалинскую область.
Также началась работа над проектами, которые будут реализованы на территории Дальнего Востока. Настройку проектов на федеральные и отраслевые задачи, сопровождение аналитикой и материалами, административную поддержку оказывают кураторы от Минвостокразвития России, КРДВ, ФАНУ "Востокгосплан".
Разработкой образовательной составляющей занимались эксперты ведущих российских высших школ — ДВФУ, РАНХиГС, Школы управления СКОЛКОВО.
Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства в системе публичной власти регионов ДФО или в ДВФУ на срок не менее двух лет по окончании обучения. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.
 
ОбществоСколковоКорпорация РазвитияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Муравьев-Амурский 2030Дальневосточный федеральный университет
 
 
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