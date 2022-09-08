https://ria.ru/20220908/dogovory-1815477272.html

ВЭФ: подписаны договоры о приеме курсантов "Муравьев-Амурский" на госслужбу

ВЭФ: подписаны договоры о приеме курсантов "Муравьев-Амурский" на госслужбу - РИА Новости, 08.09.2022

ВЭФ: подписаны договоры о приеме курсантов "Муравьев-Амурский" на госслужбу

Во Владивостоке на полях проходящего Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось подписание соглашений между организатором программы "Муравьев – Амурский... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:54

2022-09-08T17:54

2022-09-08T17:54

общество

сколково

корпорация развития

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

муравьев-амурский 2030

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Во Владивостоке на полях проходящего Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось подписание соглашений между организатором программы "Муравьев – Амурский 2030" - некоммерческой организацией "Фонд развития социальных инициатив", Школой управления СКОЛКОВО и регионами, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-офис программы.Стороны договорились о трудоустройстве на государственную гражданскую службу участников программы по окончании обучения в 2023 году, либо включении их в резерв управленческих кадров для последующего трудоустройства.Подписи под документом поставили главы всех 11 регионов ДФО, директор программ государственного управления Школы управления СКОЛКОВО Ольга Семенова и руководитель проектного офиса Фонда развития социальных инициатив Дарья Кирьянова.В соглашении, как сообщили в пресс-офисе, отмечена важность подготовки высококвалифицированных управленческих кадров для формирования эффективной и сплочённой профессиональной управленческой команды Дальневосточного федерального округа.В свою очередь глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев назвал проект "Муравьев-Амурский 2030" уникальной образовательной программой, направленной на бесплатную подготовку высококвалифицированных управленческих кадров, которые в дальнейшем будут работать для развития всего Дальнего Востока."Среди курсантов есть и якутяне, которые, уверен, станут хорошими управленцами и внесут вклад в развитие республики", - сказал Николаев.По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, регион – территория уникальных возможностей, вызов для каждого курсанта и прекрасная возможность проявить себя.О запуске новой масштабной программы подготовки молодежи для государственной службы впервые сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2021 году.Координатором "Муравьев – Амурский 2030" выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а Совет наставников возглавляет министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В Совет входят руководители 11 регионов Дальневосточного федерального округа.Образовательная программа состоит из 8 модулей, включающих лучшие мировые и российские практики программ подготовки управленческих кадров. При разработке программы учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий.Участники "Муравьев — Амурский 2030" с первых дней обучения погрузились в практические задачи развития регионов с наставниками - губернаторами, руководителями полпредства Президента РФ в ДФО, мэрами крупнейших дальневосточных городов.Курсанты уже побывали в Приморском и Камчатском краях, посетили Сахалинскую область.Также началась работа над проектами, которые будут реализованы на территории Дальнего Востока. Настройку проектов на федеральные и отраслевые задачи, сопровождение аналитикой и материалами, административную поддержку оказывают кураторы от Минвостокразвития России, КРДВ, ФАНУ "Востокгосплан".Разработкой образовательной составляющей занимались эксперты ведущих российских высших школ — ДВФУ, РАНХиГС, Школы управления СКОЛКОВО. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства в системе публичной власти регионов ДФО или в ДВФУ на срок не менее двух лет по окончании обучения. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.

https://ria.ru/20220905/kursanty-1814469676.html

https://ria.ru/20220905/vef-1814509527.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

общество, сколково, корпорация развития, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), муравьев-амурский 2030, дальневосточный федеральный университет