ВЭФ: подписаны договоры о приеме курсантов "Муравьев-Амурский" на госслужбу
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДарья Кирьянова, Алексей Цыденов и Ольга Семенова подписывают соглашение в рамках программы реализации проекта "Муравьев-Амурский 2030" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Во Владивостоке на полях проходящего Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось подписание соглашений между организатором программы "Муравьев – Амурский 2030" - некоммерческой организацией "Фонд развития социальных инициатив", Школой управления СКОЛКОВО и регионами, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-офис программы.
Стороны договорились о трудоустройстве на государственную гражданскую службу участников программы по окончании обучения в 2023 году, либо включении их в резерв управленческих кадров для последующего трудоустройства.
Подписи под документом поставили главы всех 11 регионов ДФО, директор программ государственного управления Школы управления СКОЛКОВО Ольга Семенова и руководитель проектного офиса Фонда развития социальных инициатив Дарья Кирьянова.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк Дарья Кирьянова, Александр Осипов и Ольга Семенова на церемонии подписания соглашения в рамках программы реализации проекта "Муравьев-Амурский 2030" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Дарья Кирьянова, Александр Осипов и Ольга Семенова на церемонии подписания соглашения в рамках программы реализации проекта "Муравьев-Амурский 2030" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
В соглашении, как сообщили в пресс-офисе, отмечена важность подготовки высококвалифицированных управленческих кадров для формирования эффективной и сплочённой профессиональной управленческой команды Дальневосточного федерального округа.
"Я принял для себя решение – выпускники программы, которые захотят работать у нас, получат должность моего советника. Человек год работает, а потом мы поймем, куда дальше – строительство, инвестиции, туризм или образование. Государственная служба - это не служба, а служение. Людей, которые работают на госслужбе, много, но тех, кто может что-то менять – единицы", - сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
В свою очередь глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев назвал проект "Муравьев-Амурский 2030" уникальной образовательной программой, направленной на бесплатную подготовку высококвалифицированных управленческих кадров, которые в дальнейшем будут работать для развития всего Дальнего Востока.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкОльга Семенова, Айсен Николаев и Дарья Кирьянова на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" в рамках ВЭФ во Владивостоке
Ольга Семенова, Айсен Николаев и Дарья Кирьянова на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" в рамках ВЭФ во Владивостоке
"Среди курсантов есть и якутяне, которые, уверен, станут хорошими управленцами и внесут вклад в развитие республики", - сказал Николаев.
По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, регион – территория уникальных возможностей, вызов для каждого курсанта и прекрасная возможность проявить себя.
"Убеждён, что каждый из них - талантливый человек, будущий губернатор или даже президент. И сейчас - важно наработать навыки. И Забайкалье - прекрасная возможность эти навыки наработать. Тот, кто справится у нас – докажет, что сможет где угодно адаптироваться и решать задачи. Мы готовы предлагать любые должности сообразно опыту и подготовке курсантов", - заявил Осипов.
О запуске новой масштабной программы подготовки молодежи для государственной службы впервые сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2021 году.
Координатором "Муравьев – Амурский 2030" выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а Совет наставников возглавляет министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В Совет входят руководители 11 регионов Дальневосточного федерального округа.
Образовательная программа состоит из 8 модулей, включающих лучшие мировые и российские практики программ подготовки управленческих кадров. При разработке программы учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий.
Участники "Муравьев — Амурский 2030" с первых дней обучения погрузились в практические задачи развития регионов с наставниками - губернаторами, руководителями полпредства Президента РФ в ДФО, мэрами крупнейших дальневосточных городов.
Курсанты уже побывали в Приморском и Камчатском краях, посетили Сахалинскую область.
Также началась работа над проектами, которые будут реализованы на территории Дальнего Востока. Настройку проектов на федеральные и отраслевые задачи, сопровождение аналитикой и материалами, административную поддержку оказывают кураторы от Минвостокразвития России, КРДВ, ФАНУ "Востокгосплан".
Разработкой образовательной составляющей занимались эксперты ведущих российских высших школ — ДВФУ, РАНХиГС, Школы управления СКОЛКОВО.
Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства в системе публичной власти регионов ДФО или в ДВФУ на срок не менее двух лет по окончании обучения. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.