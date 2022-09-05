Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" будут трудоустроены в ДВФУ
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДиректор программ московской школы управления "Сколково" Ольга Семенова, исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец и руководитель проектного офиса некоммерческой организации "Фонд развития социальных инициатив" Дарья Кирьянова (слева направо) на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Директор программ московской школы управления "Сколково" Ольга Семенова, исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец и руководитель проектного офиса некоммерческой организации "Фонд развития социальных инициатив" Дарья Кирьянова (слева направо) на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось подписание соглашений о трудоустройстве в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) выпускников программы "Муравьев – Амурский 2030, сообщает пресс-офис программы.
Подписи под документом поставили исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец, директор программ государственного управления Школы управления СКОЛКОВО Ольга Семенова и руководитель проектного офиса Фонда развития социальных инициатив Дарья Кирьянова.
ДВФУ готов предложить выпускникам конкурентные условия труда и участие в перспективных проектах. Университет вошел в состав госучреждений, которые предоставляют возможность прохождения стажировок с последующим трудоустройством слушателям программы "Муравьев – Амурский 2030" в апреле 2022 года.
Также университет обеспечивает инфраструктурную, содержательную и организационную поддержку программы. Эксперты Школы экономики и менеджмента и Экспертно-аналитического центра ДВФУ участвуют в организации обучения курсантов и проектно-аналитической работе.
"Наравне с правительствами регионов ДВФУ будет предлагать работу выпускникам программы. Для нас это большая удача — принять в коллектив самых талантливых и мотивированных молодых специалистов, но это и большая ответственность как для вуза, так и для самих конкурсантов. Выбирая Дальний Восток и ДВФУ, они выбирают свое будущее, связав свою жизнь с самым перспективным и открытым для самореализации регионом. Помимо практико-ориентированного обучения мы должны давать выпускникам программы "Муравьев-Амурский 2030" возможность воплотить самые смелые и полезные идеи для будущего страны. У университета амбициозный и серьезный план — стать ведущим на Дальнем Востоке университетом, ориентированным на практические разработки и взаимодействие с бизнесом. И для реализации задуманного нам нужны именно такие коллеги — смелые, талантливые и упорные", — заявил Коробец.
Программа подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский – 2030" реализуется Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО. При ее разработке учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий. Программа состоит из восьми модулей, включающих лучшие мировые и российские практики подготовки управленческих кадров. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства в системе публичной власти регионов ДФО или в ДВФУ на срок не менее двух лет по окончании обучения.