https://ria.ru/20220905/kursanty-1814533391.html

Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" будут трудоустроены в ДВФУ

Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" будут трудоустроены в ДВФУ - РИА Новости, 05.09.2022

Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" будут трудоустроены в ДВФУ

Во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось подписание соглашений о трудоустройстве в Дальневосточный федеральный университет... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:42

2022-09-05T13:42

2022-09-05T13:42

муравьев-амурский 2030

дальний восток

сколково

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось подписание соглашений о трудоустройстве в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) выпускников программы "Муравьев – Амурский 2030, сообщает пресс-офис программы.Подписи под документом поставили исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец, директор программ государственного управления Школы управления СКОЛКОВО Ольга Семенова и руководитель проектного офиса Фонда развития социальных инициатив Дарья Кирьянова.ДВФУ готов предложить выпускникам конкурентные условия труда и участие в перспективных проектах. Университет вошел в состав госучреждений, которые предоставляют возможность прохождения стажировок с последующим трудоустройством слушателям программы "Муравьев – Амурский 2030" в апреле 2022 года.Также университет обеспечивает инфраструктурную, содержательную и организационную поддержку программы. Эксперты Школы экономики и менеджмента и Экспертно-аналитического центра ДВФУ участвуют в организации обучения курсантов и проектно-аналитической работе."Наравне с правительствами регионов ДВФУ будет предлагать работу выпускникам программы. Для нас это большая удача — принять в коллектив самых талантливых и мотивированных молодых специалистов, но это и большая ответственность как для вуза, так и для самих конкурсантов. Выбирая Дальний Восток и ДВФУ, они выбирают свое будущее, связав свою жизнь с самым перспективным и открытым для самореализации регионом. Помимо практико-ориентированного обучения мы должны давать выпускникам программы "Муравьев-Амурский 2030" возможность воплотить самые смелые и полезные идеи для будущего страны. У университета амбициозный и серьезный план — стать ведущим на Дальнем Востоке университетом, ориентированным на практические разработки и взаимодействие с бизнесом. И для реализации задуманного нам нужны именно такие коллеги — смелые, талантливые и упорные", — заявил Коробец.Программа подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский – 2030" реализуется Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО. При ее разработке учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий. Программа состоит из восьми модулей, включающих лучшие мировые и российские практики подготовки управленческих кадров. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства в системе публичной власти регионов ДФО или в ДВФУ на срок не менее двух лет по окончании обучения.

https://ria.ru/20220905/vef-1814509527.html

https://ria.ru/20220905/kursanty-1814469676.html

дальний восток

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Артем Смирнов

муравьев-амурский 2030, дальний восток, сколково, дальневосточный федеральный университет