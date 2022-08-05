https://ria.ru/20220805/kurator-1807454766.html
Глава "Востокгосплана"' стал куратором программы "Муравьев-Амурский 2030"
Глава "Востокгосплана"' стал куратором программы "Муравьев-Амурский 2030" - РИА Новости, 05.08.2022
Глава "Востокгосплана"' стал куратором программы "Муравьев-Амурский 2030"
Директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов, вошедший в Совет наставников программы подготовки управленческих кадров для ДФУ "Муравьев–Амурский 2030", провел... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:06
2022-08-05T12:06
2022-08-05T12:06
дальний восток
муравьев-амурский 2030
сколково
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов, вошедший в Совет наставников программы подготовки управленческих кадров для ДФУ "Муравьев–Амурский 2030", провел для слушателей деловую игру по управлению регионом, сообщает пресс-офис программы.На специальном симуляторе участники смогли проверить знания в области проектного управления, инновационной деятельности и законодательства, отработать навыки формирования комплексного видения регионального развития и выработки управленческих решений в условиях изменения внешней среды.По результатам игры каждый участник cмог определить для себя те области управления и знаний, которые требуют дополнительного внимания с целью развития личных компетенций.Как отметил директор "Востокгосплана", реализация на Дальнем Востоке любых экономических решений невозможна без квалифицированных кадров"И здесь вклад программы "Муравьев-Амурский 2030" крайне важен. Программа, запущенная в 2021 году, предназначена для подготовки управленческих кадров по всем звеньям - муниципальное, субъектовое управление, государственное управление. .Считаю, что это шанс для талантливых и мотивированных управленцев, которые смогут реализовать себя на Дальнем Востоке и способствовать опережающему развитию этого региона", - приводятся в сообщении слова Кузнецова.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.
https://ria.ru/20220803/sakhalin-1807002344.html
дальний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, муравьев-амурский 2030, сколково
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов, вошедший в Совет наставников программы подготовки управленческих кадров для ДФУ "Муравьев–Амурский 2030", провел для слушателей деловую игру по управлению регионом, сообщает пресс-офис программы.
На специальном симуляторе участники смогли проверить знания в области проектного управления, инновационной деятельности и законодательства, отработать навыки формирования комплексного видения регионального развития и выработки управленческих решений в условиях изменения внешней среды.
По результатам игры каждый участник cмог определить для себя те области управления и знаний, которые требуют дополнительного внимания с целью развития личных компетенций.
Как отметил директор "Востокгосплана", реализация на Дальнем Востоке
любых экономических решений невозможна без квалифицированных кадров
"И здесь вклад программы "Муравьев-Амурский 2030" крайне важен. Программа, запущенная в 2021 году, предназначена для подготовки управленческих кадров по всем звеньям - муниципальное, субъектовое управление, государственное управление. .
Считаю, что это шанс для талантливых и мотивированных управленцев, которые смогут реализовать себя на Дальнем Востоке и способствовать опережающему развитию этого региона", - приводятся в сообщении слова Кузнецова.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России
совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО
. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.