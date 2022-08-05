https://ria.ru/20220805/kurator-1807454766.html

Глава "Востокгосплана"' стал куратором программы "Муравьев-Амурский 2030"

Глава "Востокгосплана"' стал куратором программы "Муравьев-Амурский 2030" - РИА Новости, 05.08.2022

Глава "Востокгосплана"' стал куратором программы "Муравьев-Амурский 2030"

Директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов, вошедший в Совет наставников программы подготовки управленческих кадров для ДФУ "Муравьев–Амурский 2030", провел... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:06

2022-08-05T12:06

2022-08-05T12:06

дальний восток

муравьев-амурский 2030

сколково

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807449972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac1d95d0687d468a4b0aa9ed1987c1d.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов, вошедший в Совет наставников программы подготовки управленческих кадров для ДФУ "Муравьев–Амурский 2030", провел для слушателей деловую игру по управлению регионом, сообщает пресс-офис программы.На специальном симуляторе участники смогли проверить знания в области проектного управления, инновационной деятельности и законодательства, отработать навыки формирования комплексного видения регионального развития и выработки управленческих решений в условиях изменения внешней среды.По результатам игры каждый участник cмог определить для себя те области управления и знаний, которые требуют дополнительного внимания с целью развития личных компетенций.Как отметил директор "Востокгосплана", реализация на Дальнем Востоке любых экономических решений невозможна без квалифицированных кадров"И здесь вклад программы "Муравьев-Амурский 2030" крайне важен. Программа, запущенная в 2021 году, предназначена для подготовки управленческих кадров по всем звеньям - муниципальное, субъектовое управление, государственное управление. .Считаю, что это шанс для талантливых и мотивированных управленцев, которые смогут реализовать себя на Дальнем Востоке и способствовать опережающему развитию этого региона", - приводятся в сообщении слова Кузнецова.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.

https://ria.ru/20220803/sakhalin-1807002344.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, муравьев-амурский 2030, сколково