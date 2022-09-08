https://ria.ru/20220908/dagestan-1815421644.html

Глава Дагестана подписал соглашение о сотрудничестве с "Туризм.РФ"

Глава Дагестана подписал соглашение о сотрудничестве с "Туризм.РФ" - РИА Новости, 08.09.2022

Глава Дагестана подписал соглашение о сотрудничестве с "Туризм.РФ"

Глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ, сообщается в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:38

2022-09-08T14:38

2022-09-08T15:05

туризм

сергей меликов

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

республика дагестан

махачкала

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ, сообщается в Telegram-канале администрации главы региона."Основная цель соглашения — долгосрочное взаимодействие сторон в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Дагестане в рамках национального проекта", — говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в соглашении говорится о развитии внутреннего и въездного туризма в Дагестане, создании и развитии достопримечательностей, увеличении внутреннего турпотока, обеспечении социально-экономического развития России в целом и Дагестана.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220804/dagestan-1805903593.html

русский (остров)

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сергей меликов, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, республика дагестан, махачкала, туризм, новости - туризм