https://ria.ru/20220908/dagestan-1815421644.html
Глава Дагестана подписал соглашение о сотрудничестве с "Туризм.РФ"
Глава Дагестана подписал соглашение о сотрудничестве с "Туризм.РФ" - РИА Новости, 08.09.2022
Глава Дагестана подписал соглашение о сотрудничестве с "Туризм.РФ"
Глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ, сообщается в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:38
2022-09-08T14:38
2022-09-08T15:05
туризм
сергей меликов
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владивосток
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вэф-2022
республика дагестан
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ, сообщается в Telegram-канале администрации главы региона."Основная цель соглашения — долгосрочное взаимодействие сторон в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Дагестане в рамках национального проекта", — говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в соглашении говорится о развитии внутреннего и въездного туризма в Дагестане, создании и развитии достопримечательностей, увеличении внутреннего турпотока, обеспечении социально-экономического развития России в целом и Дагестана.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220804/dagestan-1805903593.html
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сергей меликов, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, республика дагестан, махачкала, туризм, новости - туризм
Туризм, Сергей Меликов, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Республика Дагестан, Махачкала, Туризм, Новости - Туризм
14:38 08.09.2022 (обновлено: 15:05 08.09.2022)
Глава Дагестана подписал соглашение о сотрудничестве с "Туризм.РФ"
Глава Дагестана Меликов подписал соглашение о сотрудничестве с "Туризм.РФ" на ВЭФ