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Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 08.09.2022
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Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом
Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 08.09.2022
Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом
Прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:13
2022-09-08T11:03
общество
россия
санкт-петербург
ленинград
генеральная прокуратура рф
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в Telegram-канале.Цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.Прокуроры вместе со специалистами изучили архивные документы по фактам массового уничтожения ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.Также в надзорном ведомстве напомнили, что Нюрнбергский процесс над военными преступниками нацистской Германии не дал правовую оценку блокаде Ленинграда, уничтожению жителей города и созданию условий для возникновения голода.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому в город доставляли продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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общество, россия, санкт-петербург, ленинград, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Генеральная прокуратура РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), Блокада Ленинграда (1941-1944)
10:13 08.09.2022 (обновлено: 11:03 08.09.2022)
 
Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

Прокуратура направила в суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда геноцидом

© РИА Новости / Сергей ШиманскийБлокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна."
Блокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Сергей Шиманский
Блокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна."
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в Telegram-канале.
"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа", — говорится в публикации.
Цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.
Прокуроры вместе со специалистами изучили архивные документы по фактам массового уничтожения ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.
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Также в надзорном ведомстве напомнили, что Нюрнбергский процесс над военными преступниками нацистской Германии не дал правовую оценку блокаде Ленинграда, уничтожению жителей города и созданию условий для возникновения голода.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому в город доставляли продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургЛенинградГенеральная прокуратура РФВеликая Отечественная война (1941-1945)Блокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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