https://ria.ru/20220908/blokada-1815325955.html

Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 08.09.2022

Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

Прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:13

2022-09-08T10:13

2022-09-08T11:03

общество

россия

санкт-петербург

ленинград

генеральная прокуратура рф

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в Telegram-канале.Цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.Прокуроры вместе со специалистами изучили архивные документы по фактам массового уничтожения ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.Также в надзорном ведомстве напомнили, что Нюрнбергский процесс над военными преступниками нацистской Германии не дал правовую оценку блокаде Ленинграда, уничтожению жителей города и созданию условий для возникновения голода.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому в город доставляли продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20220818/blokadniki-1810577993.html

https://ria.ru/20220624/blokada-1797845738.html

россия

санкт-петербург

ленинград

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, санкт-петербург, ленинград, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)