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МИД: США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен - РИА Новости, 07.09.2022
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МИД: США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен
МИД: США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен - РИА Новости, 07.09.2022
МИД: США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен
США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен на российскую нефть, но присоединение к этой инициативе вызовет серьезные негативные... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:56
2022-09-07T09:56
сеул
сша
в мире
цены на нефть
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен на российскую нефть, но присоединение к этой инициативе вызовет серьезные негативные последствия, Москва надеется, что южнокорейская сторона не будет создавать себе лишних проблем, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев."Наша страна поставлять нефть себе в убыток не станет, и в итоге южнокорейские партнеры будут приобретать нефть не дешевле, а дороже, причем весьма вероятно, что намного дороже. Надеемся, что в Сеуле это понимают и не станут создавать себе лишних проблем", - подчеркнул дипломат.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220907/neft-1814989162.html
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сеул, сша, в мире, цены на нефть
Сеул, США, В мире, Цены на нефть
07:56 07.09.2022 (обновлено: 09:56 07.09.2022)
 
МИД: США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен

Дипломат Зиновьев: США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен на российскую нефть, но присоединение к этой инициативе вызовет серьезные негативные последствия, Москва надеется, что южнокорейская сторона не будет создавать себе лишних проблем, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"Знаем о попытках Вашингтона затащить Сеул в "картель покупателей" российской нефти, который, по замыслу США, сможет установить на нее потолок цен. Присоединение Сеула к этой инициативе приведет к серьезным негативным последствиям, прежде всего, для экономики самой Республики Корея", - сказал Зиновьев.
"Наша страна поставлять нефть себе в убыток не станет, и в итоге южнокорейские партнеры будут приобретать нефть не дешевле, а дороже, причем весьма вероятно, что намного дороже. Надеемся, что в Сеуле это понимают и не станут создавать себе лишних проблем", - подчеркнул дипломат.
Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
02:12
Пушков усомнился, что США удастся подтянуть Индию к политике "потолка" цен
 
СеулСШАВ миреЦены на нефть
 
 
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