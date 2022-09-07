https://ria.ru/20220907/seul-1815006051.html

МИД: США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен

МИД: США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен - РИА Новости, 07.09.2022

МИД: США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен

США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен на российскую нефть, но присоединение к этой инициативе вызовет серьезные негативные... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:56

2022-09-07T07:56

2022-09-07T09:56

сеул

сша

в мире

цены на нефть

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США хотят затащить Сеул в "картель", устанавливающий потолок цен на российскую нефть, но присоединение к этой инициативе вызовет серьезные негативные последствия, Москва надеется, что южнокорейская сторона не будет создавать себе лишних проблем, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев."Наша страна поставлять нефть себе в убыток не станет, и в итоге южнокорейские партнеры будут приобретать нефть не дешевле, а дороже, причем весьма вероятно, что намного дороже. Надеемся, что в Сеуле это понимают и не станут создавать себе лишних проблем", - подчеркнул дипломат.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>

https://ria.ru/20220907/neft-1814989162.html

сеул

сша

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сеул, сша, в мире, цены на нефть