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МИД: Россия намерена снизить ущерб от санкций, навязанных Сеулу Вашингтоном - РИА Новости, 07.09.2022
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МИД: Россия намерена снизить ущерб от санкций, навязанных Сеулу Вашингтоном
МИД: Россия намерена снизить ущерб от санкций, навязанных Сеулу Вашингтоном - РИА Новости, 07.09.2022
МИД: Россия намерена снизить ущерб от санкций, навязанных Сеулу Вашингтоном
Москва в отношениях с Сеулом хотела бы минимизировать ущерб от навязанных США санкций, но ответит, если Южная Корея пойдет на эскалацию, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:12
2022-09-07T09:11
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
москва
южная корея
сеул
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва в отношениях с Сеулом хотела бы минимизировать ущерб от навязанных США санкций, но ответит, если Южная Корея пойдет на эскалацию, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев."При этом исходим из того, что в Сеуле, как и в Москве, настроены избежать развития событий по негативному сценарию, минимизировать ущерб от навязанных Вашингтоном санкций для накопленного за последние три десятилетия потенциала сотрудничества с нашей страной в практических областях", - добавил Зиновьев.Он обратил внимание, что "в пользу развития практического сотрудничества по прибытии в Россию высказался новый посол Республики Корея Чан Хо Чжин".Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева &gt;&gt;
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, южная корея, сеул
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Москва, Южная Корея, Сеул
08:12 07.09.2022 (обновлено: 09:11 07.09.2022)
 
МИД: Россия намерена снизить ущерб от санкций, навязанных Сеулу Вашингтоном

МИД: Москва в отношениях с Сеулом хотела бы снизить ущерб от навязанных США санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва в отношениях с Сеулом хотела бы минимизировать ущерб от навязанных США санкций, но ответит, если Южная Корея пойдет на эскалацию, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"На нынешнем этапе меры финансового характера, действующие в отношении Республики Корея как государства, совершающего в адрес России недружественные действия, считаем достаточными и пропорциональными. Решение об их ужесточении будет приниматься в случае дальнейшей эскалации с южнокорейской стороны", - сказал он.
"При этом исходим из того, что в Сеуле, как и в Москве, настроены избежать развития событий по негативному сценарию, минимизировать ущерб от навязанных Вашингтоном санкций для накопленного за последние три десятилетия потенциала сотрудничества с нашей страной в практических областях", - добавил Зиновьев.
Он обратил внимание, что "в пользу развития практического сотрудничества по прибытии в Россию высказался новый посол Республики Корея Чан Хо Чжин".
Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМоскваЮжная КореяСеул
 
 
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