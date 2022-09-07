https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815009121.html

МИД: Россия намерена снизить ущерб от санкций, навязанных Сеулу Вашингтоном

МИД: Россия намерена снизить ущерб от санкций, навязанных Сеулу Вашингтоном - РИА Новости, 07.09.2022

МИД: Россия намерена снизить ущерб от санкций, навязанных Сеулу Вашингтоном

Москва в отношениях с Сеулом хотела бы минимизировать ущерб от навязанных США санкций, но ответит, если Южная Корея пойдет на эскалацию, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:12

2022-09-07T08:12

2022-09-07T09:11

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

москва

южная корея

сеул

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва в отношениях с Сеулом хотела бы минимизировать ущерб от навязанных США санкций, но ответит, если Южная Корея пойдет на эскалацию, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев."При этом исходим из того, что в Сеуле, как и в Москве, настроены избежать развития событий по негативному сценарию, минимизировать ущерб от навязанных Вашингтоном санкций для накопленного за последние три десятилетия потенциала сотрудничества с нашей страной в практических областях", - добавил Зиновьев.Он обратил внимание, что "в пользу развития практического сотрудничества по прибытии в Россию высказался новый посол Республики Корея Чан Хо Чжин".Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, южная корея, сеул