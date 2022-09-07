08:12 07.09.2022 (обновлено: 09:11 07.09.2022)
МИД: Россия намерена снизить ущерб от санкций, навязанных Сеулу Вашингтоном
МИД: Москва в отношениях с Сеулом хотела бы снизить ущерб от навязанных США санкций
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва в отношениях с Сеулом хотела бы минимизировать ущерб от навязанных США санкций, но ответит, если Южная Корея пойдет на эскалацию, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"На нынешнем этапе меры финансового характера, действующие в отношении Республики Корея как государства, совершающего в адрес России недружественные действия, считаем достаточными и пропорциональными. Решение об их ужесточении будет приниматься в случае дальнейшей эскалации с южнокорейской стороны", - сказал он.
"При этом исходим из того, что в Сеуле, как и в Москве, настроены избежать развития событий по негативному сценарию, минимизировать ущерб от навязанных Вашингтоном санкций для накопленного за последние три десятилетия потенциала сотрудничества с нашей страной в практических областях", - добавил Зиновьев.
Он обратил внимание, что "в пользу развития практического сотрудничества по прибытии в Россию высказался новый посол Республики Корея Чан Хо Чжин".
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