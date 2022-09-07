Омская область ищет новых иностранных партнеров в Азии, заявил Бурков
Губернатор Бурков: Омская область ищет новых иностранных партнеров в Азии
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 7 сен – РИА Новости. Поиск иностранных партнеров в центральноазиатском регионе и выстраивание новых логистических цепочек – одна из важнейших задач для Омской области в условиях санкционного давления, заявил губернатор региона Александр Бурков.
"Для нас вообще важен Восток и центральноазиатский регион. Сегодня у нас новая экономическая реальность: изменились логистические связи, изменились поставщики. Почему мы сразу с первых дней поехали в эти страны? Я понимаю, что чем быстрее регион будет в первых рядах тех, кто может выстроить эти связи напрямую, тот регион и будет богат", - сказал Бурков в эфире программы "Диалог с губернатором".
Глава Омской области отметил, что поиск новых иностранных партнеров и выстраивание новых логистических цепочек – одна из важнейших задач для региона, в этом смысле область усиленно взаимодействует со странами СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии.
Уже этом году омская делегация во главе с губернатором побывала в Казахстане, Узбекистане, Армении. В рамках визитов проведены встречи, заключены важные двусторонние документы, обсуждены вопросы расширения экспортно-импортных операций, развития новых логистических маршрутов, а также сотрудничества в гуманитарной и других отраслях. Как рассказал Бурков, в ближайших планах отправиться с деловыми визитами в Таджикистан, Киргизию, Китай и другие ближневосточные страны и страны Центральной Азии.
Глава региона отметил важность развития Омска как логистического хаба. В этом смысле очень важно подписанное в августе соглашение с компанией Wildberries о строительстве крупного логистического центра. Это позволит поддержать местный бизнес, который уже сейчас активно продает продукцию через маркетплейс, а также сократит сроки доставки заказов до покупателей.
"Для нашего региона это 7,5 миллиарда частных инвестиций в экономику, загрузка нашей строительной отрасли, транспортной отрасли. После запуска объекта – 5 тысяч рабочих мест. Это новые рабочие места с достаточно высоким уровнем заработной платы. И ключевое – у нас 4 тысячи малых и средних предприятий поставляет Wildberries свою продукцию. Это возможность расширения поставок нашей омской продукции", - подчеркнул Бурков.