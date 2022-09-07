https://ria.ru/20220907/napryazhennost-1814990808.html

МИД: готовность США к провокациям против КНР привела к росту напряженности

МИД: готовность США к провокациям против КНР привела к росту напряженности - РИА Новости, 07.09.2022

МИД: готовность США к провокациям против КНР привела к росту напряженности

Готовность США идти на открытые провокации против КНР, используя фактор Тайваня для сдерживания Пекина, привела к всплеску напряженности не только в регионе, но РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T02:58

2022-09-07T02:58

2022-09-07T10:00

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

си цзиньпин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Готовность США идти на открытые провокации против КНР, используя фактор Тайваня для сдерживания Пекина, привела к всплеску напряженности не только в регионе, но и на глобальном уровне, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.Он подчеркнул при этом, что вопрос урегулирования отношений в Тайваньском проливе является внутренним делом КНР.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>

https://ria.ru/20220820/tayvan-1810999004.html

китай

тайвань

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), си цзиньпин