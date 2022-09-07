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МИД: готовность США к провокациям против КНР привела к росту напряженности - РИА Новости, 07.09.2022
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МИД: готовность США к провокациям против КНР привела к росту напряженности
МИД: готовность США к провокациям против КНР привела к росту напряженности - РИА Новости, 07.09.2022
МИД: готовность США к провокациям против КНР привела к росту напряженности
Готовность США идти на открытые провокации против КНР, используя фактор Тайваня для сдерживания Пекина, привела к всплеску напряженности не только в регионе, но РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:58
2022-09-07T10:00
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
си цзиньпин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Готовность США идти на открытые провокации против КНР, используя фактор Тайваня для сдерживания Пекина, привела к всплеску напряженности не только в регионе, но и на глобальном уровне, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.Он подчеркнул при этом, что вопрос урегулирования отношений в Тайваньском проливе является внутренним делом КНР.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева &gt;&gt;
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), си цзиньпин
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Си Цзиньпин
02:58 07.09.2022 (обновлено: 10:00 07.09.2022)
 
МИД: готовность США к провокациям против КНР привела к росту напряженности

Дипломат Зиновьев: готовность США к провокациям против Китая привела к росту напряженности

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Готовность США идти на открытые провокации против КНР, используя фактор Тайваня для сдерживания Пекина, привела к всплеску напряженности не только в регионе, но и на глобальном уровне, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"События последнего времени в Тайваньском проливе показали готовность США идти на открытые провокации в отношении КНР, активно использовать тайваньский фактор в своей политике всестороннего сдерживания Пекина. В результате – резкий всплеск напряженности и эрозия безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом", - заявил Зиновьев.
Он подчеркнул при этом, что вопрос урегулирования отношений в Тайваньском проливе является внутренним делом КНР.
"Позиция России по тайваньскому вопросу четкая и неизменная: в мире существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью", - заявил Зиновьев.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>
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