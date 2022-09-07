02:58 07.09.2022 (обновлено: 10:00 07.09.2022)
МИД: готовность США к провокациям против КНР привела к росту напряженности
Дипломат Зиновьев: готовность США к провокациям против Китая привела к росту напряженности
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Готовность США идти на открытые провокации против КНР, используя фактор Тайваня для сдерживания Пекина, привела к всплеску напряженности не только в регионе, но и на глобальном уровне, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"События последнего времени в Тайваньском проливе показали готовность США идти на открытые провокации в отношении КНР, активно использовать тайваньский фактор в своей политике всестороннего сдерживания Пекина. В результате – резкий всплеск напряженности и эрозия безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом", - заявил Зиновьев.
Он подчеркнул при этом, что вопрос урегулирования отношений в Тайваньском проливе является внутренним делом КНР.
"Позиция России по тайваньскому вопросу четкая и неизменная: в мире существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью", - заявил Зиновьев.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.