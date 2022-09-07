https://ria.ru/20220907/naletchiki-1815192709.html
В Петербурге задержали банду налетчиков на ювелирные магазины
В Петербурге задержали банду налетчиков на ювелирные магазины - РИА Новости, 07.09.2022
В Петербурге задержали банду налетчиков на ювелирные магазины
Полицейские задержали четверых подозреваемых в серии хищений драгоценностей из ювелирных магазинов и ломбардов в 13 регионах России, сообщила журналистам... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:40
2022-09-07T16:40
2022-09-07T16:40
происшествия
ирина волк
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Полицейские задержали четверых подозреваемых в серии хищений драгоценностей из ювелирных магазинов и ломбардов в 13 регионах России, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Тульской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Брянской, Владимирской и Кировской областей пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении дорогостоящих украшений из ювелирных магазинов и ломбардов, расположенных в 13 регионах страны", - сказала Волк.Как пояснила представитель МВД, в Санкт-Петербурге были задержаны три участника банды. Четвертый – иностранец – был остановлен при попытке покинуть Россию.По словам Волк, банда состояла в основном из жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Первое хищение они совершили в 2013 году в Новгородской области.Сообщники долго присматривались к ювелирным салонам и ломбардам, проверяли наличие охраны и камер видеонаблюдения. Потом они в медицинских масках врывались в магазины, крали дорогостоящие изделия и скрывались на двух принадлежащих им автомобилях. Злоумышленники заранее похищали автомобильные знаки с чужих машин такой же марки и цвета. Все украденное фигуранты систематически сбывали частному ювелиру из Москвы. Он заявил, что не подозревал о криминальном происхождении изделий."На сегодняшний день установлены обстоятельства 20 грабежей и разбойных нападений, совершенных с 2013 по 2021 год. По предварительным подсчетам, общая сумма причиненного ущерба может достигать 50 миллионов рублей", - уточнила Волк.Возбуждены уголовные дела по статьям грабеж и разбой, они соединены в одно производство и переданы в Следственное управление УМВД России по Тульской области.Все члены банды арестованы.
https://ria.ru/20220907/trup-1815129212.html
https://ria.ru/20220907/sizo-1815191354.html
https://ria.ru/20220906/satanist-1814923523.html
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Происшествия, Ирина Волк, Россия, Санкт-Петербург, Кировская область, Ленинградская область, Тульская область, Новгородская область
В Петербурге задержали банду налетчиков на ювелирные магазины
В Санкт-Петербурге задержали банду налетчиков, ограбившую ювелирные магазины в 13 регионах