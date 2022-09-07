https://ria.ru/20220907/kamchatka-1815075831.html

Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину

Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину - РИА Новости, 07.09.2022

Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину

Директор туристического агентства "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан, не признал свою вину в произошедшем, сообщил... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:50

2022-09-07T11:50

2022-09-07T11:50

туризм

происшествия

новосибирск

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg

НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Директор туристического агентства "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан, не признал свою вину в произошедшем, сообщил следователь СУСК по Камчатскому краю."Несмотря на непризнание, его вина подтверждается", — сказал следователь в зале Кировского районного суда Новосибирска в среду.Позднее в ходе заседания судья Анна Менькова зачитала показания Андрея Степанова, данные следствию: "Считаю, что никак не причастен. Считаю, что никакие мои действия не могли привести к смерти потерпевших, а я сделал все, что от меня зависело, чтобы восхождение группы было безопасным. Конечно, очень тяжело переживаю гибель людей".Степанов попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, а не заключение под стражу. "Я сотрудничаю со следствием. Мы были абсолютно открыты в части предоставления информации, даже когда я был не в Новосибирске, а в Горном Алтае. Я начал принимать участие в следственных действиях и неоднократно продемонстрировал свою готовность в сотрудничестве", — отметил обвиняемый.В отношении Андрея Степанова возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей. В среду Кировский районный суд рассматривает вопрос о мере пресечения.Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан группа из семи регионов России в составе 10 туристов и двух гидов обратилась за помощью к спасателям в субботу, 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек разбились насмерть. В последующие дни поступила информация о смерти еще четырех человек.

https://ria.ru/20220907/kamchatka-1814906560.html

новосибирск

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, новосибирск, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, туризм, туристы, вулкан, следствие