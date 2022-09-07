https://ria.ru/20220907/kamchatka-1815075831.html
Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину
Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину - РИА Новости, 07.09.2022
Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину
Директор туристического агентства "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан, не признал свою вину в произошедшем, сообщил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:50
2022-09-07T11:50
2022-09-07T11:50
туризм
происшествия
новосибирск
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Директор туристического агентства "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан, не признал свою вину в произошедшем, сообщил следователь СУСК по Камчатскому краю."Несмотря на непризнание, его вина подтверждается", — сказал следователь в зале Кировского районного суда Новосибирска в среду.Позднее в ходе заседания судья Анна Менькова зачитала показания Андрея Степанова, данные следствию: "Считаю, что никак не причастен. Считаю, что никакие мои действия не могли привести к смерти потерпевших, а я сделал все, что от меня зависело, чтобы восхождение группы было безопасным. Конечно, очень тяжело переживаю гибель людей".Степанов попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, а не заключение под стражу. "Я сотрудничаю со следствием. Мы были абсолютно открыты в части предоставления информации, даже когда я был не в Новосибирске, а в Горном Алтае. Я начал принимать участие в следственных действиях и неоднократно продемонстрировал свою готовность в сотрудничестве", — отметил обвиняемый.В отношении Андрея Степанова возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей. В среду Кировский районный суд рассматривает вопрос о мере пресечения.Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан группа из семи регионов России в составе 10 туристов и двух гидов обратилась за помощью к спасателям в субботу, 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек разбились насмерть. В последующие дни поступила информация о смерти еще четырех человек.
https://ria.ru/20220907/kamchatka-1814906560.html
новосибирск
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, туризм, туристы, вулкан, следствие
Туризм, Происшествия, Новосибирск, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм, Туризм, туристы, Вулкан, Следствие
Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину
Директор турфирмы "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли на Камчатке, не признал вину
НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Директор туристического агентства "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан, не признал свою вину в произошедшем, сообщил следователь СУСК по Камчатскому краю.
"Несмотря на непризнание, его вина подтверждается", — сказал следователь в зале Кировского районного суда Новосибирска в среду.
Позднее в ходе заседания судья Анна Менькова зачитала показания Андрея Степанова, данные следствию: "Считаю, что никак не причастен. Считаю, что никакие мои действия не могли привести к смерти потерпевших, а я сделал все, что от меня зависело, чтобы восхождение группы было безопасным. Конечно, очень тяжело переживаю гибель людей".
Степанов попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, а не заключение под стражу. "Я сотрудничаю со следствием. Мы были абсолютно открыты в части предоставления информации, даже когда я был не в Новосибирске, а в Горном Алтае. Я начал принимать участие в следственных действиях и неоднократно продемонстрировал свою готовность в сотрудничестве", — отметил обвиняемый.
В отношении Андрея Степанова возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей. В среду Кировский районный суд рассматривает вопрос о мере пресечения.
Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан группа из семи регионов России в составе 10 туристов и двух гидов обратилась
за помощью к спасателям в субботу, 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек разбились насмерть. В последующие дни поступила
информация о смерти еще четырех человек.