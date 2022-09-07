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Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220907/kamchatka-1815075831.html
Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину
Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину - РИА Новости, 07.09.2022
Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину
Директор туристического агентства "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан, не признал свою вину в произошедшем, сообщил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:50
2022-09-07T11:50
туризм
происшествия
новосибирск
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
туризм
туристы
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НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Директор туристического агентства "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан, не признал свою вину в произошедшем, сообщил следователь СУСК по Камчатскому краю."Несмотря на непризнание, его вина подтверждается", — сказал следователь в зале Кировского районного суда Новосибирска в среду.Позднее в ходе заседания судья Анна Менькова зачитала показания Андрея Степанова, данные следствию: "Считаю, что никак не причастен. Считаю, что никакие мои действия не могли привести к смерти потерпевших, а я сделал все, что от меня зависело, чтобы восхождение группы было безопасным. Конечно, очень тяжело переживаю гибель людей".Степанов попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, а не заключение под стражу. "Я сотрудничаю со следствием. Мы были абсолютно открыты в части предоставления информации, даже когда я был не в Новосибирске, а в Горном Алтае. Я начал принимать участие в следственных действиях и неоднократно продемонстрировал свою готовность в сотрудничестве", — отметил обвиняемый.В отношении Андрея Степанова возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей. В среду Кировский районный суд рассматривает вопрос о мере пресечения.Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан группа из семи регионов России в составе 10 туристов и двух гидов обратилась за помощью к спасателям в субботу, 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек разбились насмерть. В последующие дни поступила информация о смерти еще четырех человек.
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происшествия, новосибирск, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, туризм, туристы, вулкан, следствие
Туризм, Происшествия, Новосибирск, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм, Туризм, туристы, Вулкан, Следствие
11:50 07.09.2022
 
Директор турфирмы, клиенты которой погибли на Камчатке, не признал вину

Директор турфирмы "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли на Камчатке, не признал вину

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Директор туристического агентства "Экстрим тайм", чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан, не признал свою вину в произошедшем, сообщил следователь СУСК по Камчатскому краю.
"Несмотря на непризнание, его вина подтверждается", — сказал следователь в зале Кировского районного суда Новосибирска в среду.
Позднее в ходе заседания судья Анна Менькова зачитала показания Андрея Степанова, данные следствию: "Считаю, что никак не причастен. Считаю, что никакие мои действия не могли привести к смерти потерпевших, а я сделал все, что от меня зависело, чтобы восхождение группы было безопасным. Конечно, очень тяжело переживаю гибель людей".
Степанов попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, а не заключение под стражу. "Я сотрудничаю со следствием. Мы были абсолютно открыты в части предоставления информации, даже когда я был не в Новосибирске, а в Горном Алтае. Я начал принимать участие в следственных действиях и неоднократно продемонстрировал свою готовность в сотрудничестве", — отметил обвиняемый.
В отношении Андрея Степанова возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей. В среду Кировский районный суд рассматривает вопрос о мере пресечения.
Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан группа из семи регионов России в составе 10 туристов и двух гидов обратилась за помощью к спасателям в субботу, 3 сентября. Изначально сообщалось, что пять человек разбились насмерть. В последующие дни поступила информация о смерти еще четырех человек.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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"Переоценили свои силы": что привело к гибели туристов на Камчатке
 
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