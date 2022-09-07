"Газпром" подписал документы о реализации инвестпроектов на востоке России

"Газпром" в рамках ВЭФ подписал документы о реализации инвестпроектов на востоке России
Выступление президента Владимира Путина с оценкой политической и экономической ситуации в России и мире стало главным событием VII Восточного экономического форума.
Выступление президента Владимира Путина с оценкой политической и экономической ситуации в России и мире стало главным событием VII Восточного экономического форума.
Продовольственный кризис и рост цен на глобальных рынках, санкционная лихорадка Запада и экономическая ситуация в России — вот лишь немногие темы, которых коснулся глава государства на пленарной сессии.
Продовольственный кризис и рост цен на глобальных рынках, санкционная лихорадка Запада и экономическая ситуация в России — вот лишь немногие темы, которых коснулся глава государства на пленарной сессии.
ВЭФ, который проходит во Владивостоке уже в седьмой раз, зарекомендовал себя одной из главных дискуссионных площадок.
ВЭФ, который проходит во Владивостоке уже в седьмой раз, зарекомендовал себя одной из главных дискуссионных площадок.
Форум стал важным инструментом развития Дальнего Востока.
Форум стал важным инструментом развития Дальнего Востока.
ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти.
ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти.
Здесь обсуждают самые актуальные темы, проводят официальные встречи и переговоры и заключают многомиллиардные контракты.
Здесь обсуждают самые актуальные темы, проводят официальные встречи и переговоры и заключают многомиллиардные контракты.
Анонсируют на форуме и новые социальные программы, касающиеся жизни миллионов людей. Накануне, например, было объявлено о продлении программы дальневосточной ипотеки.
Анонсируют на форуме и новые социальные программы, касающиеся жизни миллионов людей. Накануне, например, было объявлено о продлении программы дальневосточной ипотеки.
Всего на ВЭФ в этом году проходит более 90 деловых мероприятий.
Всего на ВЭФ в этом году проходит более 90 деловых мероприятий.
Генеральным информационным партнером форума выступает РИА Новости.
Генеральным информационным партнером форума выступает РИА Новости.
В деловую программу входят бизнес-диалоги с ведущими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В деловую программу входят бизнес-диалоги с ведущими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Девушки на Восточном экономическом форуме.
В этом году во Владивосток съехались гости более чем из 60 стран.
В этом году во Владивосток съехались гости более чем из 60 стран.
На ВЭФ всегда рады приветствовать инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии Дальнего Востока.
На ВЭФ всегда рады приветствовать инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии Дальнего Востока.
Это теперь традиция — открывать осенний деловой сезон во Владивостоке.
Это теперь традиция — открывать осенний деловой сезон во Владивостоке.
Выступление президента Владимира Путина с оценкой политической и экономической ситуации в России и мире стало главным событием VII Восточного экономического форума.
Продовольственный кризис и рост цен на глобальных рынках, санкционная лихорадка Запада и экономическая ситуация в России — вот лишь немногие темы, которых коснулся глава государства на пленарной сессии.
ВЭФ, который проходит во Владивостоке уже в седьмой раз, зарекомендовал себя одной из главных дискуссионных площадок.
Форум стал важным инструментом развития Дальнего Востока.
ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти.
Здесь обсуждают самые актуальные темы, проводят официальные встречи и переговоры и заключают многомиллиардные контракты.
Анонсируют на форуме и новые социальные программы, касающиеся жизни миллионов людей. Накануне, например, было объявлено о продлении программы дальневосточной ипотеки.
Всего на ВЭФ в этом году проходит более 90 деловых мероприятий.
Генеральным информационным партнером форума выступает РИА Новости.
В деловую программу входят бизнес-диалоги с ведущими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Девушки на Восточном экономическом форуме.
В этом году во Владивосток съехались гости более чем из 60 стран.
На ВЭФ всегда рады приветствовать инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии Дальнего Востока.
Это теперь традиция — открывать осенний деловой сезон во Владивостоке.