https://ria.ru/20220907/gazprom-1815172093.html

"Газпром" подписал документы о реализации инвестпроектов на востоке России

"Газпром" подписал документы о реализации инвестпроектов на востоке России - РИА Новости, 07.09.2022

"Газпром" подписал документы о реализации инвестпроектов на востоке России

"Газпром" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписал ряд документов о развитии газификации и реализации инвестиционных проектов на востоке страны, РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:59

2022-09-07T15:59

2022-09-07T16:02

экономика

алексей миллер

владивосток

вэф-2022

дальневосточный федеральный университет

газпром

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Газпром" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписал ряд документов о развитии газификации и реализации инвестиционных проектов на востоке страны, сообщает пресс-служба компании.Так, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко договорились о взаимодействии при реализации проекта строительства малотоннажного завода по сжижению природного газа и систем приема, хранения и регазификации региона. Стороны также планируют сотрудничать при разработке обоснования инвестиций в проект строительства на Сахалине завода по переработке газового конденсата и нефти.Кроме того, "Газпром", Амурская область и город Свободный подписали соглашение о реализации проекта по модернизации и развитию системы теплоснабжения Свободного. Согласно документу, "Газпром теплоэнерго" проведет анализ существующей системы теплоснабжения города и проработает возможность участия в инвестиционном проекте в формате концессии. Предполагается применение эффективных технологий и оборудования, а также перевод источников теплоснабжения на природный газ."Газпром гелий сервис" и "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" также заключили два соглашения. Соглашение о сотрудничестве предполагает взаимодействие при реализации в ТОР "Надеждинская" в Приморском крае проекта строительства малотоннажного комплекса сжижения природного газа (КСПГ), а в соответствии со вторым соглашением "Газпром гелий сервис" стал резидентом ТОР "Свободный" в Амурской области, где компания реализует проект малотоннажного КСПГ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, алексей миллер, владивосток, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет, газпром