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Слово президента: главные события третьего дня ВЭФ-2022 - РИА Новости, 07.09.2022
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Слово президента: главные события третьего дня ВЭФ-2022
Слово президента: главные события третьего дня ВЭФ-2022 - РИА Новости, 07.09.2022
Слово президента: главные события третьего дня ВЭФ-2022
Пленарное заседание с участием президента России, старт масштабных проектов, в том числе первого в мире сухопутного зернового терминала — на Восточном... РИА Новости, 07.09.2022
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фото
вэф-2022
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владивосток
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Пленарное заседание с участием президента России, старт масштабных проектов, в том числе первого в мире сухопутного зернового терминала — на Восточном экономическом форуме новый день и новые достижения. Все самое важное — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток, владимир путин
Фото, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владивосток, Владимир Путин
14:20 07.09.2022 (обновлено: 14:33 07.09.2022)
 

Слово президента: главные события третьего дня ВЭФ-2022

Читать ria.ru в
Пленарное заседание с участием президента России, старт масштабных проектов, в том числе первого в мире сухопутного зернового терминала — на Восточном экономическом форуме новый день и новые достижения. Все самое важное — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / POOL

Выступление президента Владимира Путина с оценкой политической и экономической ситуации в России и мире стало главным событием VII Восточного экономического форума.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 15

Выступление президента Владимира Путина с оценкой политической и экономической ситуации в России и мире стало главным событием VII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / POOL
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Продовольственный кризис и рост цен на глобальных рынках, санкционная лихорадка Запада и экономическая ситуация в России — вот лишь немногие темы, которых коснулся глава государства на пленарной сессии.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
2 из 15

Продовольственный кризис и рост цен на глобальных рынках, санкционная лихорадка Запада и экономическая ситуация в России — вот лишь немногие темы, которых коснулся глава государства на пленарной сессии.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

ВЭФ, который проходит во Владивостоке уже в седьмой раз, зарекомендовал себя одной из главных дискуссионных площадок.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
3 из 15

ВЭФ, который проходит во Владивостоке уже в седьмой раз, зарекомендовал себя одной из главных дискуссионных площадок.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Форум стал важным инструментом развития Дальнего Востока.

Выступление артистов у павильона Республики Саха (Якутия) на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
4 из 15

Форум стал важным инструментом развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти.

Стенд Республики Татарстан на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
5 из 15

ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Здесь обсуждают самые актуальные темы, проводят официальные встречи и переговоры и заключают многомиллиардные контракты.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 15

Здесь обсуждают самые актуальные темы, проводят официальные встречи и переговоры и заключают многомиллиардные контракты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Анонсируют на форуме и новые социальные программы, касающиеся жизни миллионов людей. Накануне, например, было объявлено о продлении программы дальневосточной ипотеки.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
7 из 15

Анонсируют на форуме и новые социальные программы, касающиеся жизни миллионов людей. Накануне, например, было объявлено о продлении программы дальневосточной ипотеки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Всего на ВЭФ в этом году проходит более 90 деловых мероприятий.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 15

Всего на ВЭФ в этом году проходит более 90 деловых мероприятий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером форума выступает РИА Новости.

Трансляция на стенде РИА Новости выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Генеральным информационным партнером форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

В деловую программу входят бизнес-диалоги с ведущими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стенд Министерства промышленности и торговли РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
10 из 15

В деловую программу входят бизнес-диалоги с ведущими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Девушки на Восточном экономическом форуме.

Девушки на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
11 из 15

Девушки на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

В этом году во Владивосток съехались гости более чем из 60 стран.

Стенд компании Fesco на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
12 из 15

В этом году во Владивосток съехались гости более чем из 60 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ всегда рады приветствовать инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии Дальнего Востока.

Стенд Дальневосточного федерального округа на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

На ВЭФ всегда рады приветствовать инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Один из павильонов на выставке ВЭФ-2022.

Изображение тигра на одном из павильонов на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
14 из 15

Один из павильонов на выставке ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Это теперь традиция — открывать осенний деловой сезон во Владивостоке.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
15 из 15

Это теперь традиция — открывать осенний деловой сезон во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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ФотоВЭФ-2022Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВладивостокВладимир Путин
 
 
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