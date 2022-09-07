https://ria.ru/20220907/vef-2022-1815100190.html

Слово президента: главные события третьего дня ВЭФ-2022

Слово президента: главные события третьего дня ВЭФ-2022 - РИА Новости, 07.09.2022

Слово президента: главные события третьего дня ВЭФ-2022

Пленарное заседание с участием президента России, старт масштабных проектов, в том числе первого в мире сухопутного зернового терминала — на Восточном... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:20

2022-09-07T14:20

2022-09-07T14:33

фото

вэф-2022

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владивосток

владимир путин

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Пленарное заседание с участием президента России, старт масштабных проектов, в том числе первого в мире сухопутного зернового терминала — на Восточном экономическом форуме новый день и новые достижения. Все самое важное — в фотоленте Ria.ru.

владивосток

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