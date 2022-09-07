https://ria.ru/20220907/biznes-1815102847.html

Путин прокомментировал отъезд бизнесменов в другие страны

Путин прокомментировал отъезд бизнесменов в другие страны - РИА Новости, 07.09.2022

Путин прокомментировал отъезд бизнесменов в другие страны

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с бизнес-мигрантами, уезжающими работать в другие страны, в том числе в Армению, заявил, что в РФ приветствуют РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:50

2022-09-07T12:50

2022-09-07T14:04

экономика

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

евразийский экономический союз

россия

армения

владимир путин

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с бизнес-мигрантами, уезжающими работать в другие страны, в том числе в Армению, заявил, что в РФ приветствуют все, что идет на пользу российскому бизнесу, многие уже вернулись обратно."Мы приветствуем все, что идет на пользу российскому бизнесу. Если условия сложились так, что сейчас людям целесообразно работать там, это в основном айтишники, да и им выгоднее, спокойнее работать там, пусть работают. Я полностью согласен с Николом Воваевичем (Пашиняном – ред.), что, действительно, Армения не чужая нам страна, все рядом. Можно работать в Ереване, а жить в Москве, ничего не мешает", - сказал Путин, отвечая на вопрос, как Россия воспринимает тех, кто уезжает работать в Армению.По его словам, многие уже вернулись, поняв, что ничего страшного в РФ не происходит, несмотря ни на какие санкции."Многие уже вернулись, поняли, что ничего такого страшного здесь не происходит. Даже с учетом санкционной агрессии некоторых стран в отношении России: все работает, все функционирует, все стабильно. Если кому-то нравится работать в Армении, пожалуйста. Так же, как, допустим, Никол Воваевич на меня не обидится, мы в тренде нормализации, если кому-то нравится жить в Баку, пусть в Баку живут. В Казахстане, там очень хорошую создали зону финансовую. Ну, конечно, все, что связано со странами ЕврАзЭС, для нас проще регулировать, а людям проще работать. Это очевидные вещи", - заявил Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.В мае глава Минцифры РФ Максут Шадаев уже отмечал, что около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также говорил РИА Новости в июне, что большинство уехавших из России в конце февраля - начале марта IT-специалистов вернулись обратно.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/shokhin-1815021133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф), евразийский экономический союз, россия, армения, владимир путин, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)