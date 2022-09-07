https://ria.ru/20220907/vef-2022-1815017779.html

Третий день ВЭФ-2022

Третий день ВЭФ-2022 - РИА Новости, 07.09.2022

Третий день ВЭФ-2022

Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События третьего дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:00

2022-09-07T10:00

2022-09-07T16:30

фото

экономика

владимир путин

приморский край

втб

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События третьего дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru.

приморский край

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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