https://ria.ru/20220907/aurus-1815024104.html

Мантуров назвал сроки запуска серийного производства Aurus Komendant

Мантуров назвал сроки запуска серийного производства Aurus Komendant - РИА Новости, 07.09.2022

Мантуров назвал сроки запуска серийного производства Aurus Komendant

Серийное производство российского внедорожника класса "люкс" Aurus Komendant будет запущено на заводе в Татарстане в конце ноября - начале декабря, заявил в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:08

2022-09-07T09:08

2022-09-07T10:10

авто

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

денис мантуров

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Серийное производство российского внедорожника класса "люкс" Aurus Komendant будет запущено на заводе в Татарстане в конце ноября - начале декабря, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Мантуров также уточнил, что презентация Aurus Komenadant состоится 29 сентября в Москве в музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), денис мантуров, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)