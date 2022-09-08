https://ria.ru/20220908/manturov-1815320382.html

Денис Мантуров: пустых магазинов и ресторанов у нас не останется

Денис Мантуров: пустых магазинов и ресторанов у нас не останется - РИА Новости, 08.09.2022

Денис Мантуров: пустых магазинов и ресторанов у нас не останется

Восточный экономический форум в этом году показал намерения России наращивать взаимодействие с азиатскими странами. Растут объемы контейнерных перевозок как в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:30

2022-09-08T10:30

2022-09-08T10:30

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

интервью

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Восточный экономический форум в этом году показал намерения России наращивать взаимодействие с азиатскими странами. Растут объемы контейнерных перевозок как в части импорта, так и экспорта, заключаются новые контракты в автопроме, предполагающие участие китайских компаний, в целом виден разворот в сторону Востока. О том, как проходит этот процесс, планах китайских автопроизводителей на российском рынке, уходящих брендах, параллельном импорте и презентации Aurus Komendant рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-22 вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Беседовали Наталия Мирошниченко и Диляра Солнцева.– Денис Валентинович, на форуме особенно заметно, что идет разворот России на Восток. Как сейчас проходит этот процесс в сфере автопрома и электроники?– Мы специально не называем страны, чтобы их не смущать, по таким чувствительным отраслям как электроника. Но по автопрому это скрывать уже не нужно и бессмысленно: мы активно взаимодействуем с партнерами из Китая, которые сегодня активно заходят на наш рынок, но при этом на достаточно требовательных условиях с точки зрения последующей локализации. Они в этом плане дисциплинированные, по опыту реализации специнвестконтракта "Хавейлом" в Туле могу сказать, что они идут с определенным опережением по локализации. Я там недавно был, сам в этом убедился. Коллеги имеют планы дальнейшего расширения и модельного ряда, и своих производственных возможностей. Поэтому, в целом, в этих направлениях мы видим неплохие перспективы сотрудничества.Но при этом параллельно будет развиваться и собственная компетенция. По опыту прежних лет, когда на наш рынок заходили международные бренды и создавали свои производства, в стране формировалась мощная автоиндустрия. Появлялись специалисты, получила развитие научно-техническая школа (фундаментальная, прикладная), которая уже сегодня дает свои плоды. Тот же флагманский проект Aurus – это показатель нашего технологического уровня, к которому мы пришли за последние 10 лет. Например, в году 2008 этот проект, наверное, было бы сложно реализовать – мы просто не имели определенных компетенций, которые сегодня у нас есть.– Кстати, Aurus совсем скоро должен представить свою новинку – внедорожник Komendant. Когда и где ждать презентацию?– Она состоится 29 сентября этого года в одном из павильонов музея Гаража особого назначения ФСО на ВДНХ. Презентуем для экспертов и всех заинтересованных.– Когда будет запущено серийное производство новой модели?– В конце ноября-начале декабря.– Станут ли иранские автопроизводители серьезным конкурентом для российских и китайских брендов, которые в последнее время активно наращивают свою долю, если зайдут на российский рынок?– На самом деле, коллеги из Ирана имеют неплохие компетенции, которые сформировали за последние годы. Но они базируются не на собственных, а изначально на французских автомобилях – это легковые, легкие коммерческие модели. Рынок здесь сам отрегулирует, мы сейчас никаких искусственных препонов не ставим. Если рынку будет интересно развивать этот модельный ряд, мы оценим перспективы и тогда уже готовы будем сказать, насколько это перспективно для иранских брендов – осваивать наш рынок.Пока могу сказать, что по легкому коммерческому автотранспорту основной сегмент будет приходиться на российских производителей. Здесь у нас та же самая "ГАЗель", и новые модели УАЗ вполне конкурентоспособны. По легковым автомобилям все будет зависеть от того, как наши аутентичные бренды будут быстро осваивать рынок и, в том числе, китайские коллеги в кооперации с нашими производителями.– Если перейти от автопрома к ритейлу, буквально на днях появилась информация о том, что Н&М уйдет из России уже этой осенью. Действительно ли крупные ритейлеры, которые являются системообразующими предприятиями для России, уйдут? И кто займет их место?– Наверное, я должен буду вновь произнести фразу: "свято место пусто не бывает". Конечно же, будет замещение. Например, "МакДональдс" ушел или не ушел?– Ушел, но остался.– Вот, и ушел, и остался. Таких примеров, на самом деле, достаточно много. Либо выкупает менеджмент, либо другие российские предприниматели. То же самое будет происходить по тем ритейлерам, которые примут для себя такое решение.– То есть вы смотрите на ситуацию оптимистично.– Я смотрю оптимистично с точки зрения того, что у нас точно не останется пустых магазинов и заведений общепита.– Накануне Apple презентовала iPhone 14. Продукция бренда уже включена в список параллельного импорта, новинка не станет исключением? Будет разрешена к ввозу в Россию?– Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны – пожалуйста. Такая возможность будет.– В целом, планируете сокращать список товаров, разрешенных к параллельному импорту, и насколько сильно?– Мы будем сокращать его по мере того, как российские производители будут выходить на рынок со своими конкурентоспособными образцами промышленной продукции. При этом элемент конкуренции мы будем сохранять до последнего, чтобы появлялось как минимум несколько российских производителей. Первый производитель не означает отмену параллельного импорта. Появление второго и третьего – уже сигнал к отмене.

https://ria.ru/20220815/ekonomika-1809513157.html

https://ria.ru/20220818/avtogiganty-1810275799.html

https://ria.ru/20220902/ekonomika-1814037784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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