https://ria.ru/20220906/zhyuri-1814873399.html

Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest"

Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest" - РИА Новости, 06.09.2022

Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest"

В жюри всероссийского независимого фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest" вошли Валерия Гай Германика, Жанна Эппле, Алексей Чадов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:45

2022-09-06T16:45

2022-09-06T17:02

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В жюри всероссийского независимого фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest" вошли Валерия Гай Германика, Жанна Эппле, Алексей Чадов, сообщила пресс-служба смотра.Вместе с ними оценивать работы будут Георгий Малков, Марат Ким, Сергей Майоров, Светлана Емельянова и другие.Всего на фестиваль, который пройдет впервые, было прислано более 500 заявок от режиссеров от Якутска до Москвы и Санкт-Петербурга. В конкурсную программу вошло 20 фильмов.Половина из них отобрана программной дирекцией, а другие десять победили в открытом всероссийском интернет-голосовании на сайте смотра.Жюри выберет победителей в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая операторская работа". Также отметят исполнителей женской и мужской ролей, саунд-дизайн и вручат "Гран-при"."Емеля Fest" также предусматривает питчинги сценариев, мастер-классы экспертов киноотрасли и даже актерский кастинг."Емеля Fest" пройдет c 23 по 25 сентября в Сочи.

https://ria.ru/20220906/kino-1808311787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

валерия гай германика (дудинская), якутск, москва, санкт-петербург, кино и сериалы, новости культуры