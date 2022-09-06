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Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest" - РИА Новости, 06.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220906/zhyuri-1814873399.html
Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest"
Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest" - РИА Новости, 06.09.2022
Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest"
В жюри всероссийского независимого фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest" вошли Валерия Гай Германика, Жанна Эппле, Алексей Чадов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:45
2022-09-06T17:02
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В жюри всероссийского независимого фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest" вошли Валерия Гай Германика, Жанна Эппле, Алексей Чадов, сообщила пресс-служба смотра.Вместе с ними оценивать работы будут Георгий Малков, Марат Ким, Сергей Майоров, Светлана Емельянова и другие.Всего на фестиваль, который пройдет впервые, было прислано более 500 заявок от режиссеров от Якутска до Москвы и Санкт-Петербурга. В конкурсную программу вошло 20 фильмов.Половина из них отобрана программной дирекцией, а другие десять победили в открытом всероссийском интернет-голосовании на сайте смотра.Жюри выберет победителей в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая операторская работа". Также отметят исполнителей женской и мужской ролей, саунд-дизайн и вручат "Гран-при"."Емеля Fest" также предусматривает питчинги сценариев, мастер-классы экспертов киноотрасли и даже актерский кастинг."Емеля Fest" пройдет c 23 по 25 сентября в Сочи.
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валерия гай германика (дудинская), якутск, москва, санкт-петербург, кино и сериалы, новости культуры
Валерия Гай Германика (Дудинская), Культура, Якутск, Москва, Санкт-Петербург, Кино и сериалы, Новости культуры
16:45 06.09.2022 (обновлено: 17:02 06.09.2022)
 
Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest"

Гай Германика и Алексей Чадов будут в составе жюри фестиваля короткометражек "Емеля Fest"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкРежиссер Валерия Гай Германика
Режиссер Валерия Гай Германика - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В жюри всероссийского независимого фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest" вошли Валерия Гай Германика, Жанна Эппле, Алексей Чадов, сообщила пресс-служба смотра.

"Мне интересно увидеть и поддержать новых талантливых режиссеров, сценаристов, операторов, — приводят слова Алексея Чадова. — У меня есть и свой личный интерес найти молодых талантов для возможности предложить поработать над полными метрами, сериалами в кино".

Вместе с ними оценивать работы будут Георгий Малков, Марат Ким, Сергей Майоров, Светлана Емельянова и другие.
Всего на фестиваль, который пройдет впервые, было прислано более 500 заявок от режиссеров от Якутска до Москвы и Санкт-Петербурга. В конкурсную программу вошло 20 фильмов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актриса Жанна Эппле на премьере сериала режиссера-постановщика Евгения Шелякина "Кухня. Война за отель" в The Great Hall

Актриса Жанна Эппле на премьере сериала Кухня. Война за отель
1 из 2

Актриса Жанна Эппле на премьере сериала режиссера-постановщика Евгения Шелякина "Кухня. Война за отель" в The Great Hall

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Режиссер Алексей Чадов на съемочной площадке фильма "Джон"

Режиссер Алексей Чадов на съемочной площадке фильма Джон
2 из 2

Режиссер Алексей Чадов на съемочной площадке фильма "Джон"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 2

Актриса Жанна Эппле на премьере сериала режиссера-постановщика Евгения Шелякина "Кухня. Война за отель" в The Great Hall

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 2

Режиссер Алексей Чадов на съемочной площадке фильма "Джон"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Половина из них отобрана программной дирекцией, а другие десять победили в открытом всероссийском интернет-голосовании на сайте смотра.
Жюри выберет победителей в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая операторская работа". Также отметят исполнителей женской и мужской ролей, саунд-дизайн и вручат "Гран-при".
"Емеля Fest" также предусматривает питчинги сценариев, мастер-классы экспертов киноотрасли и даже актерский кастинг.
"Емеля Fest" пройдет c 23 по 25 сентября в Сочи.
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КультураВалерия Гай Германика (Дудинская)ЯкутскМоскваСанкт-ПетербургКино и сериалыНовости культуры
 
 
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