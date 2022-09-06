https://ria.ru/20220906/zhyuri-1814873399.html
Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest"
Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest" - РИА Новости, 06.09.2022
Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest"
В жюри всероссийского независимого фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest" вошли Валерия Гай Германика, Жанна Эппле, Алексей Чадов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:45
2022-09-06T16:45
2022-09-06T17:02
валерия гай германика (дудинская)
культура
якутск
москва
санкт-петербург
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155553/50/1555535008_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_e04278aea3cc68d631af2c25da5753b8.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В жюри всероссийского независимого фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest" вошли Валерия Гай Германика, Жанна Эппле, Алексей Чадов, сообщила пресс-служба смотра.Вместе с ними оценивать работы будут Георгий Малков, Марат Ким, Сергей Майоров, Светлана Емельянова и другие.Всего на фестиваль, который пройдет впервые, было прислано более 500 заявок от режиссеров от Якутска до Москвы и Санкт-Петербурга. В конкурсную программу вошло 20 фильмов.Половина из них отобрана программной дирекцией, а другие десять победили в открытом всероссийском интернет-голосовании на сайте смотра.Жюри выберет победителей в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая операторская работа". Также отметят исполнителей женской и мужской ролей, саунд-дизайн и вручат "Гран-при"."Емеля Fest" также предусматривает питчинги сценариев, мастер-классы экспертов киноотрасли и даже актерский кастинг."Емеля Fest" пройдет c 23 по 25 сентября в Сочи.
https://ria.ru/20220906/kino-1808311787.html
якутск
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155553/50/1555535008_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_3b8125a5ec78971e07a186c7dcac5963.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия гай германика (дудинская), якутск, москва, санкт-петербург, кино и сериалы, новости культуры
Валерия Гай Германика (Дудинская), Культура, Якутск, Москва, Санкт-Петербург, Кино и сериалы, Новости культуры
16:45 06.09.2022 (обновлено: 17:02 06.09.2022)
Гай Германика, Эппле, Чадов вошли в состав жюри кинофестиваля "Емеля Fest"
Гай Германика и Алексей Чадов будут в составе жюри фестиваля короткометражек "Емеля Fest"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В жюри всероссийского независимого фестиваля короткометражного кино "Емеля Fest" вошли Валерия Гай Германика, Жанна Эппле, Алексей Чадов, сообщила пресс-служба смотра.
"Мне интересно увидеть и поддержать новых талантливых режиссеров, сценаристов, операторов, — приводят слова Алексея Чадова. — У меня есть и свой личный интерес найти молодых талантов для возможности предложить поработать над полными метрами, сериалами в кино".
Вместе с ними оценивать работы будут Георгий Малков, Марат Ким, Сергей Майоров, Светлана Емельянова и другие.
Всего на фестиваль, который пройдет впервые, было прислано более 500 заявок от режиссеров от Якутска до Москвы и Санкт-Петербурга. В конкурсную программу вошло 20 фильмов.
1 из 2
Актриса Жанна Эппле на премьере сериала режиссера-постановщика Евгения Шелякина "Кухня. Война за отель" в The Great Hall
2 из 2
Режиссер Алексей Чадов на съемочной площадке фильма "Джон"
1 из 2
Актриса Жанна Эппле на премьере сериала режиссера-постановщика Евгения Шелякина "Кухня. Война за отель" в The Great Hall
2 из 2
Режиссер Алексей Чадов на съемочной площадке фильма "Джон"
Половина из них отобрана программной дирекцией, а другие десять победили в открытом всероссийском интернет-голосовании на сайте смотра.
Жюри выберет победителей в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая операторская работа". Также отметят исполнителей женской и мужской ролей, саунд-дизайн и вручат "Гран-при".
"Емеля Fest" также предусматривает питчинги сценариев, мастер-классы экспертов киноотрасли и даже актерский кастинг.
"Емеля Fest" пройдет c 23 по 25 сентября в Сочи.