https://ria.ru/20220906/zaes-1814975838.html

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, заявил Небензя

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, заявил Небензя - РИА Новости, 06.09.2022

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, заявил Небензя

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС (ЗАЭС) пока в норме, но в случае продолжения провокаций киевского режима и возникновения более серьезных последствий... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:10

2022-09-06T23:10

2022-09-06T23:10

специальная военная операция на украине

в мире

василий небензя

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

россия

энергодар

запорожская аэс

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ООН, 6 сен – РИА Новости. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС (ЗАЭС) пока в норме, но в случае продолжения провокаций киевского режима и возникновения более серьезных последствий ответственность за это ляжет на Киев и его западных покровителей, в том числе в Совбезе ООН, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя."Пока радиационная обстановка на станции остается в норме, но в случае продолжения провокаций со стороны киевского режима никто не застрахован от более серьезных последствий", - сказал Небензя."Ответственность за это целиком ложится на Киев и его западных покровителей и на всех остальных членов СБ, которые до сих пор не нашли в себе мужества назвать вещи своими именами и призвать Киев остановить его безрассудные действия против ЗАЭС, которые создают реальную угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул он.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/zaes-1814972395.html

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