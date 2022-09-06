Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, заявил Небензя
Постпред России Небензя заявил, что радиационная обстановка на ЗАЭС пока остается в норме
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ООН, 6 сен – РИА Новости. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС (ЗАЭС) пока в норме, но в случае продолжения провокаций киевского режима и возникновения более серьезных последствий ответственность за это ляжет на Киев и его западных покровителей, в том числе в Совбезе ООН, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Пока радиационная обстановка на станции остается в норме, но в случае продолжения провокаций со стороны киевского режима никто не застрахован от более серьезных последствий", - сказал Небензя.
"Ответственность за это целиком ложится на Киев и его западных покровителей и на всех остальных членов СБ, которые до сих пор не нашли в себе мужества назвать вещи своими именами и призвать Киев остановить его безрассудные действия против ЗАЭС, которые создают реальную угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул он.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.