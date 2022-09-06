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Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, заявил Небензя - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/zaes-1814975838.html
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, заявил Небензя
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, заявил Небензя - РИА Новости, 06.09.2022
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, заявил Небензя
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС (ЗАЭС) пока в норме, но в случае продолжения провокаций киевского режима и возникновения более серьезных последствий... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:10
2022-09-06T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
василий небензя
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
россия
энергодар
запорожская аэс
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ООН, 6 сен – РИА Новости. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС (ЗАЭС) пока в норме, но в случае продолжения провокаций киевского режима и возникновения более серьезных последствий ответственность за это ляжет на Киев и его западных покровителей, в том числе в Совбезе ООН, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя."Пока радиационная обстановка на станции остается в норме, но в случае продолжения провокаций со стороны киевского режима никто не застрахован от более серьезных последствий", - сказал Небензя."Ответственность за это целиком ложится на Киев и его западных покровителей и на всех остальных членов СБ, которые до сих пор не нашли в себе мужества назвать вещи своими именами и призвать Киев остановить его безрассудные действия против ЗАЭС, которые создают реальную угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул он.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220906/zaes-1814972395.html
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в мире, василий небензя, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Василий Небензя, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Совет Безопасности ООН
23:10 06.09.2022
 
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, заявил Небензя

Постпред России Небензя заявил, что радиационная обстановка на ЗАЭС пока остается в норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 сен – РИА Новости. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС (ЗАЭС) пока в норме, но в случае продолжения провокаций киевского режима и возникновения более серьезных последствий ответственность за это ляжет на Киев и его западных покровителей, в том числе в Совбезе ООН, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Пока радиационная обстановка на станции остается в норме, но в случае продолжения провокаций со стороны киевского режима никто не застрахован от более серьезных последствий", - сказал Небензя.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 22:35Специальная военная операция на Украине
Генсек ООН призвал Москву и Киев прекратить боевые действия в районе ЗАЭС
"Ответственность за это целиком ложится на Киев и его западных покровителей и на всех остальных членов СБ, которые до сих пор не нашли в себе мужества назвать вещи своими именами и призвать Киев остановить его безрассудные действия против ЗАЭС, которые создают реальную угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул он.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 19:42Специальная военная операция на Украине
Россия ожидает от главы МАГАТЭ конкретизации идеи о защитной зоне на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВасилий НебензяРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)РоссияЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭСовет Безопасности ООН
 
 
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