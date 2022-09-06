https://ria.ru/20220906/zaes-1814948426.html
Россия ожидает от главы МАГАТЭ конкретизации идеи о защитной зоне на ЗАЭС
Россия ожидает от главы МАГАТЭ конкретизации идеи о защитной зоне на ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Россия ожидает от главы МАГАТЭ конкретизации идеи о защитной зоне на ЗАЭС
Москва полагает, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси разъяснит свою инициативу о создании защитной зоны на Запорожской АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:42
2022-09-06T19:42
2022-09-06T20:08
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
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магатэ
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михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 6 сен — РИА Новости, Маргарита Костив. Москва полагает, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси разъяснит свою инициативу о создании защитной зоны на Запорожской АЭС, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, согласно докладу, больше всего главу агентства волнуют обстрелы станции.Постпред России выразил надежду, что гендиректор МАГАТЭ все же разъяснит свой подход, после чего станут понятны дальнейшие действия, в том числе со стороны Москвы.Доклад МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине опубликовали во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов на ЗАЭС. Гендиректор агентства Гросси во вторник проинформирует Совет Безопасности ООН о поездке.На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
https://ria.ru/20220906/zaes-1814831932.html
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в мире, рафаэль гросси, россия, украина, магатэ, оон, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, МАГАТЭ, ООН, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС
19:42 06.09.2022 (обновлено: 20:08 06.09.2022)
Россия ожидает от главы МАГАТЭ конкретизации идеи о защитной зоне на ЗАЭС
Ульянов сообщил, что Россия ожидает от Гросси конкретизации идеи о защитной зоне на ЗАЭС