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Слуцкий прокомментировал доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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https://ria.ru/20220906/zaes-1814943801.html
Слуцкий прокомментировал доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Слуцкий прокомментировал доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Слуцкий прокомментировал доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС, сообщил, что все призывы по прекращению РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:19
2022-09-06T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
киев
магатэ
украина
госдума рф
лдпр
рафаэль гросси
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС, сообщил, что все призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева.По его словам, авторы доклада МАГАТЭ призывают создать защитную зону вокруг станции, чтобы избежать повреждений, для чего нужно согласие всех сторон. Как отметил парламентарий, миссия зафиксировала ряд повреждений, при этом в отчёте не указывается, кто ведёт обстрелы."Очень правильные слова, особенно насчёт обстрелов. Полностью разделяю эти положения доклада. Но документу явно не хватает адресности. Все призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева. Размытые формулировки только подстегивают хунту к дальнейшему ядерному шантажу", - указывает Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что "нельзя допустить подмены понятий": ЗАЭС должны контролировать российские военные. "Это по-прежнему залог ядерной безопасности в регионе", - добавил он.Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий агентства на Украине опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует Совет Безопасности ООН о состоявшейся миссии.
https://ria.ru/20220906/magate-1814948772.html
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в мире, киев, магатэ, украина, госдума рф, лдпр, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, МАГАТЭ, Украина, Госдума РФ, ЛДПР, Рафаэль Гросси
19:19 06.09.2022 (обновлено: 20:04 06.09.2022)
 
Слуцкий прокомментировал доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Слуцкий заявил, что все призывы по прекращению огня необходимо адресовать Украине

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС, сообщил, что все призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева.
По его словам, авторы доклада МАГАТЭ призывают создать защитную зону вокруг станции, чтобы избежать повреждений, для чего нужно согласие всех сторон. Как отметил парламентарий, миссия зафиксировала ряд повреждений, при этом в отчёте не указывается, кто ведёт обстрелы.
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"Очень правильные слова, особенно насчёт обстрелов. Полностью разделяю эти положения доклада. Но документу явно не хватает адресности. Все призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева. Размытые формулировки только подстегивают хунту к дальнейшему ядерному шантажу", - указывает Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что "нельзя допустить подмены понятий": ЗАЭС должны контролировать российские военные. "Это по-прежнему залог ядерной безопасности в регионе", - добавил он.
Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий агентства на Украине опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует Совет Безопасности ООН о состоявшейся миссии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМАГАТЭУкраинаГосдума РФЛДПРРафаэль Гросси
 
 
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