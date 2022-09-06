https://ria.ru/20220906/zaes-1814918596.html

МАГАТЭ предупредило об опасности обстрелов Запорожской АЭС

МАГАТЭ предупредило об опасности обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022

МАГАТЭ предупредило об опасности обстрелов Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов, говорится в докладе МАГАТЭ. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:05

2022-09-06T18:05

2022-09-06T18:05

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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов, говорится в докладе МАГАТЭ."Продолжающийся обстрел может повредить другие критически важные системы и оборудование станции и привести к более серьезным последствиям, включая неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Поэтому любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность ЗАЭС, необходимо избегать", - отметили авторы доклада.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/zaes-1814831932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, украина, магатэ