https://ria.ru/20220906/zaes-1814915574.html

МАГАТЭ призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности ЗАЭС

МАГАТЭ призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022

МАГАТЭ призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в докладе по итогам своей миссии на Запорожскую АЭС о необходимости обеспечивать цепочки поставок... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:53

2022-09-06T17:53

2022-09-06T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

магатэ

россия

рафаэль гросси

энергодар

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в докладе по итогам своей миссии на Запорожскую АЭС о необходимости обеспечивать цепочки поставок для безопасности объекта, в том числе с помощью транспортных коридоров.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/zaes-1814821488.html

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энергодар

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