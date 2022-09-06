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МАГАТЭ призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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https://ria.ru/20220906/zaes-1814915574.html
МАГАТЭ призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности ЗАЭС
МАГАТЭ призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
МАГАТЭ призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в докладе по итогам своей миссии на Запорожскую АЭС о необходимости обеспечивать цепочки поставок... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:53
2022-09-06T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
россия
рафаэль гросси
энергодар
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в докладе по итогам своей миссии на Запорожскую АЭС о необходимости обеспечивать цепочки поставок для безопасности объекта, в том числе с помощью транспортных коридоров.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, магатэ, россия, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил ульянов (дипломат), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Россия, Рафаэль Гросси, Энергодар, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Михаил Ульянов (дипломат), Украина
17:53 06.09.2022
 
МАГАТЭ призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности ЗАЭС

МАГАТЭ заявило о необходимости обеспечивать цепочки поставок для безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в докладе по итогам своей миссии на Запорожскую АЭС о необходимости обеспечивать цепочки поставок для безопасности объекта, в том числе с помощью транспортных коридоров.
"МАГАТЭ рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры", - говорится в докладе МАГАТЭ.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭРоссияРафаэль ГроссиЭнергодарЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Михаил Ульянов (дипломат)Украина
 
 
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