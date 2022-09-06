МАГАТЭ призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности ЗАЭС
МАГАТЭ заявило о необходимости обеспечивать цепочки поставок для безопасности ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в докладе по итогам своей миссии на Запорожскую АЭС о необходимости обеспечивать цепочки поставок для безопасности объекта, в том числе с помощью транспортных коридоров.
"МАГАТЭ рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры", - говорится в докладе МАГАТЭ.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.