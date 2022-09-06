17:49 06.09.2022 (обновлено: 18:22 06.09.2022)
МАГАТЭ зафиксировало повреждения на Запорожской АЭС
МАГАТЭ зафиксировало повреждения на ЗАЭС, в том числе блока для хранения ядерного топлива
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ в ходе миссии на Запорожскую АЭС зафиксировало повреждения, в том числе специального здания для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива, говорится в докладе агентства по Украине.
Сообщается, что во время визита на ЗАЭС команда стала свидетелем обстрелов в районе станции, в частности 3 сентября, когда экспертам МАГАТЭ сказали эвакуироваться на цокольный этаж административного здания.
Согласно докладу, команда обнаружила повреждения в разных местах, часть из них - вблизи зданий реакторов. Зафиксированы повреждения системы смазки одной из турбин, крыш различных зданий, в том числе гаража для транспортных средств, перевозящих отработанное ядерное топливо.
"Специальное здание для хранения помимо прочего радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива; новый учебный корпус; здание, где размещена система оповещения о повреждениях станции; контейнер, в котором находится система радиационного контроля, близ хранилища сухого отработавшего топлива", - говорится в докладе.
Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, Физической ядерной безопасности и гарантий Агентства на Украине, значительная часть которого посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС, была опубликована во вторник. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник же проинформирует Совет Безопасности ООН о состоявшейся миссии.
2 сентября, 22:44МАГАТЭ никогда не подвергается манипуляциям, заявил Гросси