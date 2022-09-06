https://ria.ru/20220906/zaes-1814913854.html

МАГАТЭ зафиксировало повреждения на Запорожской АЭС

МАГАТЭ зафиксировало повреждения на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022

МАГАТЭ зафиксировало повреждения на Запорожской АЭС

МАГАТЭ в ходе миссии на Запорожскую АЭС зафиксировало повреждения, в том числе специального здания для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:49

2022-09-06T17:49

2022-09-06T18:22

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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ в ходе миссии на Запорожскую АЭС зафиксировало повреждения, в том числе специального здания для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива, говорится в докладе агентства по Украине.Сообщается, что во время визита на ЗАЭС команда стала свидетелем обстрелов в районе станции, в частности 3 сентября, когда экспертам МАГАТЭ сказали эвакуироваться на цокольный этаж административного здания.Согласно докладу, команда обнаружила повреждения в разных местах, часть из них - вблизи зданий реакторов. Зафиксированы повреждения системы смазки одной из турбин, крыш различных зданий, в том числе гаража для транспортных средств, перевозящих отработанное ядерное топливо.Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, Физической ядерной безопасности и гарантий Агентства на Украине, значительная часть которого посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС, была опубликована во вторник. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник же проинформирует Совет Безопасности ООН о состоявшейся миссии.

https://ria.ru/20220906/magate-1814916929.html

https://ria.ru/20220902/magate-1814159769.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

магатэ, в мире, запорожская аэс, украина, рафаэль гросси, оон