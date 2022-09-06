https://ria.ru/20220906/zaes-1814831932.html

Обстрел в Энергодаре привел к утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС

Обстрел в Энергодаре привел к утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022

Обстрел в Энергодаре привел к утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС

Украинские войска нанесли удар по Энергодару и спровоцировали утечку мазута в канал для подачи воды на Запорожскую АЭС, сообщил глава администрации Энергодара... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:56

2022-09-06T13:56

2022-09-06T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

рафаэль гросси

энергодар

днепр (город)

европа

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Энергодару и спровоцировали утечку мазута в канал для подачи воды на Запорожскую АЭС, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, под обстрел попала находящаяся в городе тепловая электростанция.Специалисты изучают место ЧП, чтобы предпринять меры для ликвидации аварии.Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии, подчеркивали в администрации Энергодара.Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на минувшей неделе. Представителей организации провели по станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ.По словам главы агентства Рафаэля Гросси, два сотрудника миссии будут оставаться на Запорожской АЭС, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.

https://ria.ru/20220904/zhurnalisty-1814359023.html

https://ria.ru/20220906/magate-1814834389.html

энергодар

днепр (город)

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская аэс, рафаэль гросси, энергодар, днепр (город), европа, вооруженные силы украины, магатэ