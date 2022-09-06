https://ria.ru/20220906/zaes-1814831932.html
Обстрел в Энергодаре привел к утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС
Обстрел в Энергодаре привел к утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Обстрел в Энергодаре привел к утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС
Украинские войска нанесли удар по Энергодару и спровоцировали утечку мазута в канал для подачи воды на Запорожскую АЭС, сообщил глава администрации Энергодара... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:56
2022-09-06T13:56
2022-09-06T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
рафаэль гросси
энергодар
днепр (город)
европа
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Энергодару и спровоцировали утечку мазута в канал для подачи воды на Запорожскую АЭС, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, под обстрел попала находящаяся в городе тепловая электростанция.Специалисты изучают место ЧП, чтобы предпринять меры для ликвидации аварии.Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии, подчеркивали в администрации Энергодара.Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на минувшей неделе. Представителей организации провели по станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ.По словам главы агентства Рафаэля Гросси, два сотрудника миссии будут оставаться на Запорожской АЭС, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
https://ria.ru/20220904/zhurnalisty-1814359023.html
https://ria.ru/20220906/magate-1814834389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, рафаэль гросси, энергодар, днепр (город), европа, вооруженные силы украины, магатэ
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13:56 06.09.2022 (обновлено: 14:21 06.09.2022)
Обстрел в Энергодаре привел к утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС
В Энергодаре после обстрела ВСУ произошла утечка мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС