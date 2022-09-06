https://ria.ru/20220906/vetnam-1814720842.html

Минсельхоз: Россия заинтересована в расширении поставок во Вьетнам пшеницы

Минсельхоз: Россия заинтересована в расширении поставок во Вьетнам пшеницы - РИА Новости, 06.09.2022

Минсельхоз: Россия заинтересована в расширении поставок во Вьетнам пшеницы

Россия заинтересована в расширении поставок во Вьетнам зерна, в первую очередь пшеницы, а также в увеличении доли на местном рынке экспортируемой мясной... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:53

2022-09-06T07:53

2022-09-06T07:53

экономика

вьетнам

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Россия заинтересована в расширении поставок во Вьетнам зерна, в первую очередь пшеницы, а также в увеличении доли на местном рынке экспортируемой мясной продукции и подсолнечного масла, заявил в ходе сессии "Россия - Вьетнам" Восточного экономического форума замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.Он добавил, что РФ заняла очень крупную долю на мясном рынке Вьетнама, но и далее намерена укреплять и развивать эту торговлю. Кроме того, очень хорошим потенциалом обладает подсолнечное масло, которое в Азии воспринимается как "премиальный продукт". "Мы как один из двух лидеров в области производства и поставок подсолнечного масла, конечно, будем стараться занять достойное место на вьетнамском рынке", - сказал Левин.Кроме того, взаимный интерес представляет торговля рыбой и морепродуктами: по словам замминистра, РФ сейчас активно диверсифицирует рынки сбыта рыбной продукции, в том числе вследствие коронавирусных ограничений, с которыми столкнулась в Китае, в связи с чем рынок Вьетнама тоже очень перспективен. "В агропромышленном комплексе, как и в других отраслях, с уходом крупных игроков с российского рынка открываются широкие инвестиционные возможности для взаимодействия", - добавил он.Товарооборот между странами по итогам прошлого года вырос на 6%, до более чем 900 миллионов долларов. И Левин напомнил, что Вьетнам - самый крупный из зарубежных покупателей российского мяса свинины, занимая почти 50% ее экспорта; традиционны поставки зерновых культур – пшеницы, кукурузы, а также детского питания. Вьетнам же в свою очередь поставляет кофе, орехи, фрукты, рыбу.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-1814704366.html

вьетнам

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, вьетнам, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)