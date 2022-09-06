Зеленский пригласил Трасс на Украину
Зеленский в разговоре с Трасс пригласил ее на Украину и скоординировал дальнейшие шаги
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в разговоре с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс пригласил ее на Украину, а также скоординировал дальнейшие шаги.
Ранее ушедший в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев. Премьер Украины Денис Шмыгаль во вторник говорил, что Киев рассчитывает на продолжение партнерства с Британией после назначения нового премьера.
"Я стал первым иностранным лидером, который провел разговор с недавно избранным премьером Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину... Внимание было уделено гарантиям безопасности... Скоординировали дальнейшее давление на РФ", - написал Зеленский в Twitter.
Он отметил, что продолжит с Трасс активное взаимодействие в рамках всех форматов.
Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
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