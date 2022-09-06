https://ria.ru/20220906/trass-1814975634.html

Зеленский пригласил Трасс на Украину

Зеленский пригласил Трасс на Украину - РИА Новости, 06.09.2022

Зеленский пригласил Трасс на Украину

Владимир Зеленский в разговоре с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс пригласил ее на Украину, а также скоординировал дальнейшие шаги. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:10

2022-09-06T23:10

2022-09-06T23:10

в мире

лиз трасс

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в разговоре с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс пригласил ее на Украину, а также скоординировал дальнейшие шаги.Ранее ушедший в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев. Премьер Украины Денис Шмыгаль во вторник говорил, что Киев рассчитывает на продолжение партнерства с Британией после назначения нового премьера."Я стал первым иностранным лидером, который провел разговор с недавно избранным премьером Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину... Внимание было уделено гарантиям безопасности... Скоординировали дальнейшее давление на РФ", - написал Зеленский в Twitter.Он отметил, что продолжит с Трасс активное взаимодействие в рамках всех форматов.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

https://ria.ru/20220813/trass-1809321318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, владимир зеленский, борис джонсон, украина, киев, лондон, великобритания