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Зеленский пригласил Трасс на Украину - РИА Новости, 06.09.2022
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Зеленский пригласил Трасс на Украину
Зеленский пригласил Трасс на Украину - РИА Новости, 06.09.2022
Зеленский пригласил Трасс на Украину
Владимир Зеленский в разговоре с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс пригласил ее на Украину, а также скоординировал дальнейшие шаги. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:10
2022-09-06T23:10
в мире
лиз трасс
владимир зеленский
борис джонсон
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в разговоре с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс пригласил ее на Украину, а также скоординировал дальнейшие шаги.Ранее ушедший в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев. Премьер Украины Денис Шмыгаль во вторник говорил, что Киев рассчитывает на продолжение партнерства с Британией после назначения нового премьера."Я стал первым иностранным лидером, который провел разговор с недавно избранным премьером Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину... Внимание было уделено гарантиям безопасности... Скоординировали дальнейшее давление на РФ", - написал Зеленский в Twitter.Он отметил, что продолжит с Трасс активное взаимодействие в рамках всех форматов.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
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в мире, лиз трасс, владимир зеленский, борис джонсон, украина, киев, лондон, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Украина, Киев, Лондон, Великобритания
23:10 06.09.2022
 
Зеленский пригласил Трасс на Украину

Зеленский в разговоре с Трасс пригласил ее на Украину и скоординировал дальнейшие шаги

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в разговоре с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс пригласил ее на Украину, а также скоординировал дальнейшие шаги.
Ранее ушедший в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев. Премьер Украины Денис Шмыгаль во вторник говорил, что Киев рассчитывает на продолжение партнерства с Британией после назначения нового премьера.
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"Я стал первым иностранным лидером, который провел разговор с недавно избранным премьером Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину... Внимание было уделено гарантиям безопасности... Скоординировали дальнейшее давление на РФ", - написал Зеленский в Twitter.
Он отметил, что продолжит с Трасс активное взаимодействие в рамках всех форматов.
Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
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В миреЛиз ТрассВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонУкраинаКиевЛондонВеликобритания
 
 
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