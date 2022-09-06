Рейтинг@Mail.ru
Джонсон выразил Трасс свою поддержку - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/trass-1814752596.html
Джонсон выразил Трасс свою поддержку
Джонсон выразил Трасс свою поддержку - РИА Новости, 06.09.2022
Джонсон выразил Трасс свою поддержку
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет оказывать Лиз Трасс, которая сменит его на посту, и её правительству свою... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:20
2022-09-06T10:20
в мире
лиз трасс
борис джонсон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814563458_1182:74:3175:1195_1920x0_80_0_0_2e66c8cb866a0482be1a6b14f84652c1.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет оказывать Лиз Трасс, которая сменит его на посту, и её правительству свою поддержку, а также призвал консерваторов объединиться вокруг неё."Я говорю моим товарищам консерваторам, пора… объединиться вокруг Лиз Трасс… Я буду оказывать этому правительству ничего кроме самой горячей поддержки… Я буду поддерживать Лиз Трасс и новое правительство на каждом шагу", - заявил он во время своей последней речи на посту премьер-министра. Он также выразил уверенность, что Трасс сделает всё возможное, чтобы помочь Британии преодолеть кризис, с которым столкнулась страна.Глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.Трасс станет 15-м премьером для нынешней королевы и третьей женщиной на этом посту - до нее были Маргарет Тэтчер (1979-1990) и Тереза Мэй (2016-2019).В 18.30 мск вторника Трасс впервые выступит с речью в качестве премьер-министра перед резиденцией на Даунинг-стрит. Однако из-за прогнозируемого ливня Трасс может выступить и внутри резиденции. В этот же день, как ожидается, Трасс утвердит состав нового кабинета министров. По сообщениям британских СМИ, новым главой МИД вместо самой Трасс может стать министр образования Джеймс Клеверли, на пост министра финансов может претендовать министр энергетики Квази Квартенг, а министр обороны Бен Уоллес с большой вероятностью сохранит свой пост.
https://ria.ru/20220905/velikobritaniya-1814575429.html
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814563458_1188:0:3175:1490_1920x0_80_0_0_c7a3b01986c1803263ec3ab1cfbaef47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания
10:20 06.09.2022
 
Джонсон выразил Трасс свою поддержку

Джонсон призвал Консервативную партию объединиться вокруг нового премьера Лиз Трасс

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет оказывать Лиз Трасс, которая сменит его на посту, и её правительству свою поддержку, а также призвал консерваторов объединиться вокруг неё.
"Я говорю моим товарищам консерваторам, пора… объединиться вокруг Лиз Трасс… Я буду оказывать этому правительству ничего кроме самой горячей поддержки… Я буду поддерживать Лиз Трасс и новое правительство на каждом шагу", - заявил он во время своей последней речи на посту премьер-министра. Он также выразил уверенность, что Трасс сделает всё возможное, чтобы помочь Британии преодолеть кризис, с которым столкнулась страна.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 15:25
Сунак призвал консерваторов сплотиться вокруг Трасс
Глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
Трасс станет 15-м премьером для нынешней королевы и третьей женщиной на этом посту - до нее были Маргарет Тэтчер (1979-1990) и Тереза Мэй (2016-2019).
В 18.30 мск вторника Трасс впервые выступит с речью в качестве премьер-министра перед резиденцией на Даунинг-стрит. Однако из-за прогнозируемого ливня Трасс может выступить и внутри резиденции. В этот же день, как ожидается, Трасс утвердит состав нового кабинета министров. По сообщениям британских СМИ, новым главой МИД вместо самой Трасс может стать министр образования Джеймс Клеверли, на пост министра финансов может претендовать министр энергетики Квази Квартенг, а министр обороны Бен Уоллес с большой вероятностью сохранит свой пост.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 14:40
Бойтесь исполнения своих желаний: катастрофическое наследство для Лиз Трасс
 
В миреЛиз ТрассБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала