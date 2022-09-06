https://ria.ru/20220906/trass-1814752596.html

Джонсон выразил Трасс свою поддержку

Джонсон выразил Трасс свою поддержку - РИА Новости, 06.09.2022

Джонсон выразил Трасс свою поддержку

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет оказывать Лиз Трасс, которая сменит его на посту, и её правительству свою... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:20

2022-09-06T10:20

2022-09-06T10:20

в мире

лиз трасс

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет оказывать Лиз Трасс, которая сменит его на посту, и её правительству свою поддержку, а также призвал консерваторов объединиться вокруг неё."Я говорю моим товарищам консерваторам, пора… объединиться вокруг Лиз Трасс… Я буду оказывать этому правительству ничего кроме самой горячей поддержки… Я буду поддерживать Лиз Трасс и новое правительство на каждом шагу", - заявил он во время своей последней речи на посту премьер-министра. Он также выразил уверенность, что Трасс сделает всё возможное, чтобы помочь Британии преодолеть кризис, с которым столкнулась страна.Глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.Трасс станет 15-м премьером для нынешней королевы и третьей женщиной на этом посту - до нее были Маргарет Тэтчер (1979-1990) и Тереза Мэй (2016-2019).В 18.30 мск вторника Трасс впервые выступит с речью в качестве премьер-министра перед резиденцией на Даунинг-стрит. Однако из-за прогнозируемого ливня Трасс может выступить и внутри резиденции. В этот же день, как ожидается, Трасс утвердит состав нового кабинета министров. По сообщениям британских СМИ, новым главой МИД вместо самой Трасс может стать министр образования Джеймс Клеверли, на пост министра финансов может претендовать министр энергетики Квази Квартенг, а министр обороны Бен Уоллес с большой вероятностью сохранит свой пост.

https://ria.ru/20220905/velikobritaniya-1814575429.html

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания