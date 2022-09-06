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Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон - РИА Новости, 06.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220906/teatr-1814850839.html
Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон
Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон - РИА Новости, 06.09.2022
Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон
Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон. О них рассказали на сборе труппы. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:50
2022-09-06T16:10
культура
новости культуры
евгений вахтангов
федор достоевский
юрий бутусов
россия
владикавказ
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон. О них рассказали на сборе труппы. Так, режиссер из Санкт-Петербурга Владислав Тутак выпустит спектакль "Последний сон Уточки" на сцене "Студия".Юрий Бутусов представит постановку по роману Федора Достоевского "Идиот", Анатолий Шульев — "Амадей" по пьесе Питера Шеффера, Ирина Пахомова — "Филумену Мартурано" по одноименной пьесе Эдуардо де Филиппо. Эти премьеры запланированы на основной сцене. На новой такие проекты, как "Генерал и его семья" Светланы Земляковой, "Королева-мать" Сергея Яшина, "Павел I" по пьесе Дмитрия Мережковского в постановке Натальи Ковалевой, а также "Волоколамское шоссе" Йозуа Рёзинга по Хайнеру Мюллеру.Премьеры будут и на Симоновской сцене. Среди них "Попрыгунья" Антона Чехова в режиссуре Айдара Заббарова. Павел Сафонов представит спектакли "Самоубийца" Николая Эрдмана, а "Ночь перед Рождеством" по повести Николая Гоголя — Олег Долин.
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новости культуры, евгений вахтангов, федор достоевский, юрий бутусов, россия, владикавказ, санкт-петербург, театр
Культура, Новости культуры, Евгений Вахтангов, Федор Достоевский, Юрий Бутусов, Россия, Владикавказ, Санкт-Петербург, Театр
15:50 06.09.2022 (обновлено: 16:10 06.09.2022)
 
Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон

Театр Вахтангова объявил планы на новый, 102-й по счету, сезон

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в медиабанкЗдание Театра имени Евгения Вахтангова
Здание Театра имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон. О них рассказали на сборе труппы.
Так, режиссер из Санкт-Петербурга Владислав Тутак выпустит спектакль "Последний сон Уточки" на сцене "Студия".
Юрий Бутусов представит постановку по роману Федора Достоевского "Идиот", Анатолий Шульев — "Амадей" по пьесе Питера Шеффера, Ирина Пахомова — "Филумену Мартурано" по одноименной пьесе Эдуардо де Филиппо. Эти премьеры запланированы на основной сцене.
На новой такие проекты, как "Генерал и его семья" Светланы Земляковой, "Королева-мать" Сергея Яшина, "Павел I" по пьесе Дмитрия Мережковского в постановке Натальи Ковалевой, а также "Волоколамское шоссе" Йозуа Рёзинга по Хайнеру Мюллеру.
Премьеры будут и на Симоновской сцене. Среди них "Попрыгунья" Антона Чехова в режиссуре Айдара Заббарова. Павел Сафонов представит спектакли "Самоубийца" Николая Эрдмана, а "Ночь перед Рождеством" по повести Николая Гоголя — Олег Долин.
Новое здание театра Олега Табакова в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:48Культура
Театр Табакова представит пять премьер в новом сезоне
 
КультураНовости культурыЕвгений ВахтанговФедор ДостоевскийЮрий БутусовРоссияВладикавказСанкт-ПетербургТеатр
 
 
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