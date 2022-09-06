https://ria.ru/20220906/teatr-1814850839.html

Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон

Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон - РИА Новости, 06.09.2022

Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон

Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон. О них рассказали на сборе труппы. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:50

2022-09-06T15:50

2022-09-06T16:10

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон. О них рассказали на сборе труппы. Так, режиссер из Санкт-Петербурга Владислав Тутак выпустит спектакль "Последний сон Уточки" на сцене "Студия".Юрий Бутусов представит постановку по роману Федора Достоевского "Идиот", Анатолий Шульев — "Амадей" по пьесе Питера Шеффера, Ирина Пахомова — "Филумену Мартурано" по одноименной пьесе Эдуардо де Филиппо. Эти премьеры запланированы на основной сцене. На новой такие проекты, как "Генерал и его семья" Светланы Земляковой, "Королева-мать" Сергея Яшина, "Павел I" по пьесе Дмитрия Мережковского в постановке Натальи Ковалевой, а также "Волоколамское шоссе" Йозуа Рёзинга по Хайнеру Мюллеру.Премьеры будут и на Симоновской сцене. Среди них "Попрыгунья" Антона Чехова в режиссуре Айдара Заббарова. Павел Сафонов представит спектакли "Самоубийца" Николая Эрдмана, а "Ночь перед Рождеством" по повести Николая Гоголя — Олег Долин.

https://ria.ru/20220905/teatr-1814617259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, евгений вахтангов, федор достоевский, юрий бутусов, россия, владикавказ, санкт-петербург, театр