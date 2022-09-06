https://ria.ru/20220906/teatr-1814844525.html

На фестивале в Саранске выступит коллектив из Макеевки

На фестивале в Саранске выступит коллектив из Макеевки - РИА Новости, 06.09.2022

На фестивале в Саранске выступит коллектив из Макеевки

В сентябре в Саранске пройдет Межрегиональный фестиваль "Худсовет", сообщает пресс-служба. Среди участников — Донецкий республиканский академический молодежный... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:44

2022-09-06T17:44

2022-09-06T17:46

культура

новости культуры

театр

саранск

макеевка

санкт-петербург

школа драматического искусства

элиста

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В сентябре в Саранске пройдет Межрегиональный фестиваль "Худсовет", сообщает пресс-служба. Среди участников — Донецкий республиканский академический молодежный театр из Макеевки. Он представит абсурдистскую комедию по пьесе Д. Данилова "Человек из Подольска"."Спрос на спектакль Донецкого РАМТа не меньше, чем на театры столиц – горожане признаются, что тем самым хотят поддержать коллектив в непростых для творчества обстоятельствах", — говорится в пресс-релизе. В Саранске также покажут спектакли учреждений из Санкт-Петербурга, Элисты, Мичуринска, Уфы, Таганрога, Казани, Пензы. Откроет фестиваль постановка "Школы драматического искусства", а закроет проект Театра Ермоловой.

https://ria.ru/20220905/teatr-1814529285.html

саранск

макеевка

санкт-петербург

элиста

мичуринск

уфа

таганрог

казань

пенза

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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