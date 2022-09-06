https://ria.ru/20220906/teatr-1814844525.html
На фестивале в Саранске выступит коллектив из Макеевки
На фестивале в Саранске выступит коллектив из Макеевки - РИА Новости, 06.09.2022
На фестивале в Саранске выступит коллектив из Макеевки
В сентябре в Саранске пройдет Межрегиональный фестиваль "Худсовет", сообщает пресс-служба. Среди участников — Донецкий республиканский академический молодежный... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:44
2022-09-06T17:44
2022-09-06T17:46
культура
новости культуры
театр
саранск
макеевка
санкт-петербург
школа драматического искусства
элиста
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В сентябре в Саранске пройдет Межрегиональный фестиваль "Худсовет", сообщает пресс-служба. Среди участников — Донецкий республиканский академический молодежный театр из Макеевки. Он представит абсурдистскую комедию по пьесе Д. Данилова "Человек из Подольска"."Спрос на спектакль Донецкого РАМТа не меньше, чем на театры столиц – горожане признаются, что тем самым хотят поддержать коллектив в непростых для творчества обстоятельствах", — говорится в пресс-релизе. В Саранске также покажут спектакли учреждений из Санкт-Петербурга, Элисты, Мичуринска, Уфы, Таганрога, Казани, Пензы. Откроет фестиваль постановка "Школы драматического искусства", а закроет проект Театра Ермоловой.
https://ria.ru/20220905/teatr-1814529285.html
саранск
макеевка
санкт-петербург
элиста
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, саранск, макеевка, санкт-петербург, школа драматического искусства, элиста, мичуринск, уфа, таганрог, казань, пенза
Культура, Новости культуры, Театр, Саранск, Макеевка, Санкт-Петербург, Школа драматического искусства, Элиста, Мичуринск, Уфа, Таганрог, Казань, Пенза
17:44 06.09.2022 (обновлено: 17:46 06.09.2022)
На фестивале в Саранске выступит коллектив из Макеевки
Донецкий республиканский академический молодежный театр выступит на фестивале в Саранске
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В сентябре в Саранске пройдет Межрегиональный фестиваль "Худсовет", сообщает пресс-служба. Среди участников — Донецкий республиканский академический молодежный театр из Макеевки.
Он представит абсурдистскую комедию по пьесе Д. Данилова "Человек из Подольска".
"Спрос на спектакль Донецкого РАМТа не меньше, чем на театры столиц – горожане признаются, что тем самым хотят поддержать коллектив в непростых для творчества обстоятельствах", — говорится в пресс-релизе.
В Саранске также покажут спектакли учреждений из Санкт-Петербурга, Элисты, Мичуринска, Уфы, Таганрога, Казани, Пензы. Откроет фестиваль постановка "Школы драматического искусства", а закроет проект Театра Ермоловой.