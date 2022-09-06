https://ria.ru/20220906/suverenitet-1814957557.html

Глава МИД Франции пообещала помощь Греции в случае угрозы суверенитету

Глава МИД Франции пообещала помощь Греции в случае угрозы суверенитету - РИА Новости, 06.09.2022

Глава МИД Франции пообещала помощь Греции в случае угрозы суверенитету

Париж окажет поддержку Греции и Кипру в случае угрозы их суверенитету, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Афинах с... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T20:42

2022-09-06T20:42

2022-09-06T23:14

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АФИНЫ, 6 сен — РИА Новости. Париж окажет поддержку Греции и Кипру в случае угрозы их суверенитету, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Афинах с греческим коллегой Никосом Дендиасом.Так Колонна прокомментировала слова Дендиаса о "беспрецедентных" высказываниях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее предупредил Афины о жестком ответе в случае дальнейших провокаций. Дендиас отметил, что Греция в сложившейся ситуации "не боится и не останавливается" и отвергает "неоосманские нападки". При этом он заявил, что Афины уверены в своих альянсах и партнерах.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда Афины, по данным Анкары, задействовали ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на истребители F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция это отрицает. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил соседней стране тяжелыми последствиями в случае дальнейшей эскалации, припомнив резню в Смирне (современный Измир) столетней давности.В Анкаре заявляли, что ожидают объективности от НАТО в связи с инцидентом. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, Афины игнорируют международное право, добрососедские отношения и дружбу. В свою очередь, МИД Греции заявил, что турецкие официальные лица подрывают сплоченность НАТО. Об этом Афины планируют проинформировать своих союзников и партнеров.

https://ria.ru/20220905/volneniya-1814620519.html

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в мире, катрин колонна, никос дендиас, греция, мид греции‎, франция, кипр