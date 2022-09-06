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США считают причисление России к пособникам терроризма контрпродуктивным - РИА Новости, 06.09.2022
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США считают причисление России к пособникам терроризма контрпродуктивным
США считают причисление России к пособникам терроризма контрпродуктивным - РИА Новости, 06.09.2022
США считают причисление России к пособникам терроризма контрпродуктивным
Белый дом считает контрпродуктивным инициативу включения РФ в список стран-пособников терроризма, это помешает поддержке Киева и урегулированию гуманитарной... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T20:06
2022-09-06T20:06
в мире
карин жан-пьер
россия
украина
владимир зеленский
сша
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Белый дом считает контрпродуктивным инициативу включения РФ в список стран-пособников терроризма, это помешает поддержке Киева и урегулированию гуманитарной ситуации, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Как сказал президент и как мы думаем, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед", - сказала пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, "признание России страной-пособницей терроризма могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира". По ее словам, это, в частности, "может серьезно помешать обеспечению гуманитарной помощи" и "подвергнуть опасности (продуктовые) соглашения по Черному морю".Ранее в понедельник Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, включает ли Вашингтон Россию в список стран-пособников терроризма, как того просит президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос журналистов во вторник, пресс-секретарь Байдена отказалась рассказать, сообщил ли президент США о своем решении главе Украины.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.
https://ria.ru/20220906/rossiya-1814829470.html
https://ria.ru/20220905/ssha-1814632776.html
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в мире, карин жан-пьер, россия, украина, владимир зеленский, сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Россия, Украина, Владимир Зеленский, США
20:06 06.09.2022
 
США считают причисление России к пособникам терроризма контрпродуктивным

В США считают включение России в список стран — пособников терроризма контрпродуктивным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Белый дом считает контрпродуктивным инициативу включения РФ в список стран-пособников терроризма, это помешает поддержке Киева и урегулированию гуманитарной ситуации, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Как сказал президент и как мы думаем, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед", - сказала пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, "признание России страной-пособницей терроризма могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира". По ее словам, это, в частности, "может серьезно помешать обеспечению гуманитарной помощи" и "подвергнуть опасности (продуктовые) соглашения по Черному морю".
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 13:49
США тревожит то, что Россия не сломалась под давлением, заявили в МИД
Ранее в понедельник Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, включает ли Вашингтон Россию в список стран-пособников терроризма, как того просит президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос журналистов во вторник, пресс-секретарь Байдена отказалась рассказать, сообщил ли президент США о своем решении главе Украины.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:40
США не заинтересованы в полном разрыве отношений с Россией, заявил посол
 
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