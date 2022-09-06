https://ria.ru/20220906/spisok-1814953210.html

США считают причисление России к пособникам терроризма контрпродуктивным

США считают причисление России к пособникам терроризма контрпродуктивным - РИА Новости, 06.09.2022

США считают причисление России к пособникам терроризма контрпродуктивным

Белый дом считает контрпродуктивным инициативу включения РФ в список стран-пособников терроризма, это помешает поддержке Киева и урегулированию гуманитарной... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T20:06

2022-09-06T20:06

2022-09-06T20:06

в мире

карин жан-пьер

россия

украина

владимир зеленский

сша

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Белый дом считает контрпродуктивным инициативу включения РФ в список стран-пособников терроризма, это помешает поддержке Киева и урегулированию гуманитарной ситуации, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Как сказал президент и как мы думаем, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед", - сказала пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, "признание России страной-пособницей терроризма могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира". По ее словам, это, в частности, "может серьезно помешать обеспечению гуманитарной помощи" и "подвергнуть опасности (продуктовые) соглашения по Черному морю".Ранее в понедельник Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, включает ли Вашингтон Россию в список стран-пособников терроризма, как того просит президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос журналистов во вторник, пресс-секретарь Байдена отказалась рассказать, сообщил ли президент США о своем решении главе Украины.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.

https://ria.ru/20220906/rossiya-1814829470.html

https://ria.ru/20220905/ssha-1814632776.html

россия

украина

сша

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в мире, карин жан-пьер, россия, украина, владимир зеленский, сша