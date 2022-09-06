США считают причисление России к пособникам терроризма контрпродуктивным
В США считают включение России в список стран — пособников терроризма контрпродуктивным
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Белый дом считает контрпродуктивным инициативу включения РФ в список стран-пособников терроризма, это помешает поддержке Киева и урегулированию гуманитарной ситуации, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Как сказал президент и как мы думаем, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед", - сказала пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, "признание России страной-пособницей терроризма могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира". По ее словам, это, в частности, "может серьезно помешать обеспечению гуманитарной помощи" и "подвергнуть опасности (продуктовые) соглашения по Черному морю".
Ранее в понедельник Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, включает ли Вашингтон Россию в список стран-пособников терроризма, как того просит президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос журналистов во вторник, пресс-секретарь Байдена отказалась рассказать, сообщил ли президент США о своем решении главе Украины.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.