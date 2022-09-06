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США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма - РИА Новости, 06.09.2022
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США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма
США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма - РИА Новости, 06.09.2022
США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма
Решение администрации США не включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма окончательно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:48
2022-09-06T20:25
россия
сша
в мире
карин жан-пьер
украина
государственный департамент сша
энтони блинкен
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Решение администрации США не включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма окончательно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, осуществление такой идеи помешало бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации. Полномочия по наименованию стран "спонсорами терроризма" принадлежат Госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение. Также в палату представителей внесли соответствующий законопроект.Накануне президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.
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россия, сша, в мире, карин жан-пьер, украина, государственный департамент сша, энтони блинкен, джо байден
Россия, США, В мире, Карин Жан-Пьер, Украина, Государственный департамент США, Энтони Блинкен, Джо Байден
19:48 06.09.2022 (обновлено: 20:25 06.09.2022)
 
США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма

В Белом доме назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Решение администрации США не включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма окончательно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, осуществление такой идеи помешало бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации.

"Как сказал президент и как думаем мы, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед", — подчеркнула Жан-Пьер.

Полномочия по наименованию стран "спонсорами терроризма" принадлежат Госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение. Также в палату представителей внесли соответствующий законопроект.
Накануне президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 17:41
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РоссияСШАВ миреКарин Жан-ПьерУкраинаГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенДжо Байден
 
 
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