https://ria.ru/20220906/spisok-1814949661.html

США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма

США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма - РИА Новости, 06.09.2022

США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма

Решение администрации США не включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма окончательно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:48

2022-09-06T19:48

2022-09-06T20:25

россия

сша

в мире

карин жан-пьер

украина

государственный департамент сша

энтони блинкен

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Решение администрации США не включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма окончательно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, осуществление такой идеи помешало бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации. Полномочия по наименованию стран "спонсорами терроризма" принадлежат Госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение. Также в палату представителей внесли соответствующий законопроект.Накануне президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.

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россия, сша, в мире, карин жан-пьер, украина, государственный департамент сша, энтони блинкен, джо байден