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США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма
США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма - РИА Новости, 06.09.2022
США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма
Решение администрации США не включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма окончательно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:48
2022-09-06T19:48
2022-09-06T20:25
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сша
в мире
карин жан-пьер
украина
государственный департамент сша
энтони блинкен
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Решение администрации США не включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма окончательно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, осуществление такой идеи помешало бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации. Полномочия по наименованию стран "спонсорами терроризма" принадлежат Госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение. Также в палату представителей внесли соответствующий законопроект.Накануне президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.
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россия, сша, в мире, карин жан-пьер, украина, государственный департамент сша, энтони блинкен, джо байден
Россия, США, В мире, Карин Жан-Пьер, Украина, Государственный департамент США, Энтони Блинкен, Джо Байден
19:48 06.09.2022 (обновлено: 20:25 06.09.2022)
США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма
В Белом доме назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма