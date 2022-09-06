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Минпросвещения: в школах нет взрывной заболеваемости, угрожающей учебе
Минпросвещения: в школах нет взрывной заболеваемости, угрожающей учебе - РИА Новости, 06.09.2022
Минпросвещения: в школах нет взрывной заболеваемости, угрожающей учебе
Взрывного роста заболеваемости, угрожающего очной учебе в школах, в России не наблюдается, заявил замминистра просвещения Александр Бугаев. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:08
2022-09-06T05:08
2022-09-06T05:08
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здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Взрывного роста заболеваемости, угрожающего очной учебе в школах, в России не наблюдается, заявил замминистра просвещения Александр Бугаев.Он отметил, что осенью случаются заболевания гриппом и простудой, все школы работают с соблюдением противоковидных мер."Никаких вещей, связанных с взрывным ростом или с какой-либо угрозой очному образовательному процессу, мы не наблюдаем", — сказал он на Восточном экономическом форуме.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вэф-2022, общество, здоровье - общество
Россия, ВЭФ-2022, Общество, Здоровье - Общество
Минпросвещения: в школах нет взрывной заболеваемости, угрожающей учебе
Замминистра просвещения Бугаев: в школах нет взрывной заболеваемости, угрожающей учебе