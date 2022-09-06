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Минпросвещения: в школах нет взрывной заболеваемости, угрожающей учебе

Минпросвещения: в школах нет взрывной заболеваемости, угрожающей учебе - РИА Новости, 06.09.2022

Минпросвещения: в школах нет взрывной заболеваемости, угрожающей учебе

Взрывного роста заболеваемости, угрожающего очной учебе в школах, в России не наблюдается, заявил замминистра просвещения Александр Бугаев. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T05:08

2022-09-06T05:08

2022-09-06T05:08

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общество

здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Взрывного роста заболеваемости, угрожающего очной учебе в школах, в России не наблюдается, заявил замминистра просвещения Александр Бугаев.Он отметил, что осенью случаются заболевания гриппом и простудой, все школы работают с соблюдением противоковидных мер."Никаких вещей, связанных с взрывным ростом или с какой-либо угрозой очному образовательному процессу, мы не наблюдаем", — сказал он на Восточном экономическом форуме.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, вэф-2022, общество, здоровье - общество