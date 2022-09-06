https://ria.ru/20220906/shary-1814930590.html

В Петербурге могут запретить запуск воздушных шаров

В Петербурге могут запретить запуск воздушных шаров - РИА Новости, 06.09.2022

В Петербурге могут запретить запуск воздушных шаров

Запуск воздушных шаров могут ограничить в Санкт- Петербурге, чтобы не вредить экологии, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:36

2022-09-06T18:36

2022-09-06T20:45

общество

санкт-петербург

экология

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Запуск воздушных шаров могут ограничить в Санкт- Петербурге, чтобы не вредить экологии, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.Отмечается, что запуск воздушных шаров в настоящее время остается популярной традицией при проведении торжественных мероприятий, на фестивалях, флешмобах и акциях. Однако запущенные в небо воздушные шары наносят вред окружающей среде — они падают обратно на землю, загрязняют природу, могут являться причиной травм и гибели животных. Особенно вредными являются светошары."Сейчас законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но каждый может сделать праздник ярче и с помощью экологичных альтернатив — шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев. Забота о природе — это важная и неотъемлемая часть нашей жизни, даже небольшие усилия помогут сохранить окружающую среду", — отметила начальник управления экологического просвещения и внешних связей комитета по природопользованию Марина Савченко.

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общество, санкт-петербург, экология, россия