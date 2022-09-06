https://ria.ru/20220906/shary-1814930590.html
В Петербурге могут запретить запуск воздушных шаров
В Петербурге могут запретить запуск воздушных шаров - РИА Новости, 06.09.2022
В Петербурге могут запретить запуск воздушных шаров
Запуск воздушных шаров могут ограничить в Санкт- Петербурге, чтобы не вредить экологии, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:36
2022-09-06T18:36
2022-09-06T20:45
общество
санкт-петербург
экология
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a61dfcb4bd8b7de856270feb44cb67c5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Запуск воздушных шаров могут ограничить в Санкт- Петербурге, чтобы не вредить экологии, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.Отмечается, что запуск воздушных шаров в настоящее время остается популярной традицией при проведении торжественных мероприятий, на фестивалях, флешмобах и акциях. Однако запущенные в небо воздушные шары наносят вред окружающей среде — они падают обратно на землю, загрязняют природу, могут являться причиной травм и гибели животных. Особенно вредными являются светошары."Сейчас законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но каждый может сделать праздник ярче и с помощью экологичных альтернатив — шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев. Забота о природе — это важная и неотъемлемая часть нашей жизни, даже небольшие усилия помогут сохранить окружающую среду", — отметила начальник управления экологического просвещения и внешних связей комитета по природопользованию Марина Савченко.
https://ria.ru/20220905/putin-1814563254.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98f190595859016866ca50aa8b9b3690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, экология, россия
Общество, Санкт-Петербург, Экология, Россия
18:36 06.09.2022 (обновлено: 20:45 06.09.2022)
В Петербурге могут запретить запуск воздушных шаров
В Санкт-Петербурге могут запретить запуск воздушных шаров из-за их вреда для экологии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости.
Запуск воздушных шаров могут ограничить в Санкт- Петербурге, чтобы не вредить экологии, сообщает
городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
"На заседании координационного совета по экологическому просвещению при комитете по природопользованию обсудили замену запуска воздушных шаров на более экологичные инициативы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что запуск воздушных шаров в настоящее время остается популярной традицией при проведении торжественных мероприятий, на фестивалях, флешмобах и акциях. Однако запущенные в небо воздушные шары наносят вред окружающей среде — они падают обратно на землю, загрязняют природу, могут являться причиной травм и гибели животных. Особенно вредными являются светошары.
"Сейчас законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но каждый может сделать праздник ярче и с помощью экологичных альтернатив — шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев. Забота о природе — это важная и неотъемлемая часть нашей жизни, даже небольшие усилия помогут сохранить окружающую среду", — отметила начальник управления экологического просвещения и внешних связей комитета по природопользованию Марина Савченко.