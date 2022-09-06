https://ria.ru/20220906/shalyapin-1814963335.html
"Совратила бабушка друга": Шаляпин вспомнил о первом сексуальном опыте
"Совратила бабушка друга": Шаляпин вспомнил о первом сексуальном опыте - РИА Новости, 06.09.2022
"Совратила бабушка друга": Шаляпин вспомнил о первом сексуальном опыте
Прохор Шаляпин признался, что его первый сексуальный опыт произошел в 14 лет с женщиной сильно старше его. Это была бабушка его друга. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:29
2022-09-06T21:29
2022-09-06T21:29
шоубиз
прохор шаляпин
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Прохор Шаляпин признался, что его первый сексуальный опыт произошел в 14 лет с женщиной сильно старше его. Это была бабушка его друга.В шоу "Исповедь" он добавил, что женщина первой проявила инициативу.Он отметил, что от женщины "пахло сексом и желанием", поэтому он не смог устоять. По мнению артиста, все произошло "на инстинктивном уровне", но он мог бы назвать инцидент "совращением". Также Шаляпин не исключает возможность, что эта близость повлияла на становление его психики.Большинство избранниц Прохора были старше него, в том числе умершая от последствий коронавируса Татьяна Дэвис. Сейчас артист встречается с девушкой своего возраста Ольгой Сан.
https://ria.ru/20220711/shalyapin-1801768420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прохор шаляпин
"Совратила бабушка друга": Шаляпин вспомнил о первом сексуальном опыте
Прохор Шаляпин вспомнил о первом сексуальном опыте в 14 лет с женщиной за 50
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Прохор Шаляпин признался, что его первый сексуальный опыт произошел в 14 лет с женщиной сильно старше его. Это была бабушка его друга.
"Уже около 10 лет мое имя ассоциируется с бабушками. Сейчас мне это не смешно, потому что этому всему предшествовала история, которая произошла со мной в детстве – мне было всего 14 лет. Мой первый сексуальный опыт был с женщиной сильно старше – ей было за 50. Это была бабушка моего друга", – сообщил певец.
В шоу "Исповедь" он добавил, что женщина первой проявила инициативу.
"Она меня совратила. Я пришел к другу, а его не оказалось дома. Бабушка была немного выпивши. Ну, женщина бальзаковского возраста. У нас случился первый сексуальный контакт. Она даже не разговаривала со мной. Все было в жестах, в прикосновениях… Эти прикосновения были какие-то магические просто", – добавил Прохор.
Он отметил, что от женщины "пахло сексом и желанием", поэтому он не смог устоять. По мнению артиста, все произошло "на инстинктивном уровне", но он мог бы назвать инцидент "совращением". Также Шаляпин не исключает возможность, что эта близость повлияла на становление его психики.
Большинство избранниц Прохора были старше него, в том числе умершая от последствий коронавируса Татьяна Дэвис. Сейчас артист встречается
с девушкой своего возраста Ольгой Сан.