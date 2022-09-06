https://ria.ru/20220906/shalyapin-1814963335.html

"Совратила бабушка друга": Шаляпин вспомнил о первом сексуальном опыте

"Совратила бабушка друга": Шаляпин вспомнил о первом сексуальном опыте - РИА Новости, 06.09.2022

"Совратила бабушка друга": Шаляпин вспомнил о первом сексуальном опыте

Прохор Шаляпин признался, что его первый сексуальный опыт произошел в 14 лет с женщиной сильно старше его. Это была бабушка его друга. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T21:29

2022-09-06T21:29

2022-09-06T21:29

шоубиз

прохор шаляпин

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Прохор Шаляпин признался, что его первый сексуальный опыт произошел в 14 лет с женщиной сильно старше его. Это была бабушка его друга.В шоу "Исповедь" он добавил, что женщина первой проявила инициативу.Он отметил, что от женщины "пахло сексом и желанием", поэтому он не смог устоять. По мнению артиста, все произошло "на инстинктивном уровне", но он мог бы назвать инцидент "совращением". Также Шаляпин не исключает возможность, что эта близость повлияла на становление его психики.Большинство избранниц Прохора были старше него, в том числе умершая от последствий коронавируса Татьяна Дэвис. Сейчас артист встречается с девушкой своего возраста Ольгой Сан.

https://ria.ru/20220711/shalyapin-1801768420.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

прохор шаляпин