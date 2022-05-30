https://ria.ru/20220530/shalyapin-1791828132.html

"Полгода не прошло со смерти жены": Шаляпина раскритиковали за новый роман

"Полгода не прошло со смерти жены": Шаляпина раскритиковали за новый роман - РИА Новости, 30.05.2022

"Полгода не прошло со смерти жены": Шаляпина раскритиковали за новый роман

Прохора Шаляпина раскритиковали в социальных сетях за новый роман: пользователи решили, что певец слишком быстро нашел замену умершей супруге Татьяне Дэвис. Не... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:02

2022-05-30T18:02

2022-05-30T18:03

шоубиз

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прохор шаляпин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Прохора Шаляпина раскритиковали в социальных сетях за новый роман: пользователи решили, что певец слишком быстро нашел замену умершей супруге Татьяне Дэвис. Не так давно артист представил публике девушку Ольгу Сан – теперь влюбленные регулярно публикуют совместные фотографии.Супруга певца Татьяна умерла через два месяца после собственной свадьбы от последствий коронавирусной инфекции.Другие пользователи отметили слишком юный внешний вид Ольги для Прохора.Однако, многие решили, что возлюбленные очень подходят друг другу.Ранее Шаляпин сам сравнил новую возлюбленную с умершей супругой, отметив, что не может жить бесконечно в одиночестве.

https://ria.ru/20211108/shalyapin-1758023522.html

https://ria.ru/20220520/shalyapin-1789773114.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес