https://ria.ru/20220530/shalyapin-1791828132.html
"Полгода не прошло со смерти жены": Шаляпина раскритиковали за новый роман
"Полгода не прошло со смерти жены": Шаляпина раскритиковали за новый роман - РИА Новости, 30.05.2022
"Полгода не прошло со смерти жены": Шаляпина раскритиковали за новый роман
Прохора Шаляпина раскритиковали в социальных сетях за новый роман: пользователи решили, что певец слишком быстро нашел замену умершей супруге Татьяне Дэвис. Не... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:02
2022-05-30T18:02
2022-05-30T18:03
шоубиз
знаменитости
прохор шаляпин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Прохора Шаляпина раскритиковали в социальных сетях за новый роман: пользователи решили, что певец слишком быстро нашел замену умершей супруге Татьяне Дэвис. Не так давно артист представил публике девушку Ольгу Сан – теперь влюбленные регулярно публикуют совместные фотографии.Супруга певца Татьяна умерла через два месяца после собственной свадьбы от последствий коронавирусной инфекции.Другие пользователи отметили слишком юный внешний вид Ольги для Прохора.Однако, многие решили, что возлюбленные очень подходят друг другу.Ранее Шаляпин сам сравнил новую возлюбленную с умершей супругой, отметив, что не может жить бесконечно в одиночестве.
https://ria.ru/20211108/shalyapin-1758023522.html
https://ria.ru/20220520/shalyapin-1789773114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес
18:02 30.05.2022 (обновлено: 18:03 30.05.2022)
"Полгода не прошло со смерти жены": Шаляпина раскритиковали за новый роман
Шаляпина раскритиковали за слишком быстрый новый роман после смерти жены
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Прохора Шаляпина раскритиковали в социальных сетях за новый роман: пользователи решили, что певец слишком быстро нашел замену умершей супруге Татьяне Дэвис. Не так давно артист представил публике девушку Ольгу Сан – теперь влюбленные регулярно публикуют совместные фотографии.
"Танюху-то вспоминаешь?", "И полгода не прошло со смерти жены", "Долго не горевал по жене", – написали в комментариях.
Супруга певца Татьяна умерла через два месяца после собственной свадьбы от последствий коронавирусной инфекции.
Другие пользователи отметили слишком юный внешний вид Ольги для Прохора.
"Наконец-то молодую нашел, а то одни бабки", "Вроде ты по бабкам", "Неужели молодая и красивая?" - добавили подписчики.
Однако, многие решили, что возлюбленные очень подходят друг другу.
"Наконец-то красивая", "Невероятно подходите друг другу", "Глаза светятся от счастья у обоих", – написали пользователи.
Ранее Шаляпин сам сравнил
новую возлюбленную с умершей супругой, отметив, что не может жить бесконечно в одиночестве.