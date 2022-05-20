https://ria.ru/20220520/shalyapin-1789773114.html

Шаляпин сравнил новую возлюбленную с Дэвис

Шаляпин сравнил новую возлюбленную с Дэвис - РИА Новости, 20.05.2022

Шаляпин сравнил новую возлюбленную с Дэвис

Прохор Шаляпин нашел новую любовь после смерти супруги Татьяны Дэвис. Ей стала модель Ольга Сан. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:10

2022-05-20T17:10

2022-05-20T17:10

шоубиз

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прохор шаляпин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Прохор Шаляпин нашел новую любовь после смерти супруги Татьяны Дэвис. Ей стала модель Ольга Сан.Он добавил, что после скоропостижной кончины Татьяны от последствий коронавируса полгода провел затворником в депрессии, сообщил портал Teleprogramma.pro.Артист отметил, что при этом будет любить Дэвис до конца своих дней.Ранее подробностями о своем возлюбленном поделилась Анастасия Волочкова – вместе с избранником она проводит время в Турции.

https://ria.ru/20220413/shalyapin-1783391032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес