Шаляпин сравнил новую возлюбленную с Дэвис
Прохор Шаляпин сравнил новую возлюбленную с умершей женой Татьяной Дэвис
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Прохор Шаляпин нашел новую любовь после смерти супруги Татьяны Дэвис. Ей стала модель Ольга Сан.
"Действительно, Ольга Сан — моя девушка, которая помогает мне пережить боль утраты, потому что Таня — это навсегда луч солнца в моем сердце. Но жизнь продолжается. Я не могу жить бесконечно в одиночестве", – заявил певец.
Он добавил, что после скоропостижной кончины Татьяны от последствий коронавируса полгода провел затворником в депрессии, сообщил портал Teleprogramma.pro.
"Я рад, что повстречал Ольгу. У нас прекрасное взаимопонимание и самое важное, что она мне напоминает Татьяну Дэвис, потому что они чем-то похожи. Может, по характеру, может, внешне", – продолжил Шаляпин.
Артист отметил, что при этом будет любить Дэвис до конца своих дней.
Ранее подробностями о своем возлюбленном поделилась Анастасия Волочкова – вместе с избранником она проводит время в Турции.
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