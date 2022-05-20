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Шаляпин сравнил новую возлюбленную с Дэвис - РИА Новости, 20.05.2022
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Шаляпин сравнил новую возлюбленную с Дэвис
Шаляпин сравнил новую возлюбленную с Дэвис - РИА Новости, 20.05.2022
Шаляпин сравнил новую возлюбленную с Дэвис
Прохор Шаляпин нашел новую любовь после смерти супруги Татьяны Дэвис. Ей стала модель Ольга Сан. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:10
2022-05-20T17:10
шоубиз
знаменитости
прохор шаляпин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Прохор Шаляпин нашел новую любовь после смерти супруги Татьяны Дэвис. Ей стала модель Ольга Сан.Он добавил, что после скоропостижной кончины Татьяны от последствий коронавируса полгода провел затворником в депрессии, сообщил портал Teleprogramma.pro.Артист отметил, что при этом будет любить Дэвис до конца своих дней.Ранее подробностями о своем возлюбленном поделилась Анастасия Волочкова – вместе с избранником она проводит время в Турции.
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знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес
17:10 20.05.2022
 
Шаляпин сравнил новую возлюбленную с Дэвис

Прохор Шаляпин сравнил новую возлюбленную с умершей женой Татьяной Дэвис

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Прохор Шаляпин нашел новую любовь после смерти супруги Татьяны Дэвис. Ей стала модель Ольга Сан.

"Действительно, Ольга Сан — моя девушка, которая помогает мне пережить боль утраты, потому что Таня — это навсегда луч солнца в моем сердце. Но жизнь продолжается. Я не могу жить бесконечно в одиночестве", – заявил певец.

Он добавил, что после скоропостижной кончины Татьяны от последствий коронавируса полгода провел затворником в депрессии, сообщил портал Teleprogramma.pro.

"Я рад, что повстречал Ольгу. У нас прекрасное взаимопонимание и самое важное, что она мне напоминает Татьяну Дэвис, потому что они чем-то похожи. Может, по характеру, может, внешне", – продолжил Шаляпин.

Артист отметил, что при этом будет любить Дэвис до конца своих дней.
Ранее подробностями о своем возлюбленном поделилась Анастасия Волочкова – вместе с избранником она проводит время в Турции.
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