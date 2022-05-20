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Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном - РИА Новости, 20.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220520/volochkova-1789680455.html
Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном
Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном - РИА Новости, 20.05.2022
Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном
Анастасия Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленным, с которым проводит время в Турции. По словам танцовщицы, мужчина не разговаривает по-русски. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:41
2022-05-20T12:41
шоубиз
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленным, с которым проводит время в Турции. По словам танцовщицы, мужчина не разговаривает по-русски.В комментарии порталу Teleprogramma.pro балерина похвалилась, что избранник арендовал для нее целый остров.С новым возлюбленным Анастасия познакомилась благодаря подруге по имени Наталья, у которой своя клиника красоты в Нидерландах, говорится в материале.Ранее Егор Крид пошутил над фотографией балериной, на которой у нее слишком длинные ноги.
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знаменитости
12:41 20.05.2022
 
Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном

Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном на отдыхе в Турции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленным, с которым проводит время в Турции. По словам танцовщицы, мужчина не разговаривает по-русски.

"Провожу время в компании моего поклонника. Не пытайтесь его искать в соцсетях. Он по-русски вообще не говорит", – призналась звезда.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro балерина похвалилась, что избранник арендовал для нее целый остров.

"Мы должны были встретиться в Европе, но в сложившейся ситуации решили провести неделю отдыха на нейтральной территории в Турции. Ребята создали прекрасную атмосферу отдыха. У нас здесь роскошная трехэтажная вилла на берегу моря на скале с бассейном", – заключила Волочкова.

С новым возлюбленным Анастасия познакомилась благодаря подруге по имени Наталья, у которой своя клиника красоты в Нидерландах, говорится в материале.
Ранее Егор Крид пошутил над фотографией балериной, на которой у нее слишком длинные ноги.
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