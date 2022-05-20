Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном
Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном на отдыхе в Турции
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленным, с которым проводит время в Турции. По словам танцовщицы, мужчина не разговаривает по-русски.
"Провожу время в компании моего поклонника. Не пытайтесь его искать в соцсетях. Он по-русски вообще не говорит", – призналась звезда.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro балерина похвалилась, что избранник арендовал для нее целый остров.
"Мы должны были встретиться в Европе, но в сложившейся ситуации решили провести неделю отдыха на нейтральной территории в Турции. Ребята создали прекрасную атмосферу отдыха. У нас здесь роскошная трехэтажная вилла на берегу моря на скале с бассейном", – заключила Волочкова.
С новым возлюбленным Анастасия познакомилась благодаря подруге по имени Наталья, у которой своя клиника красоты в Нидерландах, говорится в материале.
Ранее Егор Крид пошутил над фотографией балериной, на которой у нее слишком длинные ноги.