https://ria.ru/20220520/volochkova-1789680455.html

Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном

Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном - РИА Новости, 20.05.2022

Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном

Анастасия Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленным, с которым проводит время в Турции. По словам танцовщицы, мужчина не разговаривает по-русски. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:41

2022-05-20T12:41

2022-05-20T12:41

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленным, с которым проводит время в Турции. По словам танцовщицы, мужчина не разговаривает по-русски.В комментарии порталу Teleprogramma.pro балерина похвалилась, что избранник арендовал для нее целый остров.С новым возлюбленным Анастасия познакомилась благодаря подруге по имени Наталья, у которой своя клиника красоты в Нидерландах, говорится в материале.Ранее Егор Крид пошутил над фотографией балериной, на которой у нее слишком длинные ноги.

https://ria.ru/20220520/malakhov-1789668292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости